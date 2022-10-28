مجلس حسيني ـــ قرين الانسان في الخير والشر

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ{ الزخرف 36)

ما هو القرين.؟ وهل لكل انسان قرين يحركه ويؤثر عليه.." القرين: هو صاحبنا الذي لا يفارقنا. منها تطلق الكلمة على المرأة. نقول: تم عقد قران فلانة لفلان .واذا طلقت المرأة تسمى مطلقه أي اطلقها من المقارنة

** اما راي القران والرسول{ص}القرين من يلازمك في كل حياتك. لا يترك الانسان حتى بعد الموت عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى الرَسُولِ( ص) فِي وَفْدٍ مِنْ تَمِيمٍ .بعد كلام يطول .قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِظْنَا عِظَةً نَنْتَفِعْ بِهَا .فَقَالَ : " يَا قَيْسُ إِنَّ مَعَ الْعِزِّ ذُلًّا ، وَإِنَّ مَعَ الْحَيَاةِ مَوْتاً ، وَ إِنَّ مَعَ الدُّنْيَا آخِرَةً ،ولكلِّ حَسَنَةٍ ثَوَاباً ، وَ لِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقَاباً ، وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً .

يَا قَيْسُ : لَا بُدَّ لَكَ مِنْ قَرِينٍ يُدْفَنُ مَعَكَ وَ هُوَ حَيٌّ ، وَتُدْفَنُ مَعَهُ وَ أَنْتَ مَيِّتٌ ، فَإِنْ كَانَ كَرِيماً أَكْرَمَكَ، وَ إِنْ كَانَ لَئِيماً أَسْلَمَكَ ، لَا تُسْأَلُ إِلَّا عَنْهُ ، فَإِنَّ كَانَ صَالِحاً تَأْنَسْ بِهِ ، وان كَانَ فَاحِشاً تَسْتَوْحِشْ مِنْهُ {هُوَ عَمَلُكَ }. فَقَالَ قَيْسٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نُظِمَ هَذَا شِعْراً لَافْتَخَرْتُ بِهِ عَلَى الْعَرَبِ . فَقَالَ رَجُلٌ قَدْ حَضَرنيَ فِيهِ شيء : أتَأْذَنُ لِي بِإِنْشَادِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " .فَأَنْشَأَ يَقُولُ :. تَخَيَّرْ قَرِيناً مِنْ فِعَالِكَ إِنَّمَا *** قَرِينُ الْفَتَى فِي الْقَبْرِ مَا كَانَ يَفْعَلُ‏ ***.فَلَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ أَنْ يُعِدَّهُ *** لِيَوْمٍ يُنَادَى الْمَرْءُ فِيهِ فَيُقْبِلُ..فَمَا يَصْحَبُ الْإِنْسَانَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ *** وَ مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ‏. .

*** الراي الثاني ان القرين هو الشيطان . جاء في قوله تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ما معنى النزغ ..؟ النزغ: هو الدخول في أمر لإفساده. قال تعالى: ﴿من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي﴾[يوسف/100].اذن حالة النزغ تصيب الانسان للقيام بمشروع فاسد .وهي حالة صراع عند من يرى نفسه انه يقدم على امر عظيم يعصي الله . هذا الصراع النفسي يسمى عقبة .

" توضيح معنى العقبة" كون لها علاقة بالموضوع .لهذه الكلمة معان عديدة منها : ذرّيّة، الولدُ وابنُ الوَلدِ " نقول فلان لا عَقْبَ له: لم يَبْق له ولدٌ ذكر- يقول تعالى:{وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ}. والعقب مؤخر الشيء .. مثلا اعقاب السيكائر. ولذا يطلقون على عظمُ مؤخَّر القَدَم، والرجوع الى الخلف او الانهزام يسمى رد على عقبيه ارتدَّ وانثنى راجعًا- {وكل امر فيه نهاية يسمى عقب} نقول: اللهم اجعل عواقب امورنا الى خير. اللهم احسن عاقبتنا. أي اواخر حياتنا ومن ضمن المعاني للعقبة هو الخروج اخيرا من صراع في نفس الانسان حين يخير نفسه بين الخير والشر.

