مجلس حسيني ـــ التلازم بين النفاق والكذب

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} ( المنافقون 1 ـ 2)

سورة المنافقون ، نزلت في زمن تأسيس الدولة الاسلامية, حين ظهر من في الصحابة عدد من المنافقين, السورة المباركة تحذر من خطر النفاق لأنه يدمر المجتمع وهو وصمة عار اجتماعي "لا يرضها احد لنفسه"

** النفاق يعني ان يخفي الانسان عكس ما يبطن. سمي المنافقُ تشبيها بنفق الأَرض ،وهو بيت الجربوع يعمل بيته بشكل نفق في الارض للنفق بابان احدهما مغلق يفتحه وقت الحاجة لما يخرج من الباب الثاني وباب الدخول يسمى نفقاء وباب الخروج يسمى قصعاء. وبيته يسمى نفق .

هكذا وضحت الآية ,شكل المنافقين, القران لا يجامل احدا, بعض الصحابة يدخل الإسلام ويخرج منه لو تطلبت المصلحة , هؤلاء كانوا قريبين جدا من النبي{ص} يشتركون في المعارك غالبا رغم ذلك كانت مصلحتهم فوق مصلحة الاسلام ... اليك صورة من صور نفاق الصحابة..

**الصحابي حاطب ابن بلتعه .ارسله النبي{ص}إلى المقوقس رئيس الاقباط في مصر , قال:للمقوقس كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، يعني فرعون فأخذه الله نكال عمله وانتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا تجعل غيرك يعتبر بك، فلم يغضب المقوقس، بل إجابة بحكمة قال المقوقس:

** إن لنا ديناً لا ندعه إلا إلى ما هو خير منه، فقلت: ندعوك إلى دين «الإسلام» ،فدعا رسولنا الناس كافة فكان أشدهم عليه قريش واليهود وأقربهم النصارى، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به، فقال المقوقس: سننظر فيما تقول وجمع البطاركة ، فأشاروا عليه أن يجمعهم بسفير النبي {ص}.يقول حاطب: فدعاني إلى ذلك المجلس وأوجهني قائلاً: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟، قلت: بلى . قال: فما له لم يدع حيث أخرجوه اهل مكة ؟ فقلت: إن عيسـى أليـس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى، قلت له، فما له اخرجه قومه وأرادوا أن يصلبوه، حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا؟. فقال: أنت حكيم جاء من نبي حكيم، وأرسل كتاباً إلى النبي{ص} ضمنه أدب الخطاب وحسن التعبير والتعظيم للنبي{ص} وأرسل مع حاطب حراساً يؤمنونه حتى الحدود.

**هذا الصحابي عالم بتاريخ الاديان .ومهاجر وسفير النبي{ص} الى المقوقس, هذا كله ثم تحول الى منافق. يقول تعالى:{ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} صحابي يعرف الحقّ، ثم اراد ان يسبب قتل اخوانه في الدين" اي ذنب اكبر من ان يعرض النبي والمسلمين للموت في سبيل مصلحته .استخدم الدين دكانا لغاياته.

في وصية امير المؤمنين(ع)ليلة استشهاده للحسن والحسين {ع}قال: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شئ منها وقولا بالحق .وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما{ص}يقول: " صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ".

** لننظر الى وصية الامام{ع} لأبنائه فيها نص يقول{ لا تبغيا الدنيا وان بغتكما}ما معنى البغي ؟. وهل هناك فرق بين بغي الانسان على انسان وبغي الدنيا على الانسان. ؟قال تعالى:(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ انَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)

معنى كلمة الإملاء:{هو الاطالة في العمر والكثرة في المال وكل اسباب القوة}،وما يتمتع به الانسان بحياته "اذن الاملاء هو الامداد" “الواقع أن حكم الظالم لا يستتب بقوة السيف وحدها، بل يحتاج إلى الشعراء والقصائد .وممن يتاجر بالدين ويعطي الفتاوى لصالح الظالم” فتسمع منهم مواعظ لصالح السلطان الحاكم ...

