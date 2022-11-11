الشيخ جلال الدين الصغير : فكّروا بطريقة حرة ومجردة بالذي جرى على الزهراء وأهل البيت عليهم السلام لتصلوا إلى الحقائق

التعليقات

sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ... الموضوع :

الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...

عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ... الموضوع :

شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب

باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ... الموضوع :

لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!

ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ... الموضوع :

العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين

ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ... الموضوع :

الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!

عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ... الموضوع :

أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة

بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)

هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ... الموضوع :

رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)