*الإنسان مجبول على اتباع المنحدر، إذا لم تكن وراءه قوة دافعة إلى الذرى هو بطبيعته يفضل المنحدر لأنه أسهل، {إلا إذا حفزه أمر يجعله يقتحم (العقبة).. جاء في قوله تعالى :{فلا اقتحم العقبة} (البلد:11)، فما المراد بـ {العقبة}، وما معنى اقتحامها؟ الإجابة عن هذين السؤالين ينتظم في وقفات، توضح المراد من الآية الكريمة:

الوقفة الأولى: قوله سبحانه: {فلا}، ذكر المفسرون أن العرب لا يقولون (لا) مع الفعل الماضي حتى يأتون بكلام اخر . كقوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى} وقوله{ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون}سبب إفرادها في الآية ..

الأول: أن(لا) تفيد الحث على اقتحام {العقبة} أي: أنفق ماله في اقتحام{العقبة}. الثاني: أن (لا) في الآية هو دعاء، بمعنى أن يُدعى عليه بأن لا يفعل خيراً. كقول الامام الحسين{ع} لصالح بن وهب لما ضربه على راسه . قال{ لا اكلت بيمينك ولا شربت بها" هذا دعاء على ذلك اللعين.

الثالث :أن (لا) في الآية تفيد النفي، أي: (ما اقتحم)، ما اكلنا الطعام . ما {اقتحم العقبة}، نحو قوله تعالى: {فلا صدق ولا صلى} ، فهو نفي للاقتحام ، كأنه قال: ، فما فعل خيراً، لكنه كذب وتولى.

** من كلام لأمير المؤمنين{ع} "والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى الناس ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة . بيان: قوله: " بأدهى مني " الدهاء يعني .الفطنة وجودة الرأي يقال: رجل داهية من لم يغلب عليه أحد في تدابير أمور الدنيا..ماذا يعني الامام{ع} بكلامه هذا ..؟

يقول العلماء : قال بعض الشارحين: وجه الكفر هنا أن الغدر من اوسع باب ابواب للخروج من الشرع الحنيف لذلك الكتاب الامويون والعباسيون يعتبرون معاوية وابن العاص من دهاة العرب. وهذه شهادة منهم انهما غادران خرجا من الشرع بسبب مصالحهما الدنيوية.

ـــــــ ** اعود لاجواء الآية : ذُكر القرين في القرآن الكريم في عدة مواضع منها ورد في سورة الزخرف آية 36:" وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ" اية اخرى :" وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا " وقوله :" قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ".

** الواضح ان هذا العناد و الاستكبار جرى في حضرة الله وهذا الجحود كان من أجل إعلاء الشيطان نفسه وذاته , و العجب أن يطلب من الله أن يمد في عمره, ثم يتوعد ربه علانية بإغواء ذرية آدم و إفشاء الكفر في ملك الله. فكان الوعد بالإنظار مصحوبا بالوعد بالخلود في النار له ولمن تبعه من ذرية آدم ,والجنة للمتقين الذين يتبعون القران.

**من تلك اللحظة تحققت الارادة, بين الله للخلق جميعا ما للمطيع والعاصي .. المتبع للأنبياء والاولياء والمتبع للشيطان. فانقسم الموقف الى قسمين .. قسم من الملائكة. يحفظون البشر وقسم للشيطان, يغوونه في الدنيا دون الاخرة. قال الامام علي{ع} في كثير من نصائحه عن الدنيا و الابتعاد عن ملذاتها ومساوئها .من كلماته:.* الدنيا دار الغرباء و موطن الأشقياء*.وقال:* إن الدنيا دار فجائع من عوجل فيها فجع بنفسه ومن أمهل فيها فجع بأحبته.* إن الدنيا كالحية لين مسها قاتل سمها فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها ..