{ حالات التجارة مع الله تعالى, او مع المجتمع الباطل }

هذه النقطة مهمة جدا لان التجارة مع الله تكون متأثرة من الميراث العقائدي للإنسان .كل ابناء مذهب لهم طريقة التعامل مع الله {يعلمهم المبلغون رجال الدين في تحديد نوعية المتاجرة مع الله} كثيرا ما يقع المسلم في صراع نفسي الى حد الكفر احيانا. مثلا. الحركات السياسية المتسترة بالدين كلهم حولوا الاسلام وفق رؤيتهم فقط

مثال:{ الحركة الوهابية حين انطلقت في البداية ادعت أنها تمثل الإسلام السني كله, وأنها السلفية الصحيحة التي تفهم القران والسنة, بينما الوهابية يخفون اسم المؤسس .. ويرتدون عباءة أهل السنة والجماعة في وقت اعتبروا علماء السنة ضالين ,منهم الحافظ النووي شارح صحيح مسلم وابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري قال عنهما ابن عثيمين أنهما ليسا من السنة والجماعة.

كما أن هذه الحركة لم يكفروا الشيعة والصوفية وبقية المذاهب, بل كفروا "اهل مصر كلهم واهل الشام والحجاز واليمن", لمجرد انهم يزورون قبور اولياءهم الصالحين. وكفرت جميع الاديان الاخرى .فشلت الحركة تماما ولكن بفضل المال السعودي أصبحت الوهابية تعبر عن أهل السنة والجماعة ونجحت في بسط سيطرتها على العالم السني فكريا لكن هذا تبعثر أمام تصريح ولي العهد السعودي بأن الغرب هو من أمر ودعم الخط الوهابي .فقاموا بشراء وعاظ السلاطين بأموال الخليج .. منهم شيخ قال: "إنّ محمد بن عبد الوهاب كان سلفيًا في العقيدة، وله الفضل من بعد ابن تيمية في نشر دعوة التوحيد ،ومحاربة الوثنية والشرك . فرد عليه مفتي الشافعية الشيخ أحمد زيني دحلان في كتابه "الدُرَر السنّية في الردّ على الوهّابية" قال محمد بن عبد الوهاب يقول "إنّي أدعوكم إلى التوحيد وترك الشرك بالله ومَن قتل مشركًا فله الجنة".

{مؤتمر غروزني} عقد مؤتمر لأهل السنة والجماعة في مدينة كروزني عاصمة الشيشان عام 2016تحت عنوان: «من هم أهل السنة والجماعة؟ "اعتقادًا وفقهًا وسلوكًا" وكانت غاية المؤتمر توضيح الانحراف عن الواقع السني »، بحضور جميع مشايخ الازهر الكبار على راسهم الدكتور أحمد الطيب، وعدد من المفتين، وأكثر من مئتي عالم من علماء المسلمين من أنحاء العالم الاسلامي ،ورعى المؤتمر رئيس جمهورية الشيشان (رمضان أحمد قديروف).هذا المؤتمر حسب رأي مُنظِّميه: «نقطة تحول هامة لتصويب الانحراف الذي طال» أهل السنة والجماعة بسبب محاولات بعض المتطرفين الذين اقتصروا التسنن بهم فقط».

**استمر المؤتمر ثلاثة أيام، وأصدر عدد من والتوصيات .من أبرزها: ان اهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، أهل الحديث، أهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والصوفية ومن سار على نهج أئمتهم .المَاتُريدِيَّةُ تنسب إلى مؤسس المذهب أبو منصور الماتريدي، ..وهي مدرسة إسلامية سنية، ظهرت في أوائل القرن الرابع الهجري في سمرقند من بلاد ما وراء النهر. وهي اوزباكستان.

