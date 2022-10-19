الصفحة الإسلامية

أخلاق الرسول(صلى الله عليه واله) عظيمة والحكمة والعقل يدفعانا لعيشها


خضير العواد

إن رسول الله صلى الله عليه واله هو المثل الأكمل والأقرب لله سبحانه وتعالى بل هو وجه الله في الأرض والمُجَّسد الحقيقي لصفات الله سبحانه وتعالى من رحمة ومغفرة وعفو وحلم وصفح وتجاوز وغيرها وقد بين ذلك القرآن الكريم هذه الصفات لرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى في محكم آياته قال الله سبحانه وتعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) (1) وقال سبحانه وتعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) ( 2) (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (3) ، فهل يوجد مَثَل متكامل يجب ان يقتدى به يحتضن هذه الصفات الربانية العظيمة غير رسول الله صلى الله عليه واله وقد قال عنه الله سبحانه وتعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم) (4)، هذا الجمال بالأخلاق على مختلف أنواعها وصفاتها يجعل الآذان تنبهر والقلوب تخفق والعيون تدمع والأذهان تذهل بسماع كلماتها والعيش في قصصها ورواياتها كأنك في بستان مزدهرة بالثمار والأزهار تُذهب بالعقول لجمال اوراقها وألوانها وطيب رائحتها ولذة ثمارها المختلفة والمتنوعة فمهما كانت لذة التمتع بالبصر والشم وارتياح النفس كبيرة لا تكتمل إلا بالتذوق والتمتع من غاية وجود هذه الثمار وهو الآكل وأخذ الفائدة المادية من خلال تغذية الجسم بفوائدها التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها للإنسان ومن ثم الفائدة المعنوية ، لأنها لم تخلق لأجل المشاهدة والتمتع بها بحواس الإنسان المختلفة من بصر وشم وذوق فقط بل خلقت من أجل تغذية الأجسام وجعلها سليمة من الأمراض ولا تعاني من الآلام حتى تكتمل سعادة الإنسان في هذه الحياة وتصبح أكثر جمالا وبهجة ، هكذا أخلاق رسول الله صلى الله عليه واله تمتع الحواس بها شيء جميل ولكنها لم توجد من أجل هذا الجمال فقط بل وجدت من أجل العمل والإقتداء بها والعيش في لذتها الحقيقية ونشرها في اوساط المجتمع حتى نبني مجتمعاً سعيداً وسليماً من الأمراض الأخلاقية قال الله سبحانه وتعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) ( 5) وقال الله سبحانه وتعالى ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) (سورة الجمعة آية 2) .

(1) سورة آل عمران آية 159(2) سورة التوبة آية 9(3) سورة الأنبياء آية 107(4) سورة القلم آية 4(5) سورة الأحزاب آية 21(6) سورة الجمعة آية 2

خضير العواد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أخلاق الرسول(صلى الله عليه واله) عظيمة والحكمة والعقل يدفعانا لعيشها
موت العلماء في القرآن الكريم والسنة (ح 2)
موت العلماء في القرآن الكريم والسنة (ح 1)
نبذة عن اب جد الرسول الاعظم هاشم بن عبد مناف
نفحات عطرة من حياة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة فصلت (ح 62)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الزمر (ح 61)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الاحزاب (ح 60)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الاحزاب (ح 59)
مفهوم من عنده علم الكتاب عند الشيخ جلال الدين الصغير من القرآن الكريم (ح 12)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك