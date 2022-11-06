الأمين والامانة في القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تبارك وتعالى عنكلمة الامين ومشتقاتها "أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ" ﴿الأعراف 67﴾ امين صفة، و "وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ" ﴿يوسف 54﴾، و "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" ﴿الشعراء 107﴾، و "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" ﴿الشعراء 125﴾، و "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" ﴿الشعراء 143﴾، و "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" ﴿الشعراء 162﴾، و "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" ﴿الشعراء 178﴾ وهذا يدلّ دلالة أهمّيّة الامانة إلى جانب مهمّة إبلاغ الرسالة الإلهية لكسب ثقة الناس على اقوال الرسل عليهم السلام، و "قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ" ﴿النمل 39﴾ امين اي لا اخونك، و "أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" ﴿الدخان 18﴾، و "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ" ﴿الدخان 51﴾، و "مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ" ﴿التكوير 21﴾، و "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ" ﴿الشعراء 193﴾، و "قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" ﴿القصص 26﴾ القوي الامين هو موسى عليه السلام، و "وَهَـٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ" ﴿التين 3﴾ البلد الامين مكة المكرمة او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: أیّما عبد أقبل ما یحبّ اللّٰه، أقبل اللّٰه قبل ما یجب، و من اعتم باللّٰه عصمه اللّٰه، و من أقبل اللّٰه قبله و عصمه لم یبال لو سقطت السّماء علی الأرض، أو کانت نازله نزلت علی أهل الأرض فشملتهم بلیّه کان فی حزب اللّٰه بالتّقوی من کلّ بلیّه،ألیس اللّٰه یقول: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ" ﴿الدخان 51﴾. عن ابن عبّاس،في قوله عزّ و جلّ: "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ* ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ* مُطٰاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ" (التكوير 19-21) ، قال: يعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذو قوة عند ذي العرش مكين، مطاع عند رضوان خازن الجنان و عند مالك خازن النار، ثمّ أمين فيما استودعه اللّه إلى خلقه، و أخوه علي أمير المؤمنين عليه السلام أمين أيضا فيما استودعه محمد صلّى اللّه عليه و آله إلى أمته. جاء في الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي: قوله تعالى: "قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ" (النمل 39) العفريت على ما قيل المارد الخبيث، وقوله: "آتِيكَ بِهِ" اسم فاعل أو فعل مضارع من الإتيان، والأول أنسب للسياق لدلالته على التلبس بالفعل وكونه أنسب لعطف قوله: "وَإِنِّي عَلَيْهِ"، وهو جملة اسمية عليه. كذا قيل. وقوله: "وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ" (النمل 39) الضمير للإتيان أي أنا للإتيان بعرشها لقوي لا يثقل علي حمله ولا يجهدني نقله أمين لا أخونك في هذا الأمر.

ذكرت الأمانة في القرآن بالنسبة إلى ستّة من الأنبياء الكبار بعبارة: "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الشعراء 107)عن النبي نوح عليه السلام، والنبي هود عليه السلام "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الشعراء 125)، والنبي صالح عليه السلام "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الشعراء 143) (سورة الشعراء، الآية 143)، والنبي لوط عليه السلام "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الشعراء 162)، والنبي شعيب "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الشعراء 178)، والنبي موسى "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الدخان 18). ورد عن علي عليه السلام قوله (الأمانة تَجُرُّ الرِّزقَ وَالخِيانَةُ تَجُرُّ الفَقرَ). وورد عن لقمان الحكيم قوله (يـا بُنَيّ،َ أَدِّ الأَمـانَةَ تَسلُمْ لَكَ الدُّنيـا وَآخِرَتُكَ، وَكُنْ أَمِيناً تَكُن غَنِيّاً). عن الامانة قال الإمام زين العابدين عليه السلام (عَلَيكُم بِأَداءِ الأَمـانَةِ، فَو الَّذي بَعَثَ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله وسلم بِالحَقِّ نَبِيَّاً، لَو أَنَّ قـاتِلَ أَبِي الحُسَينِ بنِ عَلَيٌّ عليه السلام ائتَمَننِي عَلَى السَّيفِ الَّذِي قَتَلَهِ بِهِ لأدّيتُهُ إِلَيهِ).