وهاجم السلفيون والوهابيون جميع المشاركين في المؤتمر. وبالمناسبة القائمون على المؤتمر لم يدع الشيخ يوسف القرضاوي .واصدر شيوخ الوهابية بيانا محرضا ضدهم جاء فيه : يا أهل الحديث يا سلفية! شيخ الأزهر أخرجكم من أهل السنة والجماعة، الخ .

من المواقف العجيبة فيهم، انهم حين يقرر علماءهم امرا شرعيا ,يعتبرون من لم يؤمن بآراء علماءهم خارج الدين .ولما اختلف معهم عبد العزيز ال سعود، اتهموه بالكفر لأنه أوقف فريضة الجهاد عندما أرادوا أن يحتلوا الكويت واجزاء من العراق خاصة البصرة والزبير, ويحتلون الشام اعتبار أنّ هذه الديار كفر، وأنّ أهلّها مرتدّون، ويجب إعادتهم إلى الوهّابية الصحيحة .. فلما منعهم عبد العزيز بن سعود مؤسّس الدولة الوهابية ارتدّ عليه الوهابية ، وقالوا له أنت تضع اتفاقيات مع الإنكليز وهؤلاء الإنكليز كفّار ،وسبب كفره انه ارسل ابنه للتعلّم في مصر، وهم بحكم الكفار. وكذلك أرسلت ابنك فيصل إلى إنكلترا للتعليم ...وأدخلت التلغراف التلفون فانت كافر لأن التلفون غير موجود في زمن السلف الصالح ..

{نحن ابناء جيل القرن الحادي والعشرين} راينا تبدل المعتقدات حسب المصلحة ودرجة النفاق: ولي العهد منذ وصوله للسلطة عام 2017 اتبع سياسة "الانفتاح" في المجتمع، بوسائل كانت محرمة في المملكة ذات يوم وحكم ـ"متشدد"، فتغيرت القرارات إلى حد كبير .الى درجة .

شهدت السنوات الخمس الماضية تغييرات كبيرة ،سُمح بفتح دورٍ للسينما وإقامة الحفلات الغنائية. واستقطبت المملكة فنانين من جميع أنحاء العالم، واشهر الراقصات العربيات والاجنبيات. أقاموا حفلات غنائية على أرض المملكة للمرة الأولى، تمهيداً للتغيير للفكر الذي هدر دماء الملايين من ابناء الاسلام ودمر مدنا عريقة مثل الشام والعراق واليمن , ومن اشهر قراراتهم منح المرأة انفتاح لم يسبق له مثيل .فتح المجال أمامها للاختلاط الذي كان محرماً واصبحت النساء تجلس مع الرجال في قاعات رقص وقمار ومساج للنساء ..وصلت الحال الى استضافة حفلات لممثلي الأفلام الإباحية، ما أثار جدلاً، داخلياً وخارجياً، ولكن الدين الجديد يوافق.

سبب نزول الاية : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك الخ):نزلت في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة هـ .. لما رجع الجيش من المعركة نزلوا على بئر، وكان الماء قليلا فيها فاجتمعوا على البئر فتعلق دلو احدهم بدلو الاخر فضرب احدهم يده بوجه صاحبه فسال منه الدم، فنادى الانصاري بالخزرج ونادى المهاجر بقريش وأخذ كل طرف سلاحه وكادت ان تقع الفتنة، فسمع عبد الله بن أبي النداء .

فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر فغضب غضبا شديدا ثم قال قد كنت كارها لهذا المسير فاكون أذل العرب، ما ظننت انى اعيش إلى أن اسمع مثل هذا فلا يكن عندي قرار، ثم أقبل على أصحابه فقال: هذا عملكم أنزلتموهم منازلكم وواسيتموهم بأموالكم ووقيتموهم بأنفسكم وتعرضتم للقتل وارملت نساءكم وأيتم ابناءكم ولو أخرجتموهم لكانوا عيالا على غيركم، ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وكان في قومه زيد بن أرقم كان غلاما في تلك الحال.. كان رسول{ص} جالس في ظل شجرة وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار فجاء زيد فأخبره بما قال عبد الله ابن أبي، فقال رسول الله{ص} لعلك وهمت يا غلام فقال: لا والله ما وهمت فقال سول الله لمولاه اخرج لي راحلتي .

