السيد السيستاني يعزي برحيل المرجع محمد صادق الروحاني (وثيقة)

عزى المرجع الأعلى في النجف الاشرف، السيد علي السيستاني، اليوم السبت، بوفاة المرجع اية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني الذي وافته المنية عصر يوم امس عن عمر ناهز 96 سنة

وأعلنت الحوزة العلمية في النجف، تعطيل الدرس لليوم السبت حداداً على رحيل المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني.

وذكر أستاذ البحث الخارج في النجف حجة الاسلام والمسلمين سماحة السيد حسين الحكيم: "بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا اليه راجعون يُعطَّل الدرس السبت في الحوزة العلمية في النجف الأشرف حدادا على المصاب الجلل الذي حل بالحوزات العلمية بوفاة الفقيه الكبير السيد صادق الروحاني رحمه الله".

وتوفي السيد الروحاني في إيران عن عمر يناهز 96 عاماً.