مجلس حسيني ـــ اعمال السحر والمس وطريقة اجتنابهما

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}. ( البقرة 102)

مقدمة لموضوع السحر والسحرة وكيف يمكن للإنسان (ان يتواصل مع الجن ويسخرها بين يديه) حسب ما جاء في القران الكريم والاحاديث ان هناك قوى ثلاثة مؤثرة في الكون وما فيه وما عليه . كما ذكرها السيد الشهيد محمد صادق الصدر{قدسره} وهي الاتي ...

اولا: القوى العلية:هم الملائكة الذين ذكرهم القران والمهام المكلفون بها : وهم جبريل{ع} إبلاغ الوحي ــ ميكائيل(ع): إنزال المطر وإنبات النبات‎. ‎إسرافيل(ع): النفخ في الصور يوم القيامة ــ عزرائيل{ع}ملك الموت ‏قبض الأرواح وله أعوان من الملائكة‎ــ رضوان (ع): ‏خازن باب الجنة.. ـــ الزبانية :تسعة عشر ملك خزنة النار يعذبون أهل النارــ حملة العرش: أربعة يوم القيامة يضاف لهم أربعة آخرون ‎ــ اخيرا الحفظة: عملهم حفظ الإنسان‎ وكتابة اعماله خيرا او شر. هؤلاء يحيطون السماوات والارض ومن عليها ومن فيها . ولا يمكن تسخيرهم مطلقا.

من اعمالهم الخارقة { الاسراء والمعراج} "عثر وفد امريكي للتنقيب على مدينة سدوم، التي ذكرتها التوراة بأن الله عاقبها بالنار والكبريت "لم تتهدم بكاملها بحسب ما كان متوقعاً" وما تم العثور عليه يعتبر كنزا كبيرا بكل ما يخص علم الآثار عن مدينة نشأت قبل 3500 سنة قبل ‏الميلاد"، ذكرها القرآن, انها اصبحت عاليها سافلها ’ بعد فترة اكتشفت بعثة امريكية بعد 14 قرناً، أن "سدوم" كانت عليا وسفلى، كما في "سورة هود" كان اهل القرية يستهزئون بلوط فبقولون له "ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين" راح لوط يستغيث: "رب نجني وأهلي مما يعملون" فأرسل إليه ملائكة قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك" "قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين".. اذن هذه الطبقة العليا.

الطبقة الوسطى :النجوم والكواكب: ما الفرق بين النجوم والكواكب.؟

النجم: هو جرم سماوي ضخم يحدث تفاعلات واندماج نووي في نواته، بسبب الضغط في قوة جاذبيته . اما الكوكب: هو جرم سماوي يدور حول أحد النجوم، وحجمه ضخم يكفي ان يولد جاذبية تجعله بشكل كروي ويكون مداره حسب حجمه .. ** اما هو سحر الكواكب والنجوم ؟يعتبر هذا لنوع من السحر من أفتك الأسحار ..لأنه يتجدد من تلقاء نفسه حسب حركة الكواكب والنجوم, هذا السحر يعتمد على علم التنجيم, فيه حسابات كثيرة لا تكون في متناول كل السحرة .ويرجع تاريخ هذا السحر العصور الماضية كسحر الكلدانيين و البابليين وعباد الكواكب و النجوم ,..

في زمن النبي إبراهيم{ع} كان هذا السحر في عصره وطريقته{ يقوم الساحر بحسابات لمعرفة برج من يريد سحره فيحسب طالعه} من خلال معرفة برجه يعرف ساعات سعده وساعات نحسه, ويكون العمل حين اقتراب الكواكب بعضها لبعض لدرجة التقابل في زاوية معينة .فيبحث الساحر عن كوكب له تأثير السحر عليه , مثل خسارة تجارته او اصابته بمرض او حدوث مشاكل في عائلته..{غالبا ما يعتمد الساحر على منازل القمر باقترانه بكوكب آخر أو مفارقته} فيعمل الساحر على توليف او تفريق فيتم سحر القرين الذي فينا ..