** وركب، وسمع الناس وامر رسول الله بالرحيل. فقالوا ما كان منه ان يرحل في مثل هذا الوقت , ثم رحل الناس فلحقه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله ما كنت ترحل في هذا الوقت؟ فقال أومآ سمعت قولا قاله صاحبكم، قالوا وأي صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي زعم أنه ان رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال يا رسول الله! فأنت وأصحابك الأعز وهو وأصحابه الأذل، فسار رسول الله{ص} يومه كله لا يكلمه أحد، فأقبلت الخزرج على عبد الله بن أبي يعذلونه، فحلف لهم انه لم يقل ذلك، فجاءوا به إلى رسول الله{ص}حتى يعتذر إليه، فتركه ولم يلتفت اليه .. وبقي رسول الله يسير ليله كله ونهار اليوم الثاني.فلم ينزلوا إلا للصلاة .. فلما صلوا وكان التعب قد اخذ منهم فجلس هو واصحابه تقربوا اليه يستطلعون رايه ..

فجاء عبد الله بن أبي إلى رسول الله {ص}، فحلف امام رسول الله : انه لم يقل ذلك وانه ليشهد انه لا إله إلا الله وانك لرسول الله وان زيدا قد كذب عليه، فقبل رسول الله {ص} ذلك اليمين منه، فالت النوبة على زيد فأقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يشتمونه ويقولون له كذبت على عبد الله سيدنا، بعدها رحل رسول الله ورحل الجيش كله .صار زيد يقول: اللهم انك تعلم اني لم اكذب على عبد الله بن أبي فما سار إلا قليلا حتى أخذ رسول الله {ص}ما كان يأخذه عند نزول الوحي عليه حتى كادت ناقته ان تبرك من ثقل الوحي، ثم سرى عنه فكان يسكب العرق عن جبهته ثم نادى على زيد بن أرقم فجاء اليه مهرولا , فقال له : يا غلام صدق قولك ووعى قلبك وأنزل الله فيما قلت قرآنا، وأنزل الله فيما قلت قرآنا " فتجمع أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقين: { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}..

**ــــــ هل ان من شروط النفاق ان يكون المنافق كذابا..؟ وما العلاقة بين الكذب والنفاق..؟الجواب على هذا السؤال يتطلب مراجعة الغرائز النفسية في كل انسان .. يقول علماء الاخلاق:{ كل إنسانٍ شاءَ أم أبى حين يكتمل مستواه حد البلوغ} يجد نفسه في رحلة بحثٍ عن هوية توافقه، فيبدأ الاختيار بين البديلات.. هل يتمنى ان يكون متدينا .؟ او يجد نفسه بفترة شباب لا يرى موجبا لاعتناق الدين. او يفضل ان يتقرب الى اهل الفجور والخمر وممن يحمل عنوانا ثانويا انه يشرب الخمر بعنوان ان الفن والادب يتطلب ذلك التصرف..!! تجد انسان تستهويه الرياضة وذاك يبحث عن الشهرة { المهم ان اجد هوية باي طريقة }..

لأني سأخرج للمجتمع بتلك الهوية واحب ان يراني المجتمع من خلالها... تكون صفتي اكنى بها .. وهي هويةٍ ما أمام الآخرين. { هذا البحث في الذات يحتاج الى ممارسة وتخصص. فلما يجد الانسان نفسه انه لم يصل الى المستوى الذي اراده , لا يرضى ان يخلع تلك الامنيات{ الهوية} هنا يميل الى قضيتين هما ـ النفاق والكذب ــ فيبذل جهدٍ كبيرا حتى يتقمص تلك الهوية , عندها يحمل هويتين وكلاهما كاذبتان . فيكون منافقا وكذابا، ليست له هوية , فتراه يبذل كرامته يتشبث بها ليؤطر حياته . وحين يسير في هذا الطريق, يصعب عليه ان يتركه لأنه يجري في دمه.

