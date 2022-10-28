كلمات غير متداولة حاليا ومذكورة في القرآن الكريم (جاثمين، ثيبات)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن كلمة جاثمين قال الله تبارك وتعالى "فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ" ﴿الأعراف 78﴾ جاثمين: باركين على ركبهم، أو هامدين ميتين كالرماد، والجثم والجثوم في المكان القعود فيه أو البروك على الأرض وهو كناية عن الموت، و "فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ" ﴿الأعراف 91﴾ جاثمين: باركين ميتين، و "وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ" ﴿هود 67﴾ جاثمين: ميتين ساقطين على وجوههم، و "وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ" ﴿هود 94﴾ جاثمين: هامدين موتى لا حراك بهم، و "فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ" ﴿العنكبوت 37﴾ جاثمين: ميتين لاصقين بالأرض. التفسير الاشتقاقي لجذر الكلمة جثم: استعارة للمقيمين، من قولهم: جثم الطائر إذا قعد ولطئ بالأرض، والجثمان: شخص الإنسان قاعدا، ورجل جثمه وجثامة كناية عن النؤوم والكسلان.

قال الله تعالى "فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ" ﴿العنكبوت 37﴾ جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: التكذيب سببا في أن تصيبهم زلزلة شديدة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي مكبوبين على وجوههم ميتين. و الجاثم مشتق من جثم على زنة سهم ومعناه الجلوس على الركبة والتوقف في مكان ما. ولا يبعد أن يكونوا نائمين عند وقوع هذه الزلزلة الشديدة. فهذا التعبير إشارة إلى أنهم عند وقوع هذه الحادثة نهضوا وجثوا على الركب، إلا أن الحادثة لم تمهلهم حيث انهارت الجدران عليهم ونزلت عليهم الصاعقة التي تزامنت معها فماتوا.

ورد ان الإمام علي عليه السلام: الغم متراكم جاثم على صدره، والعيون عبرى، والقلب حزين، مليء غصة لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله.

عن كلمة ثيبات قال الله تبارك وتعالى "عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا" ﴿التحريم 5﴾ ثيابات صفة جمع ثيب اي الارملة او المطلقة. ورد ان إطلاق الثيّب على المرأة المتزوّجة فعلا مجاز.

التفسير الاشتقاقي لجذر الكلمة ثوب: أصل الثوب: رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها. وقوله عز وجل: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ" (البقرة 125)، قيل: معناه: مكانا يثوب إليه الناس على مرور الأوقات، وقيل: مكانا يكتسب فيه الثواب. والثيب: التي تثوب عن الزوج. قال تعالى: "ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا" ﴿التحريم 5﴾، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الثيب أحق بنفسها) والرواية الأيم بدل الثيب. والتثويب: تكرار النداء، ومنه التثويب في الأذان.