*** النقطة ثالثة :هي (القوى الارضية) وهي الاعمال الخبيثة .وقوام القوى الارضية هم الجن والاعمال البشرية الشيطانية حين يساعدهم الانسان على نفسه فيؤذونه وتنقسم الى قسمين :

** الطلاسم(جمع طلسم) وهو جملة من الحروف والنقوش المكتوبة بهيأة خاصة كالنجم او الشمس او شجرة معينة.. معها كتابة رموز لا يعرف لها اغول ولا اخر{يزعم أصحابها أن لها تأثيراً في الانسان او الجماد او الحيوان وغيرها .. {أصل طلسم أنه مقلوب مسلط} إشارة الى أن له تأثيراً في التسخير تبين تسلط الساحر على الاشياء ، بحيث يتسلط الساحر بها على الأشياء أو البشر بنسبة تغير الحال والمزاج.

2- العزائم: هي أقسام تقرأ من قبل المشتغل بالسحر يحاول تسخير الجان والأرواح الشريرة لغرض تسخيرها للقيام بإيذاء المتلبس ويمزجونها بآيات قرآنية ومقتطفات من التوراة والانجيل وغيرها من الكتب المقدسة. فللعزيمة إذن أغراض متعددة بحسب نوع العمل المزمع فعله.

** هناك قراءات يقوم بها بعض المشتغلين بمهنة السحر تسمى الأوراد وهي تكرار قراءة عدد معين من الآيات او كلمات مبهمة يقول عنها المرجع المرحوم السيد عبد الاعلى السبزواري , يقول: كلمات مبهمات لا نعرف معناها : مثل ( هف هف هد هد هات هات أنا له كف كف هف هفف هفف (الم.. قل هو الله أحد) إبليس عدو لبني آدم الذي سجد له الملائكة ,ثم يذكر اسم فلانه وفلان بن فلان..

هناك أوراد اربعينية، وهي ان يكرر القراءة اربعين يوماً لأجل جلب منفعة او دفع مضرة والثانية :الأوراد التعقيبية. لا تتحدد بمدة معينة كالأدعية التي تقرأ عقيب الصلوات المفروضة أو المستحبة. وهناك حالات يكتب فيها الطلسم او العزائم مع صور مبهمة كالعين والنجوم والشمس وغيرها .القسم الثاني { الطلاسم }: الطِّلَسْمُ عبارة عن خطوط وأرقام يَزْعُمُ كاتبُها أنهُ يربطُ روحانيّات الكواكب العلْوية بطبائع الناس السفلية لجَلب مَحْبُوب أو دفع أذًى، وطلسم هو لفظٌ يوناني لكل شيء غامض غير معروف، اذن الطلسم هو خَطَّ يكتبه السَّاحِرُ بشكل خُطُوطٍ وأَلْغَازٌ غَامِضَةٌ يَدَّعِي أَنَّهَا تَرُدُّ الأَذَى وَتُسَاعِدُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَاتِ.

**بعد هذا البيان. ما حكم الساحر وفق راي اهل البيت{ع} عن الإمام علي (ع){من تعلم شيئا من السحر, قليلا أو كثيرا فقد كفر،وعن الباقر ان اعمال السحر تحت الاعمال حتا .

دفن السحر في القبور :. قال الشيخ عمرو الليثي، إن الساحر يلجأ إلى دفن السحر في المقابر حتى يكون الشيطان الذي يسخره أكثر طاعةً له، لان القبر له حرمة . والاعتداء عليه إثمًا عظيمًا ولما يريد الساحر ايذاء المسحور يقوم بدفن العمل في القبر رغم حرمته لان الشيطان يريد من الساحر الزيادة في الآثام فيكون السحرُ أقوى على المسحور، يقول الفقهاء أن دفن السحر في المقابر أشد إثمًا من دفنه في مكان آخر، فمن أجل ذلك يضعه الساحر في القبر حتى يزداد الإثم فيقوى السحر على المسحور.

** هذا العمل يؤذي المسحور . فيلجا بعض المسحورين لذات الساحر , فيقوم بابتزازهم واخذ المال منهم وهو يعلم جيدا ان الشفاء من السحر يكون بطريقتين . الاولى قراءة بعض الآيات من سورة (البقرة: 284-286).واية الكرسي{ البقرة 255}والبقرة{163_165}.******** لثانية: ان يتوجه الانسان بعقيدة صادقة ويعتبر نفسه منتميا لأهل لبيت{ع} وان رسول الله والامام علي ابواه ,ويعتبره مسؤولا عنه وعن عائلته . ويتوسل بهم ان يحموه من هؤلاء الكفار الملعونين .

***اما حكم العمل بالسحر والقبول به وترويجه كما يفعل السحرة الان بالقنوات الفضائية .. ما هم الحكم ..؟ ورد سؤال الى مكتب المرجعية العليا {هل يجوز تسخير الجن لحلّ مشاكل المؤمنين؟ وعمل الطلاسم والأحراز}؟ الجواب: يحرم ذلك لما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به.