** من المؤكد ان هذا الطموح .. لانه يعلم يقينا انه لا يمكنه ان يصل الى طموحه .. لا يمكن ان يكون خطيبا او عالما. ولا يكون شيخ عشيرة ولا اديبا ولا رياضيا مشهورا ولا فنانا . كل هذا يسبب ثقلا عى نفسيته فتصاب صورته الذهنية عن نفسه بخلل وارتباك، فيكون علي أتم الاستعداد لأن يغالط المنطق ويبطل الحقائق الواضحة ..فيبدا يشوه الأخرين ويبدل مبادئه ويعيد ترتيب قيمه وحذف ما قرر التنازل منها حسب ما تدعوه المصلحة في سبيل الحفاظ على تلك الهوية المزعومة التي ناضل في نفسه للحصول عليها.. ولكن في غير ساحات النضال .بل بالكذب والنفاق . وهناك مسالة اخرى تؤثر على هوية الانسان, هو المحيط الذي تلتقي بهم . وهؤلاء هم من يحددون هويتي ’ غالبا أولئك وليس دائما ..أشدُّ ضلالًا ممن لا يملكون هوية واضحة لأنهم مدعون والادعاء صورة من صور الكذب ..وأسوأ حالات الادعاء هو الكذب على الذات ومن ثم تصديق هذا الكذب. والمصيبة ان الكاذب هو إنسان لا يملك الشجاعة ولا يمكنه مواجهة نفسه ناهيك انه يفقد القدرة على مواجهة الآخرين.. فكيف يواجه الحقيقة! ومواجهة الحقيقية تتطلب الشجاعة..

*** كتب محمد شاكر الشريف موضوعا عن موقف الحسين {ع} وعبد الله بن الزبير .. هذا نموذج من النفاق الذي لا يرى ولا يريد ان يرى الحقيقة, كتب يقول: أردت بيان حقيقة موقف الصحابيين الكريمين: الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وموقف أهل العلم من تصرفهما؛ حتى لا {يروَّج الباطل بين الناس ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً من حيث لا يعلمون}.ثم طعن بخروج الحسين{ع} وابن الزبير .. هذا ان صدق ان هذا رايه فهو لا يرى الحقيقة الا من خلال يزيد وان كذب فهو منافق ودجال..

** سلوك الإنسان: إذا أخذنا بنظر الاعتبار تاريخ البيت الذي ولد فيه الحر نجد أنه ليس غريباً أن يتّخذ ذلك القرار الذي حاز فيه على شرف الدنيا الآخرة وأصبح مثالاً للشجاعة والرجولة , حينما وقف مع الحق وضحى بنفسه وولده في سبيل الحق ومعارضة الباطل..

ترجمة حياته :ولد الحر في بيت تشرق فيه نجوم الشرف والبطولة، ولهذا البيت سجل حافل بالمآثر توارثها الأبناء عن آبائهم بيت تزخر فيهم النجوم اللامعة فورث من هؤلاء الاباء سمات الشرف فتزعّم قبيلته ويصبح من أشراف الكوفة وساداتها وأبطالها .وأشار الإمام أمير المؤمنين (ع) إلى فضائل هذه القبيلة في كتابه لابن عباس عامله على البصرة يقول فيه: (وقد بلغني تنمّرك لبني تميم وغلظتك عليهم وإن بني تميم لم يغب لهم نجم إلّا طلع لهم آخر وإنهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام). ولهذه القبيلة اعلام مشهورة مثل عتاب بن هرمي الذي كانت له مجالسة ملوك الحيرة في عهد المنذر بن ماء السماء، وعتيبة بن الحارث اليربوعي الذي يعد من أشجع العرب حتى قيل عنه أنه: لو وقع القمر على الأرض لما التقفه إلا عتيبة، لثقافته في الرمح. ومعقل بن قيس الرياحي أحد قادة جيش أمير المؤمنين (ع) وأعمدة حربه، ومنهم الأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل في حلمه،في هذا الجو االمملوء بالفخر والشجاعة .