بالمقابل .. قرين الملائكة دوره أن يحفظنا من الشر، ويساعدنا على الخير، وقد ورد في تفسير قوله تعالى: «قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ.» هنا القرين الكافر المناع للخير وهو شيطانه الذي موكلاً به في الدنيا .. يبدو من هذا النص أن هناك فرقاً بين العارض من الجن وبين القرين، فالعارض ربما يعترض لك في وقت ما بمسّ أو سحر أو حسد، فإذا لجأ الإنسان إلى ربه زال ذلك العارض إذا زال السبب. أما القرين من الجن فلا يزول؛ لأن الله خلقه وألزمه بنا منذ ولادتنا, يلازمنا بالإغواء والوسوسة إلى أن يموت،ولكي تفرق هذا عن ذلك، فإنك إذا كنت تشكو من هذا النوع من المرض أتوا بمن يقرأ عليك فإذا تأثر شيطانك من القراءة فإنه عارض، وإذا لم يتأثر فهو قرينك من الجن، وما فيك ليس سحراً ولا مساً من الجن.

مع ذلك فإن الله -تعالى- بين لنا بأن القرين والعارض ليس لهما سلطان على المؤمن بالله، قال تعالى: «وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (الآية 200 الأعراف).وقال أيضاً: «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىرَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ .وفي الحديث الشريف: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»

بالمناسبة إن ابن تيمية يرى أن الله خلق ملكاً والشيطان خلق شيطاناً ليبقى شيطاناً؛ لذا فإنه يرجح أن قرين الرسول{ص} الذي ورد في الحديث أنه أسلم، إنه ما أسلم ولكنه أُسلم (بضم الهمزة) أي استسلم لأن الشيطان لا يمكن أن يسلم. هذا يعني ان الشيطان له قدرة الخلق.!!!

** راي مدرسة اهل البيت(ع):الذي يتتبع القران والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة{ع} يجد أن القرين ينقسم إلى أقسام منها:

**أولا :القرين الذي يكون من صنف الشياطين المردة وهو من صنف الجن.. ماذا تعني كلمة مارد.. مردة الشياطين..؟ يكون بحجم ضَخْم، مُفْرِط افي الطُّول لو جاء بشكل انسان او حيوان او نبات ..

**الراي الثاني : المارد هو العملاق الجبار القاهر بقوته متسلط على الناس.. عنيد جدا .. وردت رواية عن علي بن إبراهيم: قال لمكا خلق الله آدم بقي أربعين سنة مصورا "، وكان يمر به إبليس فيقول:{ لأمر ما خلقت، ثم قال إبليس لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته، وقد ذكر القران هذه الحالة قال تعالى:{إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه}.نعم هو من صنف الجن ولكنه اتصف بصفات الملائكة وكان يتعامل مع الله كما كانت الملائكة تتعامل في التسبيح والتهليل والسجود وقد عبد الله سبعة ألاف سنه ..وردت تفاصيل هذه الحادثة في كتاب بحار الانوار ج60 ص 274..ان الله خلق ادم فبقي أربعين سنة مصورا.. فكان يمر به إبليس اللعين فيقول: لأمر ما خلقت فقال إبليس: لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته ثم نفخ فيه ثم قال للملائكة " اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس "فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد فأبى أن يسجد، فقال الله عز وجل: " ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين " قال الصادق{ع}: أول من قاس واستكبر، هو ابليس والاستكبار هو أول معصية عصى الله بها. عندما تمت إرادة الله بخلق آدم جسداً، وتهيأ هذا الجسد إلى المرحلة الثانية عندما شاءت إرادته أن يجعله بشراً سويا، فنفخَ فيه من روحه، فإذا هو إنسان حي من لحمٍ ودم وعظم يُفكر ويسمع ويتكلم، تحقق الخلقة الالهية التي خلقت آدم في احسن تقوي .فإذا التراب يتحرك والطين يتكلم، واصبح التراب بشراً سويا، إنها إرادة الله الذي يقول للشيء كُن فيكون.: فقال إبليس: يا رب اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدها ملك مقرب ولا نبي مرسل، قال الله تعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث انا أريد لا من حيث انت تريد (6)، فأبي أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: " اخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين " قال إبليس: يا رب وكيف وأنت العدل الذي لا تظلم؟ فثواب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك، فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين، فقال الله: قد أعطيتك، قال: سلطني على ولد آدم، قال: سلطتك قال: أجرني فيهم مجرى الدم في العروق، قال: قد: أجريتك..

