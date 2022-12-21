البصر والبصيرة في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

نور البصيرة افضل من نور البصر كما قال أمير المؤمنين عليه السلام (ذهاب البصر خير من عمى البصيرة) مع أهمية البصر للعين ولكن البصيرة هي التي تهدي للتمسك بالدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اللهم إنّي أسالك أن تجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي). قال الله تبارك وتعالى "هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ" (الجاثية 20) فالبصيرة تؤدي الى اليقين، وبتعبير آخر فان علاقة البصيرة باليقين علاقة طردية التي تؤدي الى نتيجة وضوح الرؤيا للوصول الى الهداية والرحمة.

قال الله تعالى عن البصر تكملة للحلقة السابقة "وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ﴿النحل 77﴾، و "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ" ﴿النجم 17﴾، و "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَـٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ" ﴿الملك 3﴾، و "ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ" ﴿الملك 4﴾، و "فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ" ﴿القيامة 7﴾، و "أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ" ﴿الجاثية 23﴾ بصره: بصر فعل، الهاء ضمير، أفرأيت أيها الرسول من اتخذ هواه إلهًا له، فلا يهوى شيئًا إلا فَعَله، وأضلَّه الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، فلا يسمع مواعظ الله، ولا يعتبر بها، وطبع على قلبه، فلا يعقل به شيئًا، وجعل على بصره غطاء، فلا يبصر به حجج الله؟ فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد بعد إضلال الله إياه؟.، و "قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي" ﴿طه 96﴾ بصرت: بصر فعل، التاء ضمير، بَصرتُ: علمتُ بالبصيرة و العقل و الفطنة، رأيت جبريل عليه السلام حين جاء لهلاك فرعون، قال السامري: رأيت ما لم يروه وهو جبريل عليه السلام - على فرس، وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده، فأخذتُ بكفي ترابا من أثر حافر فرس جبريل، فألقيته على الحليِّ الذي صنعت منه العجل، فكان عجلا جسدًا له خوار، بلاء وفتنة، وكذلك زيَّنت لي نفسي الأمَّارة بالسوء هذا الصنيع، و "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا" ﴿الكهف 26﴾، و "وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" ﴿القصص 11﴾، و "وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ" ﴿الصافات 175﴾ وَأَبْصِرْهُمْ: الواو حرف عطف، أبصر فعل، هم ضمير، فأعرض أيها الرسول عَمَّن عاند، ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيها، ويأتي أمر الله بعذابهم، وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك؟ فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله، و "لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" ﴿ق 22﴾، و "وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ" ﴿القمر 50﴾.

جاء في الامثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي عن البصر والبصيرة: إنّ المشكلة التي تعترض الإنسان غالبا هي خطأه في تشخيص الباطل و اختياره على الحق، و انتخاب العدوّ بدل الصديق، و طريق الضلال بدل طريق الهداية، و هنا يحتاج الإنسان إلى بصر و بصيرة قويّة، و وضوح رؤية. إنّ هذه الآية المباركة تقول: إنّ هذه البصيرة ثمرة لشجرة التقوى. أمّا كيف تعطي هذه التقوى البصيرة للإنسان؟ فقد يكون الأمر مبهما لدى البعض، لكن قليلا من الدقّة و التأمل كافية لتوضيح العلاقة الوثيقة بين هذين الإثنين، و لإيضاح ذلك نقول: أوّلا: إنّ قوّة عقل الإنسان تستطيع إدراك الحقائق بقدر كاف، و لكن ستائر من الحرص و الطمع و الشهوة و حبّ النفس و الحسد، و الحبّ المفرط للمال و الأزواج و الأولاد و الجاه و المنصب كل ذلك يغدوّ كالدخان الأسود أمام بصيرة العقل، أو كالغبار الغليظ الذي يملأ الآفاق، و هنا لا يمكن للإنسان معرفة الحق و الباطل في أجواء مظلمة، أمّا إذا غسل تلك الغشاوة بماء التقوى و انقشع ذلك الدخان الأسود، عند ذاك تسهل عليه رؤية نور الحق. ثانيا: أنّنا نعلم أنّ كل كمال في أي مكان إنّما هو قبس من كمال الحق، و كلّما اقترب الإنسان من اللّه فإنّ نور الكمال المطلق سينعكس في وجوده أكثر، و على ذلك فإنّ أي علم و معرفة فهو نبع من علمه و معرفته تعالى، و كلّما تقدّم الإنسان في ظلال التقوى و ترك المعاصي من اللّه، ذابت قطرة وجوده في بحر وجود العظيم أكثر، و سيحصل على مقدار أكثر من العلم و المعرفة. و بعبارة أخرى فإنّ قلب الإنسان كالمرآة، و وجود اللّه كالشمس الساطعة على الوجود، فإذا تلوثت مرآة قلبه من الأهواء حتى اسودت، فسوف لا تعكس‌ النور، فإذا تمّ جلاؤها بالتقوى و زال الدرن عنها، فإنّ تلك الشمس الوضاءة الساطعة ستنعكس فيها و تنير كل مكان. فإنّ عائلة غير متقيّة، و صغارها يشبون في محيط ملوث بالفساد و الرّذيلة، فمن العسير على هؤلاء في المستقبل تمييز الجيد من الردي‌ء، و إهدار القوى و الطاقات في الذنوب يتسبب بقاء الناس على مستوى دان من البصيرة و المعرفة و انحطاط في التفكير حتى و إن كانوا متقدمين في الصناعة و الحياة المادية.

