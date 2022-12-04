تدريس المبتدئين والتدبر الاولي لآيات القرآن الكريم (قصة شعيب عليه السلام وقومه أهل مدين) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قد يكون المبتدئ تدريسه اصعب من المتقدم ليس في المادة المعطاة وانما بكيفية اعطاء المادة ومنهم المبتدئ بدراسة كتاب الله الحكيم. وكذلك تدبر القرآن واجب على كل مؤمن، وليس حصرا على عالم الدين ان يكون هو المتدبر والاخرين لا يحق لهم ذلك. ولكن كلما قدمت المادة بشكل سهل شامل بدون الدخول في التفاصيل كلما كان قارئ القرآن الكريم اكثر رغبة في تدبر ما يقرأ. وهذه السلسلة تقدم نموذج للمبتدأ والمتدبر لعلها تقدم اسهام متواضع في شمول جمهور المؤمنين الذين يرغبون البدء بدراسة وتدبر آيات القرآن الكريم.

قال الله تبارك وتعالى في آيات من سورة الاعراف عن اهل مدين قوم نبي الله شعيب عليه السلام "وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92)" (الأعراف 85-92) ارسل الله تعالى نبي الله شعيب عليه السلام الى اهل مدين بأن يعبدوا الله وحده لا اله غيره بعد ان جاءتهم البينة اي الحجة الواضحة. ان عليهم ايفاء الكيل للحاجيات التي يصعب وزنها، والميزان للاشياء التي توزن، ولا يبخسوا اي يقللوا من الاشياء التي تكال او توزن عند بيعهم اياها للناس. فان حصل بخس فان ذلك نوع من الفساد في الارض، والفساد عكس الاصلاح. والاخ اشارة ان شعيبا انه من اهلها. فان فعلتم الاصلاح فهذا الفعل من افعال المؤمنين الخيرة. وجاءت الآية المباركة "وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" (العنكبوت 36) بنفس سياق الآية الكريمة (الاعراف 85). وحذرهم نبيهم شعيب عليه السلام بعدم الوقوف امام المؤمنين بالله اصحاب الطريق المستقيم لتجعلوهم يأخذون الطريق المعوج. وعليكم ان تتعظوا من خير الله تعالى بان كثر عددكم بعد ان كان قليل، ومن عاقبة المفسدين السيئة. ويستطرد النبي شعيب عليه السلام قائلا فان على الطائفة من القوم التي آمنت بي ان تصبر حتى يحكم الله اي يفصل ويعدل بين الطائفة المؤمنة وغير المؤمنة، والله تعالى اعدل الحاكمين. قالت المجموعة اي الملأ من قوم شعيب التي اخذتها العز والكبرياء سوف نخرجك يا شعيب انت ومن آمن بك من قريتنا اي من المكان الذي تسكنون فيه او نترككم في مكانكم اذا كنتم تتبعون عقيدتنا. فاجابهم نبي الله شعيب عليه السلام اتكرهوننا ان نخرج من وطننا، ولكن هيهات ان نعود الى عقيدة الملة التي تنتسبون اليها بعد ان نجانا الله تعالى من هذه العقيدة الفاسدة حتى يشاء الله لنا وهو اعلم بما نحن فيه. ودعا زكريا عليه السلام ربه بعد التوكل عليه ان يفتح بينه ومجموعته المؤمنة وبين بقية قومه المستكبرين، والله تعالى هو وحده القادر ان يفتح طريق للنجاة منهم. وقال ملأ او مجموعة من قوم شعيب الكافرين للآخرين: لا تتبعوا عقيدة شعيب فان اتبعتموها فستخسرون. ولكن الله تعالى خاب قول ما اراد المكذبون وجعلهم هم الخاسرين وليس شعيب ومجموعته المؤمنة، وذلك بان اخذ الله القوم الكافرين بما جاء فيه شعيب عليه السلام بالرجفة اي الزلزلة الشديدة فاصبحوا جاثمين اي صرعى ميتين، ولم يغنوا فيها اي يبقوا في مكانهم متنعمين. وكما جاء بنفس السياق كذلك في الآية المباركة " فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ" (العنكبوت 37).