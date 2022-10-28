صِرٌّ و صَرَّةٍ و أَصَرُّوا في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله جل جلاله عن كلمة صر ومشتقاتها: "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ" ﴿الذاريات 29﴾ الصرة: شدة الصوت أو أشد الصياح، ولولة النساء، و قيل: في صرة: في جماعة من النساء، و الصرة: الجماعة، و الصُّرة: ما يُصَرُّ فيه، و "مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَـٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" ﴿آل عمران 117﴾ صر اسم اي بردٌ شديد أو سمومٌ حارّة، و "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ" ﴿آل عمران 135﴾ لم يُصروا: لم يقيموا، لم يصروا اي يسارعون للتوبة و الإستغفار، و "يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" ﴿الجاثية 8﴾ يصر اي يتمادى، و "وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ" ﴿الواقعة 46﴾ يصرون اي يتمادون، و "وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا" ﴿نوح 7﴾ وأصروا: واو حرف عطف، اصبر فعل، وا ضمير، اصروا اي تمادوا. وردت كلمة صر ومشتقاتها في القرآن الكريم: صِرٌّ، يُصِرُّوا، يُصِرُّ، صَرَّةٍ، يُصِرُّونَ، وَأَصَرُّوا.

جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: أصرَّ على، يُصرّ ، أَصْرِرْ او أَصِرَّ ، إصرارًا ، فهو مُصِرّ ، والمفعول مُصَرٌّ عليه. أَصرَّ على الأمر: 1 - ثبُت عليه ولزمه، وأكثر ما يستعمل في الآثام والذّنوب: أصرَّ على موقفه او ذنبه، أصرَّ على التَّدخين: لم يقلع عنه، أصرّ العاملُ على أجرٍ عالٍ، "وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا" (نوح 7)، و "وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (ال عمران 135). 2 - عزم عليه: أصرَّ على حضور صديقه الحفلة. مع سَبْق الإصرار والتَّرصُّد: مع التَّخطيط المسبق وإظهار. جاء في تفسير الرازي: في قوله تعالى "وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا" ﴿نوح 7﴾ المعنى أنهم أصروا على مذهبهم، أو على إعراضهم عن سماع دعوة الحق. وفي معجم القرآن: "فصرهنّ إليك" (البقرة 260) أمِلهنّ: أو قطّعهنّ مَمَالةً إليك.

قال الله تبارك وتعالى "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ" ﴿الذاريات 29﴾ جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: كلمة صرة مشتقة من الصر على وزن الشر، ومعناه في الأصل الشد وارتباط، كما يطلق على الصوت العالي والصراخ والجماعة المتراكمة لأنها ذات شدة وارتباط. ويطلق على الريح الباردة صرصر لأنها تصر الإنسان و الصرورة كلمة تطلق على من لم يحج رجلا كان أو امرأة كما تطلق على من لم يرغب في الزواج منهما لأن في ذلك نوعا من الامتناع أو الارتباط، والصرة في الآية محل البحث معناها هو الصوت العالي الشديد.

جاء في المعجم الوسيط: الصَّرَّةُ: الجماعةُ. و الصَّرَّةُ الصيحةُ والضَّجَّةُ. و الصَّرَّةُ الشدة من الكرب والحرب والحرّ. و الصَّرَّةُ تَقْطِيبُ الوجْهِ من الكراهَةِ. وفي التنزيل العزيز: "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ" (الذاريات 29). الصِّرُّ : شِدَّةُ البَرْدِ. ويقال: رِيحٌ صِرٌّ، وريحٌ فيها صِرٌّ: شديدةُ البَرْدِ. وفي التنزيل العزيز: "كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ " (ال عمران 117) و الصِّرُّ شِدَّة الصوت. و الصِّرُّ شِدَّة الصوت. المِصْرُ: الحاجزُ بين الشيئين، أَو بين الأَرضين. والجمع : مُصُور. يقال: اشترى الدارَ بمصُورِها. و المِصْرُ الوِعاءُ. و المِصْرُ الكُورَةُ الكبيرةُ تقام فيها الدُّورُ والأَسواقُ والمدارسُ وغيرها من المرافق العَامة. و المِصْرُ مادّة حمراءُ يُصْبَغ بها. ومِصْرُ: هي البلدُ العربيُّ المعروف. وفي التنزيل العزيز: "أَليْسَ لَي مُلْكُ مِصْرَ" (الزخرف 51).

