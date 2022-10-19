نفحات عطرة من حياة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم

الدكتور فاضل حسن شريف

اكد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حسن الخلق حيث قال (ان احسن الحسن الخلق الحسن). وهو نور لمتبعيه "هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" (الحديد 9)، ورحمة للعالمين " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (الانبياء 107)، و "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ " (ال عمران 159). ان الامم تحتفل بمؤسسيها وقادتها، ويوجد من المسلمين يعتبرون الاحتفال بميلاد نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستذكار وفاته بدعة بدلا من ذكر مناقبه. كل هذا من فعل الامويين الذين ارادوا طمس قيم واخلاق وسلوك النبي وما مر به من محن سببه اجدادهم ومنهم ابو سفيان وزوجته.

اعمام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب واسمه عبد مناف، والزبير، وحمزة، والمقوم، والعباس، وضرار، والحارث، وقثم، وأبو لهب واسمه عبد العزى، والغيداق واسمه مصعب، أو نوفل، وزاد بعضهم جحل واسمه المغيرة، وعبد الكعبة. واما عماته صلى الله عليه وآله وسلم فهن صفية أم الزبير بن العوام وهي شقيقة حمزة، وعاتكة وأم حكيم، وبرة، وأميمة، وأروى. وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابناء عمومة فلم يعقب من أعمامه التسعة إلا أربعة: الحارث، وأبو طالب، والعباس، وأبو لهب. ابناء عمومة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جهة عمه ابو طالب اربعة: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي.

كان لرسول الله عدد من الموالي، و من مواليه صلى الله عليه وآله وسلم أبو رافع واسمه أسلم، وكان للعباس فوهبه له، فلما أسلم العباس بشر أبو رافع النبي صلى الله عليه وآله بإسلامه فأعتقه، وزوجه سلمى مولاته، فولدت له عبيد الله بن أبي رافع، فلم يزل كاتبا لعلي أيام خلافته. وأما مولياته فإن المقوقس صاحب الإسكندرية أهدى إليه جاريتين: إحداهما مارية القبطية ولدت له إبراهيم وماتت بعده بخمس سنين سنة ست عشر، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وكانت سوداء، ورثها عن أمه، وكان اسمها بركة، فأعتقها وزوجها عبيد الخزرجي بمكة فولدت له أيمن، فمات زوجها فزوجها النبي صلى الله عليه وآله من زيد فولدت له أسامة أسود يشبهها فأسامة وأيمن أخوان لام، وريحانة بنت شمعون غنمها من بني قريظة.

على الناس ان يتعلموا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل مع من هو تحت سلطته. عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع سنين فما أعلمه قال لي قطّ: هلا فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب عليّ شيئاً قط. وعلى صاحب السلطة اليوم ان يعتبر من الرسول الاكرم في تواضعه مع شعبه. عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيّهم هو، حتّى يسأل، فطلبنا إلى النبي صلّى الله عليه وآله أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه ، فبنينا له دكانا من طين، وكان يجلس عليه، ونجلس بجانبيه.

ومن معاجزه صلى الله عليه وآله وسلم معرفته بأسرار الناس واخبارهم بما فيهم وهي من الغيبات. ورد إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمّا بعث الجيش إلى مؤتة، كان ذات يوم على المنبر، فنظر إلى معركتهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أخذ الراية زيد بن حارثة، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة الدنيا، فقال: حين استحكم الإِيمان في قلوب المؤمنين، تحبّب إليّ الدنيا ؟ فمضى قدماً حتّى استشهد رضي الله عنه) فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (استغفروا له ، ودخل الجنّة وهو يسعى). قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ الله رفع لي الأرض حتّى رأيت معركتهم).