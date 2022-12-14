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الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الغرب وأكذوبة حقوق الإنسان
وكالة انباء براثا
67
2022-12-14
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