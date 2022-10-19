الصفحة الإسلامية

مصطلحات تهم المؤمن المتقي في القرآن الكريم


الدكتور فاضل حسن شريف

وردت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ" في عدد من الآيات القرآنية. فعلينا التمعن بالمصطلحات القرآنية ومفهومها التي وردت بعدها لانها تهم المؤمنين المتقين خاصة والمسلمين عامة. قال عز من قائل:

1- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" ﴿البقرة 278﴾ مصطلح الربا.

2- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ" ﴿آل عمران 102﴾ مصطلحا التقوى الحقة والمسلم.

3- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" ﴿المائدة 35﴾ مصطلحا الوسيلة والجهاد.

4- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" ﴿التوبة 119﴾ مصطلح الصادق.

5- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" ﴿الأحزاب 70﴾ مصطلح القول السديد.

6- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ﴿الحديد 28﴾ مصطلح الايمان بالرسول.

7- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" ﴿الحشر 18﴾ مصطلح النظر في ما قدمت النفس لغد.

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