هناك سورة في القران اسمها سورة الناس: يقول تعالى : ( قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة و الناس ).ما معنى الوسواس..؟ الوسواس اسم مشتق من الوسوسة: ومعناها ان تتحدث بحديث خفي غير مسموع،

ــــ القسم الاخر لمعنى وسواس :اسم مشتق من فعل خنس.. ومعناها الاختفاء والتستر. هنا لا بد ان نعرف كيف تحدث الوسوسة في النفس..؟ وكيف يصبح الشيطان قرين الانسان ويعيش في قلبه يوسوس له. هناك العديد من طرق وسوسة الشيطان للإنسان فعادة ما يسيطر الوسواس على الشخص الضعيف, كثير من الناس يتعبدون ولكن لا يفقهون من الدين شيئأ يتخذون دينهم شعائر فقط . هذا سهل الانقياد, ليس لديه حصيلة علمية عن الدين فيملي عليه دينه وقلبه وجعل الله تعالى الابتلاء في حياة الإنسان سنّةً إلهيّة لا تتخلّف، يتعرّض لها الإنسان؛ اختباراً لصدق إيمانه، وامتحاناً لقوة يقينه، وتتنوّع طبيعة الابتلاءات وصورها وأشكالها، ولعلّ من أهمّها وأكثرها تأثيراً على ضعاف الإيمان: وأبرز طرق وسوسة الشيطان للإنسان : تزيين المعاصي :..

وعادة تزيين المعاصي تكون عند الذين لا يعرفون دينهم الا من خلال الفضائيات او اقوال الغرب والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين. مثلا يزيّن الشيطان التبرّج والاختلاط بأنّه ثقافة وفن،واصبح رقص النساء في القاعات بعذر انهم في حالة فرح. غالبا يكون هناك رجال ينظرون للمراة وهي ترقص.. او في اعياد راس السنة. وخروج النساء متزينات بين الشباب في المناسبات فيحدث تحرش واعتداء عليهن . كتب احد الكتاب يقول: في إحدى الليالي بعد العاشرة مساء قصدت محلا لشراء بضائع لعائلتي ,فجأة دخلت امرأة تخطت الثلاثين من العمر، ترتدي عباءة وتضع نقابا على وجهها. تبضعت ثم اتصلت بزوجها فلم تحصل على جواب عملت رسالة صوتية له لعله ينقذها من الموقف.

؛لما خرجت رايتها واقفه تنتظر زوجها او اخوها .خرجتُ بعدها بقليل ،لم أجدها، فركبت سيارتي وسرت قليلا فإذا المرأة تمشي على الرصيف وسيارتان تتبعها ومن في السيارتين أخرجوا رؤوسهم يدعونها وهي غير ملتفتة إليهم، سرت مبتعدا ثم رجعت لأرى نهاية القصة لفت نظري بضع سيارات تدخل في شارع فرعي فدخلت خلفهم فكانت المفاجأة فقد رأيت المرأة تمشي وخلفها صف من السيارات يربو على عشرين سيارة في كل سيارة مجموعة شباب وأصواتهم مرتفعة تدعو المرأة للركوب معهم، وهي ساكته .. اسرعت لشرطة النجدة لاخلص المراة من هذه الذئاب البشرية .. هؤلاء كلهم شياطين الانس ..

النقطة الثانية: وسوسة الشيطان ترك العبادة وكل امر شرعي . يقابله زين الخمر بأنّها مشروبات منعشة، وزين الصحبة والرفقة السيّئة فاصبح الشاب يتربى من ابناء الشوارع . فلا اخلاق ولا منطق ولا تربية. وهذا عند الفريقين. وبرروا المعصية والنظر إلى الفتيات وصولاً إلى الوقوع في الزنا بأنّه أعزب، وزين للتجار رفع الاسعار بدون خوف من الله .دون الالتفات لحالة الفقراء والمحتاجين , وزيّن للشباب من الجنسين بإقامة علاقات مفتوحة بين الجنسين عبر وسائل التواصل بأنّها ثقافة وحداثة وتطوّر. بل الطامة الكبرى انهم يدعون المتزوجات ليكون عندها صديق مع انها متزوجة . فتعظيم الصغائر وتبسيط الكبائر يأتي الشيطان إلى العبّد الزاهد فيعظم عندهم بعض الأمور؛ كالتقصير في بعض السنن، أو يُبسّط من شأن بعض الأمور، كالغيبة والنميمة، بحجّة أنّ الله غفور رحيم... ولذا ظهرت البدع والخرافات واشتغل الشيطان بعقول تيارات اسلامية فحرمت ما هو مقبول في الاسلام مثل زيارة قبور الأولياء والتبرّك بها، واعتبروا زيارة قبر الرسول {ص} بدعة وظلاله. وفي هذا العصر ظهرت حالات جديدة هي تعظيم الشعر واللطم وما يقول المهوال فتأخر المنبر وتقدم الشعراء والمهوال.

