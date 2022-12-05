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الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى حينما اقسم بالخنّس الجوارِ الكنّس؟
وكالة انباء براثا
73
2022-12-05
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