ولذا ليس غريبا لما قال له المهاجر بن اوس " والله لو قيل لي من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك" هماك ظهرت هوية الحر على حقيقتها . قال ك اني اخير نفسي بين الجنة والنار .. ثم التحق مع الحسين{ع} .

في تاريخ كربلاء لما وصل الحسين (ع) الى قصر بني مقاتل فاذا فسطاط مضروب فقال الحسين : لمن هذا الفسطاط قالوا لعبيد الله بن الحر الجعفي فأرسل اليه رجلاً يقال له الحجاج بن مسروق الجعفي فأقبل فسلم عليه فرد عليه‌ السلام ثم قال : ما وراءك؟ قال : أن الله أهدى اليك كرامة ان قبلتها فقال وما تلك الكرامة.؟ ، فقال هذا الحسين بن علي يدعوك الى نصرته فان قاتلت بين يديه أجرت ، وإن قتلت فانت شهيد فقال له عبيد الله بن الحر والله يا حجاج ما خرجت من الكوفة الا مخافة أن يدخلها الحسين وانا فيها ولا أنصره ارجع اليه فأخبره بذلك ...

فرجع الحجاج وأخبر الحسين فقام روحي فداه وتوجه بنفسه الطاهرة . فلما رآه وقف عبيد الله وتنحى وجلس بين يدي الحسين (ع) قال : يابن الحر ما يمنعك أن تخرج معي قال : احب أن تعفيني من الخروج معك وهذه فرسي فاركبها فو الله ما طلبت عليها شيئاً الا ادركته ولا طلبني احد إلا فتّه قال الحسين {ع}: أهذه نصيحة منك قال نعم قال : إني سأنصحك كما نصحتني ان لا تسمع واعيتنا فو الله لا يسمع اليوم واعيتنا أحد ولا يعيننا إلا كبه الله على منخريه في النار .ثم أعرض عنه الحسين وقال : لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك وما كنت متخذ المضلين عضدا....ثم تداخله الندم حتى كادت نفسه تفيض ، فقال :

فيالك حسرة نادمتُ حيا****تردّد بين حلقي والتراقي **حسين حين يطلب بذل نصري**على أهل الضلالة والنفاق**غداة يقول لي بالقصر قولاً**أتتركنا وتزمع بالفراق**ولو أني اواسيه بنفسي** لنلت كرامة يوم التلاق .... وهذا ترك الصبر على الضراب والقتال ..وكان ندمه واضحا, بينما ام وهب بن حباب الكلبي هي من حثت ولدها يوم عاشورا ( تذكر قصتها )...

شيخان والعوجة اعدلوها** وارواحهم كلها ابذلوها ** لريحانة الهادي فدوها .. يا حيف زينب ما احضروها ... من يوم للطاغي خذوها ... وتسمع باذنها شتم ابوها ؟؟ انا منين ابو فاضل اجعده ... واركب جفوفه فوك زنده .. واكله الحرم صارت بشدة ؟؟ يا هو اليسوي علي طيبة .. وياخذ معصبي وبالنجف ذبه .. ويوصل يم ضريحه ويندبه .. يكله مطلوب لبني مية بندبه ... الحك تره زينب بشدة ... { لفاطمة الزهراء .. ابجي على اولادي ضحايا بيوم عاشور .. وانصب عليهم ماتم في وسط الكبور .. وانسيت ضلعي الذي بالباب مكسور .. واعظم علي لو نعه الناعي على حسين .. منهم بسامرا ومنهم في خراسان ... ومنهم بارض طيبة ومنهم بارض كوفان .. واعظم علي مصيبة المذبوح عطشان ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي