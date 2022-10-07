الصفحة الإسلامية

من هو الحجة المنتظر؟ (ح 7)


الدكتور فاضل حسن شريف

 

يا من عند ظهوره تظهر الارض خيراتها انه الحجة المنتظر

يا من سيحارب من يقولون الايمان قول بلا عمل انه الحجة المنتظر

يا من انصاره اطوع له من الامة لسيدها انه الحجة المنتظر

يا من كتب عنه ابن حجر العسقلاني القول المختصر في علامات المهدي المنتظر انه الحجة المنتظر

يا من القائل اذا استغفرت الله عز وجل يغفر لك انه الحجة المنتظر

يا من انصاره طاهرون امرون بالمعروف ناهون عن المنكر انه الحجة المنتظر

يا من الهروي الحنفي كتب عنه المشرب الوردي في أخبار المهدي انه الحجة المنتظر

يا من انصاره يعرفون الله حق معرفته انه الحجة المنتظر

يا من ورد في انجيل لوقا ستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم عند ظهوره انه الحجة المنتظر

يا من يستحب ان يقوم المؤمن عند ذكره انه الحجة المنتظر

يا من القائل زعمت الظلمةُ ان حُجة الله داحضةٌ انه الحجة المنتظر

يا من انصاره كرارون مجدون في طاعة الله انه الحجة المنتظر

يا من المنتظرين له طائعين مجتنبين نواهيه انه الحجة المنتظر

يا من الحنفية بن طولون والقرماني والقندوزي ذكروه في كتبهم انه الحجة المنتظر

يا من القائل اعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى انه الحجة المنتظر

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