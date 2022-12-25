السيد المسيح عيسى عليه السلام في القرآن الكريم (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقات السابقة قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ" ﴿المائدة 116﴾ يا عيسى: يا حرف نداء، عيسى اسم علم، واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى منزِّهًا الله تعالى: ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق، و "ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ" ﴿مريم 34﴾ ذلك الذي قصصنا عليك أيها الرسول صفتَه وخبرَه هو عيسى ابن مريم، مِن غير شك ولا مرية، بل هو قولُ الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى، و "وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ" ﴿الزخرف 63﴾ ولما جاء عيسى بالبينات: بالمعجزات والشرائع، ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات الواضحات من الأدلة قال: قد جئتكم بالنبوة، ولأبيِّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور الدين، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعون فيما أمرتكم به من تقوى الله وطاعته، و "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ" ﴿الصف 6﴾ واذكر أيها الرسول لقومك حين قال عيسى ابن مريم لقومه: إني رسول الله إليكم، مصدِّقًا لما جاء قبلي من التوراة، وشاهدًا بصدق رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وداعيًا إلى التصديق به، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات، قالوا: هـذا الذي جئتنا به سحر بيِّن، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ" ﴿الصف 14﴾ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، كونوا أنصارًا لدين الله، كما كان أصفياء عيسى أنصارًا لدين الله حين قال لهم عيسى: مَن يتولى منكم نصري وإعانتي فيما يُقرِّب إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين الله، فاهتدت طائفة من بني إسرائيل، وضلَّت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا بالله ورسوله، ونصرناهم على مَن عاداهم مِن فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، و "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿البقرة 136﴾ وعيسى: الواو حرف عطف، عيسى اسم علم، قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنَّصارى: صدَّقنا بالله الواحد المعبود بحق، وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق، وإلى يعقوب والأسباط وهم الأنبياء مِن ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة وما أُعطي موسى من التوراة، وعيسى من الإنجيل، وما أُعطي الأنبياء جميعًا من وحي ربهم، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة.

قد يجتمع نبيان في زمان واحد كما في حالة ويحيى عيسى عليهما السلام "وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ" (الأنعام 85) في زمان واحد. ومن الأنبياء الذين اوتوا من ربهم موسى وعيسى عليهما السلام "وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (البقرة 136) و "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ" (الاسراء 101). ومن الأنبياء رسل مثل عيسى عليه السلام "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ" (النساء 171)، و "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" (الصف 6). ولانبياء ميثاق منهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" (الأحزاب 7). وكل نبي هو عبد الله كما حال وعيسى عليه السلام "قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا" (مريم 30). وصوت الحق الصادر من الذين أوتوا العلم له صدى أكبر "وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ" (سبأ 6). وعيسى عليه السلام قام بالحق "ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ" (مريم 34).

المسيح لقب لعيسى عليه السلام، وتعطي معاني منها الصديق والعرق والشئ الأملس. وسبب تسميته بالمسيح فقيل انه مسح الأرض اي تركها بدون قبر بل رفعه الله " بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا" (النساء 158). وفي رواية سمي عيسى بالمسيح لأنه إذا مسح ذو عاهة فإنه يبرئ. ورواية اخرى ان في جسده رائحة طيبة ممسوح بالبركة، او له مسحة من الجمال لانه جميل الشكل. وان المسيح أصله بالعبرية مشيحا كما اسم موسى يسمى موشى. كان عيسى عليه السّلام مؤيدا بروح القدس"وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" (البقرة 87)، و رفعه اللّه إليه بعد الوفاة و طهره من الكافرين "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى‌ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" (ال عمران 55)، و " بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيما" (النساء 158).

يستشهد بعض المفسرين بآيات قرآنية عن احتفالات ايام ولادة الأنبياء والأولياء والاحزان ايام وفياتهم عليهم السلام بايات منها في سورتي مريم والصافات "وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين" (الصافات 181-182)، وشيخ الأنبياء نوح عليه السلام "سلام على نوح في العالمين" (الصافات 79)، وابو الانبياء ابراهيم عليه السلام "سلام على إبراهيم" (الصافات 109)، وموسى وهارون عليهما السلام "سلام على موسى وهارون" (الصافات 120) و يحيى عليه السلام "وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا" (مريم 15)، وعيسى عليه السلام "والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا" (مريم 33). وفي روايات البر بأصحاب الديانات الاخرى ومنهم اصحاب الديانة المسيحية في أعيادهم وهو نوع من القسط كما جاء في الاية الكريمة "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" (الممتحنة 8). ويعتقد ان شجرة عيد الميلاد لها علاقة بالاية الكريمة "وهزي إليك بِجِذْع النخلة" (مريم 25). ورد ذكرالعيد مرة واحدة في سورة المائدة "قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" (المائدة 114).

حاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى "فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ" (الصف 6) ضمير جاء لأحمد صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله، وضمير جاءَهُمْ لبني إسرائيل أو لهم ولغيرهم، والمراد بالبينات البشارة ومعجزة القرآن وسائر آيات النبوة. والمعنى: فلما جاء أحمد المبشر به بني إسرائيل أو أتاهم وغيرهم بالآيات البينة التي منها بشارة عيسى عليه‌ السلام قالوا هذا سحر مبين، وقرئ هذا ساحر مبين. وقيل: ضمير جاء لعيسى عليه‌ السلام، والسياق لا يلائمه. قوله تعالى "وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ" (الزخرف 63) إلخ، المراد بالبينات الآيات البينات من المعجزات، وبالحكمة المعارف الإلهية من العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة. وقوله "وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ" (الزخرف 63) أي في حكمه من الحوادث والأفعال ، والذي يختلفون فيه وإن كان أعم من الاعتقادات التي يختلف في كونها حقة أو باطلة والحوادث والأفعال التي يختلف في مشروع حكمها لكن المناسب لسبق قوله "قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ" (الزخرف 63) أن يختص ما اختلفوا فيه بالحوادث والأفعال والله أعلم.

جاء في كتاب القصص القرآني للسيد محمد باقر الحكيم: العلاقة باللّه تعالى: و هي الصفات التي تتحدّث عن نوع و مستوى العلاقة بين اللّه تعالى و عيسى عليه السّلام، و هنا نلاحظ أنّ القرآن الكريم يتحدّث في هذا البعد عن الخصال التي تعبّر عن موقف العناية و الرحمة الإلهية بعيسى عليه السّلام في تصوير هذه العلاقة، بدل الصفات التي تعبّر عن موقف عيسى عليه السّلام من اللّه باستثناء صفة واحدة، و هي صفة العبودية. أ- عبد اللّه‌، و العبودية المطلقة تشتمل على كل صفات التسليم و القنوت و الشكر للّه تعالى التي تحدث عنها القرآن الكريم في وصف إبراهيم عليه السّلام. ب- أنعم اللّه عليه بنعم كثيرة، هي كل المقامات السابقة التي حصل عليها عيسى عليه السّلام. و هي نعم قد اختص بها عيسى عليه السّلام. ج- وجيها عند اللّه و من المقربين لديه، و هي صفة اختص بها عيسى عليه السّلام و موسى في القرآن الكريم. د- مسلّما عليه من قبل اللّه تعالى‌، و هي صيغة من السلام ذكرت ليحيى عليه السّلام، كما أنّ السلام ذكر لنوح و إبراهيم و على موسى و هارون و على آل ياسين و على المرسلين. ه- كان عيسى عليه السّلام مؤيدا بروح القدس؛ إذ ذكر ذلك من جملة النعم التي أنعم اللّه بها عليه، و قد أكّد القرآن ذلك في عدّة مواضع: "وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" (البقرة 87)، و كذلك الآية 253 من البقرة،.