**عن الامام الرضا (ع) تفقهوا في دين الله فإنه أروى، من لم يتفقه في دينه يخطئ أكثر مما يصيب، فان الفقه مفتاح البصيرة، وتمام العبادة، وعن الإمام السجاد، الباقر عليهما السلام:" متفقه في الدين أشد على الشيطان من عبادة الف عابد. يقول الباقر {ع}: تفقهوا في الحلال والحرام، والا فأنتم اعراب." فقيهٌ واحدٌ أشدُّ على الشَّيطانِ من ألفِ عابدٍ". الان الشيعة اغلبهم يريدون نعي ولا يرغبون فهم دينهم . لما دخل اسارى ال محمد{ص}الشام جاء شيخ فدنا من نساء الحسين فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم، فقال له الامام زين العابدين يا شيخ هل قرأت القرآن؟

قال: نعم، قال: فهل عرفت هذه الآية " قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " قال الشيخ: قد قرأت ذلك فقال له نحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " قال نعم، قال فنحن القربى يا شيخ وهل قرأت " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " قال الشيخ: قد قرأت ذلك قال الامام نحن أهل البيت الذين خصصنا بآية الطهارة يا شيخ!

: فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به وقال: بالله إنتم هم؟ فقال علي بن الحسين: إنا لنحن هم من غير شك، وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم فبكى الشيخ ورمى عمامته، ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرء إليك من عدو آل محمد من جن وإنس ثم قال: هل لي من توبة؟ فقال له: نعم، إن تبت تاب الله عليك، وأنت معنا، فقال: أنا تائب، فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل.

***ــــ بل الجاهلون يثيرون اشاعات ضد ممن نصر اهل البيت(ع) **عن عبد الله بن شريك ، قال : دخلنا على الباقر (ع) يوم النحر في مكة ، وقد أرسل إلى الحلاق فجلست عنده ، فدخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها فمنعه ثم قال : من أنت ؟ قال : أنا أبو محمد الحكم بن المختار الثقفي: وكان بعيدا عنه فجره واجلسه بجانبه ثم قال سيدي: أصلحك الله إن الناس أكثروا في أبي .والقول والله قولك ، قال : أي شيء يقولون ؟ قال : يقولون كذاب، ولا تأمرني بشيء إلا قبلته . فقال: سبحان الله أخبرني أبي{والله إن مهر أمي كان مما بعث به المختار}، أو لم يبن دورنا ، وقتل قاتلينا ، وطلب بدمائنا ؟ رحمة الله على ابيك المختار..قصة الامام زين العابدين والفضل بن العباس بن امير المؤمنين .. وبكاء الامام على ابيه واهل بيته .. ودخول ابا حمزه الثمالي عليه .

قلبي يبو حمزة تراه تفطّر وذاب // مثل المصيبه اللي دهتني محّد انصاب ذيك البدور اللي ابمنازلهم يزهرون///// والليل كله من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة عاينتهم كلهم اغصون//فوق الوطية مطرّحين بحرّ التراب

وأعظم مصيبة زيّدت حزني عليّه// شاهدت جسم حسين تحت الاعوجية

كلبي انكسر من ركبوا زينب مطية /// ظلت تنادي بكربلا ومحد لها جاب

ما نكست راسي لاجل فقد الأماجيد // ما گصروا بالغاضريّة زلزلوا الميد

لكن نكّس راسي دخول زينب مجلس ايزيد

التفتت يمينا وشمالا ليس لها ناصر ولا اخ تلوذ به .. نادت انا منين ابو فاضل اجعده واركب جفوفه فوك زنده ////// واكله الحرم صارن بشدة .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي