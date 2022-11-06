ارقام في القرآن الكريم (تسعة)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا" ﴿الإسراء 101﴾ تسع آيات هي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس ونقص الثمرات، و "وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ" ﴿النمل 12﴾ تسع آيات: تسع معجزات، وهي مع اليد: العصا، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، و "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" ﴿النمل 48﴾ تسعة رهط: تسعة رجال من زعمائهم.

الأعداد من 3 الى 10: هذه الأعداد يكون جمعًا مجرورًا بالإضافة، وهي تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فيقال تسعة مع المذكر "تِسْعَةُ رَهْطٍ"، و تسع مع المؤنث "تِسْعَ آيَاتٍ". ورد ان المحدثين هم فاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان العباس بن عبد المطّلب ويزيد بن قَعنَب جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العزّى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أُمّ أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت حاملة بأمير المؤمنين عليه السلام لتسعة أشهر، وكان يوم التمام. قال: فوقفت بإزاء البيت الحرام، وقد أخذها الطلق. روى الحافظ القندوزي الحنفي بإسناده عن المفضل، قال: سألت جعفر الصادق رضي الله عنه عن قوله عز وجل: "وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ" (البقرة 124) قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: (يا رب أسألك بحق محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسين إلاّ تبت علي). (فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم). فقلت له: يا بن رسول الله فما يعني بقوله: "فَأَتَمَّهُنَّ" (البقرة 124)؟ قال: (يعني: أتمهن إلى القائم المهدي، اثني عشر إماماً، تسعة من الحسين). : وروي عن ابي عبد الله الصادق سلام الله عليه، أنه قال: (لفاطمة تسعة أسماء عند الله عز وجل، فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والرضية والمرضية والمحدثة والزهراء).

قال الله سبحانه "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" ﴿النمل 48﴾ الرهط: العصابة دون العشرة، و يقال إلى الأربعين، قال: "تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ" (النمل 48) وبينت الاية ان الاصلاح عكس الفساد، واكثر آيات الفساد تخص الارض، وردت كلمة الفساد نحو 49 مرة في القرآن الكريم، وردت ايضا رهط في آيات قرآنية: "وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ" (هود 91)، "قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي" (هود 92).