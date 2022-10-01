المد المنفصل وتطبيقات من آيات سورة ص

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني (مسألة 609): يجب المد عند علماء التجويد في موردين: 1 - أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها، سكون لازم في كلمة واحدة مثل (أتحاجوني) وفواتح السور ك (ص). 2 - أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجئ وسوء، والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شئ من الموردين، وإن كان الأحوط رعايته ولا سيما في الأول نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في (الضالين) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا أزيد.) قال الله تبارك وتعاللى " "وَعَجِبُوا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) أَنْ جَاءَهُمْ (~: لزوم المد المتصل في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ" (ص 4)، و "وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ" (ص 6).

قال الله سبحانه "وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" (طه 114) أي عند القراءة عليك بعدم التعجل بل المطلوب التمهل ومعرفة مواضع الادغام والمد والوقف المناسب وخاصة عندما توجد مجموعة مستمعة. قال الله عز وجل "مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِلَّا اخْتِلَاقٌ" (ص 7)، و "إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِلَى سَوَاءِ (~: لزوم المد المتصل في حرف الالف لورود الهمزة بعده) الصِّرَاطِ" (ص 22).

والمد الجائز المنفصل يكون عند الوصل فقط أما عند الوقف على الكلمة الأولى فإن سبب المد يزول، فيعود المد مدا طبيعيا. قال الله سبحانه "إِنَّ هَذَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ" (ص 23)، و "قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" (ص 35).

جاء في موقع علمني حول الفرق بين المد المتصل والمنفصل: هُنالك فرق واضح بين كُل من المدِ المُتصل والمد المُنفصل، حيثُ أن المدَ المُنفصل هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى، بينما المد المُتصل أو ما يُعرف بالمد الواجب المُتصل هو أن يأتي الهمز بعد المد مباشرة في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة أو كان في آخرها، وبهذا الحديث نقدم إجابة سؤال الفرق بين المد المتصل والمنفصل، وهي: المد المتصل يكون تكون الهمزة في نفس الكلمة مع المد، ويكون المد وجوبا من 4-5 حركات. بينما المد المنفصل تكون الهمزة منفصلة في كلمة أخرى ويكون المد جوازاً بمقدار ست حركات. قال الله سبحانه وتعالى "وَاذْكُرْ عِبَادَنَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف الثاني لورود الهمزة بعده) إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ" (ص 45)، و "قُلْ إِنَّمَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ" (ص 65).

قال الله عز من قائل في سورة ص "إِنْ يُوحَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِلَيَّ إِلَّا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنَّمَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ" (ص 70)، و "قَالَ يَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ" (ص 75)، و "وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِلَى يَوْمِ الدِّينِ" (ص 78)، و "قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" (ص 79).