جاء في مجمع المعاني: صَرّة :صيحة، ضجَّة، جلبة. الصَّرَّةُ : الجماعةُ. الصَّرَّةُ :الشدة من الكرب والحرب والحرّ. بِهِ صَرَّةٌ : شِدَّةُ الهَمِّ مِن بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَو فَجيعَةٍ. جاء في قاموس الكل: إِصْرارٌ: لَيْسَ هُناكَ ما هُوَ أَسْوَأُ مِنَ الإِصْرارِ على الخَطَأِ : التَّشَبُّثُ، الإِمْعانُ. الصِّرُّ، بالكسر، والصِّرَّةُ: شدَّة البَرْدِ، وقيل: هو البَرْ عامَّة؛ حكِيَتِ الأَخيرة عن ثعلب. وقال الليث: الصِّرُّ البرد الذي يضر النَّبات ويحسِّنه. وفي الحديث: أَنه نهى عما قتله الصِّرُّ من الجرا أَي البَرْد. ورِيحٌ وصَرْصَرٌ: شديدة البَرْدِ، وقيل: شديدة الصَّوْت الزجاج في قوله تعالى: بِريحٍ صَرْصَرٍ، قال: الصِّرُّ والصِّرَّة شد البرد، قال: وصَرْصَرٌ متكرر فيها الراء، كما يقال: قَلْقَلْتُ الشي وأَقْلَلْتُه. و في لسان العرب: وفي الحديث: أَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال إنَّ آخِرَ مَن يَدْخُلُ الجنَّةَ لرَجُلٌ يمشي على الصراط فيَنْكَبُّ مرة ويمشي مر وتَسْفَعُه النارُ، فإذا جاوز الصراطَ تُرْفَع له شَجرةٌ فيقول يا ربّ أَدْنِني منها؛ فيقول اللهُ عز وجل أَي عبدي ما يَصْرِيك مني؟ قال أَب عبيد: قوله ما يَصْرِيكَ ما يَقطَعُ مَسْأَلتَك عني ويَمْنَعُك من سؤالي.

جاء في معاني القرآن الكريم: صرر الإصرار: التعقد في الذنب والتشدد فيه، والامتناع من الإقلاع عنه. وأصله من الصر أي: الشد، والصرة: ما تعقد فيه الدراهم، والصرار خرقة تشد على أطباء الناقة لئلا ترضع. قال الله تعالى: "وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا" ﴿آل عمران 135﴾، "ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا" ﴿الجاثية 8﴾، "وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا" ﴿نوح 7﴾، "وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ" ﴿الواقعة 46﴾، والإصرار: كل عزم شددت عليه، يقال: هذا مني صري، وأصري وصرى وأصرى وصري وصرى أي: جد وعزيمة، والصرورة من الرجال والنساء: الذي لم يحج، والذي يريد التزوج، وقوله: "رِيحًا صَرْصَرًا" (فصلت 16)، لفظه من الصر، وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من التعقد، والصرة: الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم صروا، أي: جمعوا في وعاء. قال تعالى: "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ" (الذاريات 29) وقيل: الصرة الصيحة.

جاء في معجم المصطلحات الفقهية: سبق الإصرار‏: ‏تبييت النية والعزم على الفعل. الصرورة هي أنه لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج وهو قادر‏، و جاء (لا صرورة في الإسلام). جاء في المعجم الغني: صَرِيرٌ: 1. :-أَحْدَثَ البَابُ صَرِيراً : صَوْتاً، طَنِيناً. 2. :-صَرِيرُ الأُذُنِ: طَنِينُهَا. 3. :-صَرِيرُ القَلَمِ: صَوْتُهُ عِنْدَ الكِتَابَةِ بِهِ. 4. :-صَرِيرُ الأَسْنَانِ: صَوْتُهَا حِينَ يُحَكُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ. وفي القاموس المحيط: صِرَّةُ: شِدَّةُ البَرْدِ، أو البَرْدُ، كالصِّرِّ فيهما، وأشَدُّ الصِّياحِ، ـ صَرَّةُ: الشِّدَّةُ من الكَرْبِ والحَرْبِ والحَرِّ، والعَطْفَةُ، والجَماعَةُ، وتَقْطِيبُ الوجهِ، والشاةُ المُصَرَّاةُ، وخَرَزَةٌ للتأخِيذِ، صُرَّةُ: شَرْجُ الدَّراهمِ ونَحْوِها. رِيحٌ صِرٌّ وصَرْصَرٌ: شديدةُ الصَّوْتِ أو البَرْدِ. ـ صُرَّ النباتُ: أصابهُ الصِّرُّ. صَرَّ يَصِرُّ صَرّاً وصَرِيراً: صَوَّتَ وصاحَ شديداً، كصَرْصَرَ، صَرَّ صِماخُهُ صَريراً: صاحَ من العَطَشِ.