*** التنجيم:{ السِّحْرُ والكهانةُ والتَّنجيم والعَرافة }.. هل بينها اختلاف في المعنى؟ وما هو حكم السحر والكهانة والتنجيم والعرافة؟ ..ورد في المكاسب المحرمة {كل عناوين السحر} منها العرافة والكهانة.. الكِهَانة: ادعاء علم الغيب بواسطة اخبار الجنِّ له وغالبا ما يخبر به الجنُّ صاحبه الساحر من الإنس عن أشياء غائبة ستقع في الأرض ؛ فيظنُّه الجاهل كرامة. ويظنونه وليا من أولياء الله بينما في حقيقته هو شيطان.

** اما التنجيم وما الفرق بينه وبين علم الفلك .{علم الفلك، هو دراسة الأجرام والظواهر التي تنشأ خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو علم صحيح أصبح يدرس في الجامعات الاكاديمية . أما التنجيم، يدعي السحرة انه {علم لمواقع الأجرام السماوية تنبئ بأحداث مستقبلية، هو شكل من أشكال العلوم في الخرافة والدجل .

** آلية علم التنجيم هي قواعد مدونة في كتب التنجيم، وهي معروفة في علم الفلك مثل تقابل كوكبين أو تربيع أو تثليثها يعني المسافات والأوضاع هذا يترتب عليها {حوادث حرب أو سلم أو شدة أو زواج أو طلاق}.

يعني حوادث مستقبلية ستقع للفرد او للأسرة أو للمدينة أو للبلاد فإذا كشف المستور عبر التنجيم{ يتم عبر حسابات وقواعد، وهذه العملية نمط منها حلال ونمط حرام، شرحنا للموضوع ليس في الحكم الشرعي لهذا العمل، وبكن الحكم في الكهانة مطلقاً محرمة، العامل فيه يسبب له الفقر والابتلاء،هنا يرد سؤال :. يقول البعض هذ نقوشات الأحراز وردت في بعض الروايات لأهل البيت{ع} يذكرها الفقهاء في كتبهم انها جائزة نقول: أن علم العزائم والطلاسم يستخدم في السحر؟ قسم منه محلل وقسم محرّم، *** توجد ضابطة**إذا كانت الاحراز وردت في روايات، على لسان علماء الدين الكبار، اطمئن أنه ليس من العزائم أو الأحراز المحرّمة أو السحر لانها جائز، أما إذا وردت في كتب لفلان وفلان غير محققة من مجتهد وغير مسندة غالبها إن لم يكن كلها تدخل في السحر.

الاحجار وتأثيرها على الانسان : يستخدم بعض الناس الحجر بديلا عن القضاء الالهي ويعتبره يجلب الحظ لمن يرتديه او تكون مسبحته تحوي عددا من الاحجار الكريمة . وظهرت تجارة بين الدول تجلب مبالغ خيالية بقيمة حجر صغير. وقد ورد ذكر اسماءها في الكتب المقدسة والقران بأسمائها{ كاللؤلؤ والياقوت والمرجان.} كما ان للاجرام السماوية طاقة ومؤثرات . كذلك للارض وما فيها وما عليها مؤثرات. والحجر الموجود فيها جزء من الارض . ولذلك في طول التاريخ لن تجد نبيا او اماما او مرجعا غير متختم بحجر يعتقد بالطاقة الموجودة فيه .

***احاديث عند الفريقين تبين وجود تلك الطاقة في الحجر. منها قال رسول الله {ص}(ان الله يجري الأشياء بالأسباب فجعل لكل شيءٍ سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرحا علم ناطق) ومن بدائع صنع الله تعالى الأحجار كمكون له منافع خفي معظمها عن عقل الإنسان فالحجر له إحساس وشعور وحياة وممات.هذا الإحساس يكون من رتبة الجمادات.. قال تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم).. ان الله تعالى لم يخلق المعادن والجواهر في باطن الأرض اعتباطا من دون فائدة(العياذ بالله )وإنما للتفكر في عجائب مصنوعاته و بديع مخلوقاته ولها منافع للناس .يقول الشاعر وفي كل شي له * آيـة تدل بأنه واحـد عن النبي{ص} قال: (تختموا بالعقيق فانه مبارك ومن تختم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى)عن الإمام علي{ع} قال: (تختموا بالعقيق يبارك عليكم وتكونوا في أمن من البلاء).وعن الرضا عن آبائه عليهم السلام . قال : قال رسول الله{ص}(تختموا بالعقيق فانه لا يصيب أحدكـم غمُ مادام ذلك عليه) وعن النبي{ص} قال: تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر واليمنى أحق بالزينة وعنه قال: صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره...

