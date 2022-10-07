كلمات قرآنية فيها همزة على كرسي النبرة

الدكتور فاضل حسن شريف

هناك قاعدة حينما تأتي الهمزة في وسط الكلمة فيجب النظر في حركتها وحركة ما قبلها. كرسي النبرة له علاقة بكسر الهمزة نفسها او كسر الحرف الذي قبلها. بتعبير آخر اذا كان الحرف الذي قبل الهمزة الوسطية مكسورا فان كرسي الهمزة يكون نبرة بدون النظر الى كسر او ضم (لِيُوَاطِئُوا) او فتح (السَّيِّئَةَ) او سكون (وَبِئْسَ) الهمزة.

قال عز من قائل في آيات قرآنية فيها حرف همزة على كرسي نبرة تكررت اكثر من مرة "يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ" ﴿التوبة 64﴾ تنبئهم قبلها مكسور، استهزئوا قبلها مكسور، و "وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ" ﴿هود 8﴾ لئن مكسورة، يستهزئون مكسورة، و "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ" ﴿السجدة 23﴾ لقائه مكسورة، اسرائيل مكسورة، و "أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا" ﴿الكهف 105﴾ اولئك مكسورة، لقائه مكسورة، و " وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ" (التوبة 120) موطئا قبلها مكسور، و "وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" ﴿الأنفال 16﴾ يومئذ مكسورة، فئة قبلها مكسور، بئس قبلها مكسور، و "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا" ﴿الكهف 50﴾، للملائكة مكسور، بئس قبلها مكسور، و "وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" ﴿الحج 72﴾ افأنبئكم قبلها مكسور، بئس قبلها مكسور، و "وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" ﴿التغابن 10﴾، اولئك مكسور، بئس قبلها مكسور و "لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ" (عبس 37) امرئ قبلها مكسور، يومئذ مكسور.

عن مشتقات كلمة اتكاء وردت في القرآن الكريم: مُتَّكَأً، مُتَّكئِينَ، أَتَوَكَّأُ، مُتَّكِئُونَ، يَتَّكِئُونَ. لاحظ متكئون وليس متكؤون لان حرف الكاف مكسور. وهكذا يتكئون. وعن كلمات في القرآن الكريم: لِيَطْمَئِنَّ، وَلِتَطْمَئِنَّ، اطْمَأْنَنتُمْ، وَتَطْمَئِنَّ، وَاطْمَأَنُّوا، تَطْمَئِنُّ، مُطْمَئِنٌّ، مُطْمَئِنَّةً، مُطْمَئِنِّينَ، اطْمَأَنَّ، الْمُطْمَئِنَّةُ. جميع الكلمات بحرف همزة مكسور عدا اطمأنوا واطمأن لانهما غير مكسورين ولا يوجد قبلهما حرف مكسور او ياء ساكنة. وكلمات: السَّمَاءِ، وَالسَّمَاءَ، الْأَسْمَاءَ بِأَسْمَاءِ، بِأَسْمَائِهِمْ، أَسْمَاءٍ، أَسْمَائِهِ. لاحظ باسمائهم واسمائه حرف الهمزة الوسطية على كرسي نبرة لانه مكسور. اما السماء و اسماء و باسماء فان حرف الهمزة المكسور في نهاية الكلمة لا يسبقة حرف مكسور وانما الف ممدود.

قال الله عز وجل "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا" ﴿الأحزاب 5﴾ لاحظ نفس اباء مرة ابائهم الهمزة على كرسي نبرة لان حرف الهمزة مكسور، ومرة اخرى اباءهم لان حرف الهمزة مفتوح ولا يوجد قبله حرف مكسور، وهكذا اخطأتم.

قال الله عز من قائل "أُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا" ﴿الكهف 31﴾ اولئك مكسور، متكئين مكسور وقبلها مكسور، و "مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ" ﴿الرحمن 54﴾، متكئين مكسور وقبلها مكسور، بطائنها مكسور، و "مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا" ﴿الانسان 13﴾ متكئين مكسور وقبلها مكسور، الارائك مكسور، و "هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ" ﴿يس 56﴾، الارائك مكسور، متكئين مكسور وقبلها مكسور، و "بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" ﴿البقرة 81﴾ سيئة مكسور، خطيئته قبلها ياء ساكنة، و "قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ" ﴿البقرة 33﴾ انبئهم قبلها مكسور، بأسمائهم مكسور، و "قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا" ﴿الإسراء 95﴾ ملائكة مكسور، مطمئنين مكسور، و "أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ" (الرعد 18) اولئك مكسور، بئس قبلها مكسور، و "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" (الرعد 28) تطمئن مكسور، و "أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ" (الرعد 33) قائم مكسور، تنبئونه مكسور، و "قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ" (يوسف 14) لئن مكسور، الذئب قبلها مكسور، و "جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ" ﴿الرعد 23﴾ ابائهم مكسور، الملائكة مكسور، و "فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ" ﴿ المؤمنون 24﴾ ملائكة مكسور، ابائنا مكسور، و "يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ" ﴿النور 31﴾ ابائهن مكسور، ابنائهن مكسور.