جاء في معاني القرآن الكريم: بَصَر: اسم، البَصَرُ: العين، البَصَرُ قوّة الإِبصار، البَصَرُ قوَّة الإدراك والجمع: أبصار، ولقيته بَصَرًا: حينَ يُستطاع الإِبْصار عند اختلاط النُّور بالظُّلمة، ومنه: صَلاة البصَرِ: صَلاة المغرب أو الفجر، فعلتُه بين سمع الناس وبَصَرهم: جِهارًا، وبين سمع الأَرض وبَصَرها: بأَرضٍ خَلاءٍ لا يبصرني ولا يسمعني سواها، جمع أبْصار لغير المصدر: مصدر بصُرَ بصُرَ بـ وبصِرَ بصِرَ بـ بصِرَ في، أولو الأبْصار: ذوو الرؤية والإدراك، أصحاب العقول، عَيْن لديه بصر ثاقب: بعيد، حادّ، أتيته بين سمع الأرض وبصرها: أي بأرض خلاء ما يُبْصرني ولا يسمع بي إلاّ هي، أخَذ بالقلوب والأبصار: شدّها وجذب الانتباه، سحرها، ازدواج البَصَر: اعتلال في الرُّؤيا بحيث تتمُّ رؤية الشيء مزدوَجًا، بين سمع النَّاس وبَصَرهم: جِهارًا، تحت سمعه وبصره: أمامه بحيث يسمعه ويراه، قريب منه، ثاقب البصر: بعيد النَّظر، ذو فراسة، حادّ البصر: نافذه، حسير البصر حاسِرُ البصر: قصير، حوَّلَ بصره عنه: تجنّب النَّظر إليه، رشقه ببصره: نظر إليه بحدّة، شخَص ببصره إلى كذا: ارتفع، فتح عينيه دون أن يطرف بهما متأملاً أو منزعجًا، صلاة البَصَر: صلاة المغرب أو الفجر، عاد في لمح البَصَر عاد بلمح البَصَر: بِسرعة، على بصره غشاوة: أي لا يرى الأمور بوضوح، غضَّ البَصَر: خفضه، قَصِير البَصَر: لا يرى الأشياء البعيدة، قياس بَصَر: تحديد حدّة الإبصار بواسطة مقياس بصر، مَدَّ بصره إلى كذا: طمِح إليه، مدى البَصَر: مرمى النظر، مدى ما تراه العين، مقياس بصر: آلة لتقدير أو تحديد درجة تِيه البصر، واقية البَصَر، جمع: أَبْصارٌ مصدر بَصُرَ، بَصِرَ.