**استغل السحرة هذه الصفات الموجودة في الاحجار الكريمة واصبحت تجارة وادخلوها في السحر.اختلفت التمائم عند قدماء المصريين فهناك تمائم للأحياء، وأخرى للأموات، وللوقاية من الأمراض والوقاية من السحر والحسد واستخدمتها انساء في الحلي حسب الحالة الاجتماعية، فالأغنياء استخدموا الحلي المصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة، بينما استخدم العامة الخرز المصوغ في الفضة والحديد.

** الحكم الشرعي في التميمة : معنى التميمة وهي خرزات أو عظام أو و خيوط وسن حيوان تعلق في أعناق الاطفال والكبار او العضد أو في البيوت أو السيارات بغرض دفع البلاء ,قبل وبعد وقوعه، سميت تميمة لأن العرب كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء..وهناك سبع عيونوهي مصنوعة من النورة ومطلية بلون ازرق فيها فتحات وتنتشر في العراق يقول التراث ان لها قابلية بتشتيت الموجات القادمة من العين والحسد.

** راي الشيعة في التميمة : عندهم رواية أن جبرائيل{ع} نزل على النبي{ص}فرآه مغتما، فسأله عن غمه، فقال له: إن الحسنين{ع}أصابتهما عين. فقال له: يا محمد، العين حق فعوذهما بهذه العوذة،: أعيذكما بكلمات الله التامة، من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة " الهامة مَا كانَ له سمّ كالحيّة والعقرب والحشرات الطُفيليّة التي لها قَذِرة ان تُؤذي. تسبب ورم وتقرحات وغيرها.. ثم يقول :هكذا كان ابي إبراهيم {ع} يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام .ونهى عن الرقي بغير كتاب الله ..

**قضية الاستصحاب : مثل راية الحسين {ع} او العلك المربوط في اماكن عديدة هذه تحتاج الى معرفة وشروط الاستصحاب المكان. مثل تقبيل ابواب وشباك الحضرة الطاهرة. يقول السيد عبد الله الشيرازي .كنت يوماً في الروضة النبوّية المقدّسة فجاء أحد العلماء الساكنين في قم ، وقبّل الضريح ثم هرب بعيدا فالتفت الي المكلف عن ابعاد الناس عن شباك النبي{ص}وهو من هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،*أقبل إليّ وقال باحترام : يا سيّد ، لِمَ لا تمنعون أصحابكم من التقبيل ؟ هذا حديد من اسطنبول.. قلت : أتقبّلون الحجر الاَسود ؟ قال : نعم .قلت : ذاك حجر، فإذا كان هذا شركاً فذاك أيضاً شرك. قال : لا ، إنّ النبي{ص} قبّله .قلت : افرض أن النبي{ص} إذا كان تقبيله بقصد التيمّن والتبرك شركاً ، فلا فرق بين صدوره من النبي {ص} أو غيره. قال : قبّله النبي .لاَنّه نزل من الجنّة .. قلت : نعلم أنه نزل من الجنّة لكن هل حلّ فيه الله حتّى يجوز تقبيل الله وتتعبد بتقبيله .. أليس سبب نزوله من الجنة صار شريفاً، واوصى النبي{ص} بتقبيله لشرفه وكونه من أجزاء الجنّة .قال : نعم .قلت : اليس شرف الجنة تكون بسبب النبي{ص} فيها .وهو قسيمها وسيدها قال : نعم . قلت : صارت الجنة وأجزاؤها ذات شرف لوجود النبي فيها ويجوز تقبيل اجزاءها بما في ذلك الحجر تيمّناً وتبرّكاً، وهذا الحديد مصنع في إسطنبول إلاّ أنه نقبله لمجاورته جسد النبي{ص} صار يجوز تقبيله تبرّكاً بصاحبه.

