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الشيخ جلال الدين الصغير : الله أعلى مقام الرسول الأعظم ص، والرسول وفى بعهده لله ودينه وأمّته، ولكن هل وفت هذه الأمّة لرسولها؟


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الشيخ جلال الدين الصغير : الله أعلى مقام الرسول الأعظم ص، والرسول وفى بعهده لله ودينه وأمّته، ولكن هل وفت هذه الأمّة لرسولها؟
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