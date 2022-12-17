الصفحة الإسلامية

وفاة المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني في إيران


توفي المرجع الديني السيد محمد صادق الروحاني في إيران عن عمر يناهز 96 عاماً. 

وذكر بيان لمكتب الروحاني ": "مع ساعات الغروب من يوم الجمعة، الساعات التي تُنسب إلى بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، انتقل إلى رحمة الله تعالى، بقية السلف الصالح، المرجع المجاهد الكبير، سماحة آية الله العظمى، السيد محمد صادق الحسيني الروحاني (قدس الله سره). مكتب سماحة المرجع الراحل االجمعة 21 جمادى الأولى 1444 للهجرة".

وكان المرجع الراحل من أبرز تلامذة زعيم الحوزة العلمية آیة العظمی السيد أبو القاسم الخوئي (قدس)، وحاز علی درجة الاجتهاد في الرابعة عشرة من العمر باجازة مكتوبة من اساتیذه، و طبعت رسالته العملیة الأولی في سنة ١٣٤٠ هـ ش. 

 

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