نقول : يا للعجب جلد المصحف من أجزاء حيوان يأكل العلف لا احترام لجلده لكن بعد ما صار جلداً للقرآن يصير محترماً يقبل ويحرم هتكه ،ويتبرك به المسلمون من الصدر الاَول إلى زماننا يقبلوه تبرّكاً واحتراماً وهناك تقبيل المحبة كتقبيل الولد اوالولد لابويه بل تقبيل يديهما ورجليهما وجعله الله برا بهما ونحن نقبل قبر النبي {ص} وقبور الاَئمة المعصومين {ع} من هذا الباب ,

**وردت بحوث كثيرة قالوا بعضها ضعيفة السند ورواية الشيخين {المفيد والطوسي}، رويا أنّ رجلاً سأل الصادق{ع} قال: إنّي سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين {ع}من الأدوية ، فقال: «قد قلت ذلك، فما بالك؟» فقال: إنّي تناولتها فما انتفعت بها. قال: «أما إنّ لها دعاءً، فمن تناولها ولم يدعُ به لم ينتفع بها» فقال له: ما يقول حين يتناولها؟ قال: «تُقبّلها اولا وتضعها على عينيك وتناول منها بمقدار حِمَّصَة،ثم تقول :{ اللهم إنّي أسألك بحقّ المَلَك الذي قبضها وبحقّ المَلَك الذي خَزَنَها، وأسألك بحقّ الوصيّ الذي دفن فيها، أن تصلّي على محمّد وآل محمد، وأن تجعله شفاءً من كلّ داء، وأماناً من كلّ خوف} واقرأ عليها إنّا أنزلناه في ليلة القدر، فإنّ الدعاء هو الاستئذان عليها، ثم اختمها. ومثلها رواية عن ابن عباس عن النبي{ص} قال يجيء الحجر يوم القيامة ولسانه ، يشهد لمن استلمه بحق

**روي عن الرسول محمد{ص}قال: عندما نزل جبرئيل كان النبي ساجد لله فكلمه عما يجري على عترته من ظلم و جو(أما الحسين فانه يظلم ويمنع حقه وتقتل عترته وتدوسه الخيول وينهب رحله وتسبى نساؤه ويدفن مرملا بدمه فبكيت وقلت وهل يزوره أحد؟ قال جبرئيل يزوره العاشقون قلت: فما لمن زاره من الثواب؟ قال: يكتب له ثواب ألف حجة وألف عمرة كلها معك، فضحك) بحار الانوار ج 98 ص 44. : قال أبو عبد الله (ع): (انه من خرج من منزلة يريد زيارة قبر الحسين(ع) ان كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحا عنه بها سيئة, حتى اذا صار في الحائر كتبة الله من المفلحين, حتى اذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين, حتى اذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له: ان رسول الله يقرؤك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر الله لك ما مضى). يقول الباقر{ع} ( لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقاً وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. بعث الامام الرّضا (ع) ثيابا لاحد اصحابه كان بينها طين فقال للرّسول : ما هذا؟ قال : هذا طين قبر الحسين (ع) ما يوجه ثيابا ولا هدية الاّ ويجعل فيه الطّين، ويقول: هو أمان بأذن الله .

أصبحت مستشفى الإسلام يوادي كربله ...الطبيب احسين ابن عقد الوله .الطبيب اليداوي الناس لو عارض عرض ...كلمن اينشده اعله علته ولازم ايجس النبض....وتربة احسين أبو اليمه مرهم الكل المرض.... الدوه مجان عنده و يربح اليقصد إله .... الله خص احسين بثلاثة خصال و شرفه .... جعل من نسله الأيمه و تربته بيها الشفه ويستجاب الدعا الداعي لو كصد كبته ولفه ... ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكلة لجل ابو اليمة تهلها يا الموالي دمعتك ..ما تروح تياه والرب وكل عليها ملك ... يحفظوها للقيامة بوسط قاروره الك .. هاي من الله كرامه لبن حماي الحمه.

*الملائك يحضروها لدمعتك يوم الحشر . يم علي وحامي الحمية والحسن وامه الطهر . قدروا لهاذه الدمعة اشكثر يترتب اجر . ولعد صاحبها وكرامة اشكثر عد رب السما ****.مالها يكولون قيمه ولا ثمنها نقدره . خذوها لعد صاحبها الكطع بجدل خنصره . يحضروها لبو اليمة وحين لدموعك يره . يكول الجنة وكرامة الك والمغفرة : يحسين عنك من مشينه , العدوان تشتمت علينه. خوفي يعت كلبك حجينه لو ردت اكول بدوواينه . يزيد شعمل يحسين بينه . تجاس عليه وعلى سكينه نهضله علي وهو رهينه .. لكن شبيده مكيدينه .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي