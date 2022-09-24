مجلس حسيني ـــ القران وتفضيل الرسول على الانبياء

ما بَالُ عَينِكَ لا تَنَامُ كأنّمَا***************كُحِلَتْ مآقِيها بكُحْلِ الأرْمَدِ

جزعاً على المختار أصبحَ ثاويا**، يا خيرَ من وطىء الحصى لا تبعدِ

وجهي يقيكَ التربَ لهفي ليتني*********غُيّبْتُ قَبْلَكَ في بَقِيعِ الغَرْقَدِ

نُوراً أضَاءَ على البَرِيّة ِ كُلّها،****** مَنْ يُهْدَ للنّورِ المُبَارَكِ يَهْتَدِ

صلّى الإلهُ وَمَنْ يَحُفُّ بِعَرْشِهِ ******والطيبونَ على المباركِ أحمدِ

بسم الله الرحمن الرحيم

" تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" { البقرة 253}

ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقهها، مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية، ولا سرد ما طرف القصص والأحداث.فلا ينبغي أن نعتبر دراسة فقه السيرة النبوية من جملة الدراسة التاريخية، شأنها كشأن الاطلاع على سيرة خليفة من الخلفاء أو عهد من العهود التاريخية الغابرة. وإنما الغرض من دراسة حياة النبي{ص}أن يتعلم المسلم الحقيقة الإسلامية متجسدة في حياته .. نعرفها كمبادئ وقواعد وأحكام. اذن دراسة السيرة النبوية، يراد منها تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة، في مثلها الأعلى ويمكن حصرها في الأهداف التالية:

1- فهم شخصية النبي محمد{ص}(النبوية) من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد أن محمداً{ص}لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته في قومه، ولكنه رسول أيّده الله بوحي من عنده ..

. 2- يبحث الإنسان دائما عن المثل الأعلى في كل شيء من شؤون الحياة، كي يجعل منها دستوراً يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى فلن يجد افضل من حياة رسول الله {ص}كأعظم ما يكون من الوضوح والكمال .وقد جعله الله قدوة للإنسانية إذ قال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}..

3- أن يجد الإنسان في دراسة سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وتذوق معانيه ومقاصده، إذ إن كثيراً من آيات القرآن تفسرها الأحداث التي مرت برسول الله{ص} هذا يعني ان يكون لدى المسلم قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية الصحيحة، سواء ما كان منها متعلقاً بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق، التي جمعت فيه ...

*** الان ننتقل الى معني مهم من حياة الرسول {ص} وهو الافضلية .في الحقيقة لاتوجد آية تدل علي ان النبي الاكرم(ص) افضل الانبياء بمعني انه لاتوجد آية تقول الرسول افضل الرسل ولكن بمتابعة التفاصيل لمجموعة من الآيات .. نجد افضليته ... مثلا هناك آية تقول:" تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي‏ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ.. الخ.

** ورد في تفسير الآية: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي‏ بَعْضٍ). في آخر الآية التي سبقتها يقول:«وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» فتكون:" تلك الرسل فضلنا بعضهم وهنا يقول وانك من المرسلين": اذن منهم محمد، وانهم كلهم جميعا مستوون في أصل النبوة، اختارهم اللّه لتبليغ رسالته،

فكانت وظائفهم تعطيهم بعض الامتيازات بينهم { تسمى خصائص}واشتهر منهم في الخصائص دون بعض كما ورد في القران. مثلا: اشتهر إبراهيم بأنه خليل اللّه، لقوله تعالي: «وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا ». .واشتهر موسي بأنه كليم اللّه، لقوله سبحانه: «وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسي‏ تَكْلِيماً »واشتهر عيسي روح الله { وكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي‏ مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ».واشتهر محمد {ص} بخاتم النبيين، لقوله عز و جل: «رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ» ثم يذكر بقوله تعالى:{ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ).

{**} اذن كيف نقول: ان محمدا {ص} افضل الانبياء.؟ لا بد ان يكون هناك دليل على افضليته على سائر الانبياء..!! الجواب:: استدل علي افضليته بتسعة عشر دليلا .. منها رواية ــ ان عليا {ع} ظهر من بعيد، فقال النبي (ص):"هذا سيد العرب، فقالت عائشة: أ لست أنت سيد العرب؟ . فقال: أنا سيد العالمين، و هو سيد العرب". وسيد العالمين بما فيها الانبياء فهو سيدهم .. اما في القران نستدل ببعض الآيات . منها: ان رسالته مكملة لجميع الاديان وخاتمتها.

و خير ما يستدل به علي أفضلية الرسول علي جميع الأنبياء و المصلحين شريعته في سعتها و سماحتها و انسانيتها{فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلي‏ هؤُلاءِ شَهِيداً». جاءت كلمة {من} جئنا من كل امة. وحين يتحدث عن النبي{ص} يقول: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا}

** ماذا تعني شهادة الرسول على الانبياء..؟ :عن السدي : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا: قال إن النبيين يأتون يوم القيامة منهم من أسلم معه من قومه الواحد والاثنان والعشرة وأقل وأكثر من ذلك حتى يؤتى بقوم لوط {ع}ولم يؤمن معه إلا ابنتاه فيقال لهم هل بلغتم ما أرسلتم به فيقولون نعم . فيقال من يشهد فيقولون أمة محمد{ص} فيقال لهم: اشهدوا إن الرسل أودعوا عندكم شهادة فبم تشهدون ؟ فيقولون ربنا نشهد أنهم قد بلغوا كما شهدوا في الدنيا بالتبليغ فيقال: من يشهد على ذلك فيقولون محمد{ص} فيدعى النبي محمد{ص} فيشهد أن أمته قد صدقوا وأن الرسل قد بلغوا فذلك قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )..

** اية اخرى في سورة الانشراح : أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8).. أصل الشرح :هو بسط للشئ وتوسعته ، يقال : شرح فلان القصيدة ، إذا وسعها.. وشرح الخشب ، ومنه شرح فلان الكتاب ، إذا وضحه ، وبسط ما فيه من غموض . فالمراد بشرح الصدر هنا : توسعته ليكون متمكنا من حمل الرسالة الخاتمية. لما فيها من الفضائل والكمالات النفسية . واذا شرح قلب الانسان فانه يدرك الحق ويراه واضحا.

قال ابن كثير: قوله: { أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } يعنى : أما شرحنا لك صدرك ونورناه وجعلناه رحيبا واسعا ، كقوله { أَفَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ} أيها الرسول الكريم لقد أمرنا ملائكتنا {ونون العظمة فى قوله { نشرح } تدل على عظمة النعمة ، اللام فى قوله { لك } وهو يبين ما فعله الله به ،من باب تكريمه وتشريفه وتهيئته لحمل رسالته العظمى إلى خلقه ، فمنفعه هذا الشرح تعود إليه وحده ..لا إلى غيره .

هناك سؤال: لماذا ذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ الجواب أن محل الوسوسة هو الصدر كما في قوله{الذى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس} فإزالة تلك الوسوسة ،وإبدالها بدواعي الخير ،تعني الشرح ، لهذا خص شرح الصدر دون القلب .يقول العلماء:{ القلب محل العقل والمعرفة ، وهو الذى يقصده الشيطان ،فهو يجئ إلى الصدر الذى هو فيه القلب ، فإذا وجد طريقا دخل فيه ثم يبدأ بالوسوسة , من شر الوسواس الخناس.. يوسوس في هدوء تام حتى يروض القلب على الشبهات ,ويبث فيه الهم ، فيضيق القلب ، ولا يجد للطاعة لذة ولا يحب صوت العقل والحق ، وإذا طرد الوسواس ابتداء حصل الأمن ، وانشرح الصدر.

*** هناك قضية لا بد ان نعرفها ..تتعلق بمفهوم القلب والصدر. لم يحللها سوى القران الكريم : فما هو الفرق وما دور الصدر ودور القلب في حياة الانسان..؟ قال الراغب الأصفهاني في المفردات. .حيثما يذكر الله القلب، انما هو {إشارة إلى العقل والعلم} مثل قوله {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب}وحيثما يذكر الصدر، يشير الى سائر القوى من الشهوانية مثل الحب والبغض. والرضا والغضب وامثالها .وبينت اية في ال عمران/45/ المعنى واضحا بقوله تعالى: {وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} ما معنى الابتلاء ومعنى التمحيص.؟.

يقول المفسرون: «البلاء يكون حسنًا ومرة سيئا، وأصله الاختبار» ،الله يبتلي عبده بالخير الجميل ليمتحن شكره، ويبتليه بالبلوى التي يكرهها كالفقر والمرض ليمتحن صبره.اما قوله وليمحص.. معنى التمحيص. هو ازالة ما به من شوائب .. مثلا ازالة الاتربة والاوراق والعيدان من كيس الحنطة .. يعني محصناه .. بصريح العبارة التمحيص ازالة كل شائبة .

حينما ذكر الإِيمان المحض، ذكر القلب، وكل موضعٍ يذكر الله في القرآن فيه العقل والإيمان، فإنه يخصُّ به ذكر القلب، وإذا أراد ذلك الفضائل والرذائل ذكر الصدور، لان القلب ينكشف فيه الغش والكفر من خلال التمحيص . يقول تعالى:(وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ). وقوله: (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)،وحين ندعو الله تعالى نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.. والدعاء في القران في حالة الاحتظار.. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا.. وهب لنا من لدنك رحمه.

وقوله عن لسان موسى لما كلفه الله بالنبوة :.. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي)* هذه الدعوة في كتاب الله للنبي موسى{ع} طلبها من اللَّه تعالى ، حين أمره اللَّه بدعوة فرعون أعْتَى أهل الأرض كفراً، وطغياناً، وأكثر جنوداً وسلاحا، ادّعى الألوهية كذباً وزوراً؛ولما كان هذا الأمر كبير في غاية الأهمية والخطورة سأل اللَّه التوفيق ببعض المطالب لتكون له عوناً لنبوته فابتدئها بالدعاء لان الدعاء سلاح المؤمن الذي ينتصر به، وتستجلب الخيرات، ويدفع به الشرور، والعبد يسأل ربه محسناً الظن به،..

ماذا اراد موسى من ربه بهذا الدعاء. .بدأ قوله:﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾: أي وسِّعْه بالعلم والمعرفة والإيمان، والحكمة، حتى أتحمّل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي؛ فإن انشراح الصدر يحوّل مشقّة التكليف إلى راحة، ويسر.. وهذه المسؤولية تحتاج لمن يعينه ويكون معه وزيرا.. فقال واجعل لي وزيرا من اهلي. فسؤال موسى {ع} ربه: وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي.من أجل أن يعينه على دعوته، ..الوزير: من يوازرك، ويعينك، ويتحمل عنك بعض ثقل عملك، ثم بيّن من هو، فقال: {هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي} قوِّ به ظهري {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} أي: في النبوة، وتبليغ الرسالة،..

** ما معنى واحلل عقدة من لساني.؟: في تفسير البغوي: ان معنى {واحلل عقدة من لساني ) ذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته ، فقال فرعون لامرأته : إن هذا عدوي .وأراد أن يقتله ، فقالت آسية : إنه صبي لا يعقل ولا يميز .

وفي رواية أن أم موسى لما فطمته وردته اليهم ، فنشأ في حجر فرعون وامرأته آسية يربيانه ، واتخذاه ولدا ، فبينما هو يلعب يوما وبيده قضيب رفع القضيب فضرب به رأس فرعون فغضب فرعون وتطير بضربته ،وهم بقتله ، فقالت آسية : أيها الملك إنه صغير لا يعقل فجربه إن شئت ، وجاءت بانائين : في أحدهما الجمر ، وفي الآخر الجواهر ، فوضعتهما بين يدي موسى فأراد أن يأخذ الجواهر ، فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار فأخذ جمرة فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصارت به عقدة .

*** الراي الاصوب : يعتبر الكلام من أهم وسائل الدعوة إلى اللَّه حسب قدرة المبلغ في ايصال المفهوم فقال: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾:هذا طلب التوفيق بحسن الكلام في الدعوة إلى اللَّه وخطاب الناس، والتأثير في عقولهم، بالحكمة الحسنة .. ويجادلهم بالتي هي احسن.

**اما معنى { فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ }هذه الآية فيها عبرة عظيمة، لأن فرعون في غاية القوة والاستكبار ، وموسى صفي الله من خلقه مع هذا أمره ألا يخاطب فرعون إلا بالين ، قولا له جئنا بالعفو والمغفرة . هذا أقرب من الغضب والتهديد والعقوبة او السخرية. والقول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه ..

** كل هذه التعليمات في تربية الانبياء جاءت للنبي محمد{ص} فكان افضل الانبياء وسيدهم ومن الادلة قوله تعالى :{ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ . الذي أَنقَضَ ظَهْرَكَ } الوز والوزير هو من يحمل ثقل غيره .. القران بين ان الله وضع وزر وتعب النبي{ص} ولكن كيف حدث ذلك.؟ حديث الإنذار ويسمى حديث يوم الدار (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)..يرون أنه لما نزل قول الله جل وعلا ** وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } جمع النبي {ص} كما يرويها علي {ع} عن علي قال : لما نزلت ** وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ }..

دعا رسول الله(ص) بني عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاً او يزيدون فقال:( أيكم يكون أخي ووصيي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي ) فعرض عليهم ذلك رجلاً رجلاً كلهم يأبى ذلك حتى أتى عليّ فقلت أنا يا رسول الله فقال : ( يا بني عبد المطلب هذا أخي ووارثي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي ) فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون لأبي طالب : قد أمرك وتطيع لهذا الغلام ) هذا ورد في كل المصادر .يستدلون بهذا على أن عليا{ع} هو الخليفة بعد رسول الله{ص}ذكره صاحب كتاب المراجعات والأنطاكي في كتابه لماذا إخترت مذهب الشيعة , وذكره تقريباً كل علماء الشيعة الذين ألفوا كتباً يستدلون بها على أهل السنة في إثبات خلافة علي رضي الله عنه بعد رسول الله مباشرة .

*** بيان لنعمة أخرى أنعم بها الله على نبيه وهي طاعة النبي {ص} والآيات الواردة في القرآن بشأن طاعته كثيرة جدًا، معظمها جاء الأمر بها مقترنًا بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة نبيه على حد سواء.قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ)وقال : وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) وقال: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) هذا شرف عظيم للرسول {ص}وقال )مَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ). **وجاءت الأحاديث الشريفة تؤكد في ميدان التطبيق للعقيدة ان الخضوع لأمر الله ورسوله خضوعًا تامًا في كل الأحوال،في السراء والضراء.عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله{ص} فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي فقال: «ألم يقل الله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾.

*** فهل طبق المسلمون مضمون هذه الايات ..؟ وفي حجة الوداع أمر رسول الله {ص}ممن ليس معهم هدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة.. فتلكأ بعضهم. قالت عائشة: فدخل عليَّ وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله،. قال: «أَوَما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هو يترددون؟» كان غضبه لمجرد ترددهم، وذلك خوفًا عليهم من غضب الله عليهم لمعصيتهم رسوله. ودرس غزوة أحد درس لا ينسى.وبيعة الغدير التي خانها المسلمون.. وحوادث كثيرة خالف المسلمون فيها نبيهم ومنها حين طلب كتف ودواة ليكتب كتابا لا تظل الامة بعده ابدا..فخالفوه.

***هل قتل النبي(ص) واهل بيته (ع)الواقع الذي نعرفه انهم ماتوا بالقتل او بالسم .. شانهم شان الانبياء والاولياء ولعب اعداءهم دورا للتخلص منهم قتلوهم ولفقوا عليهم اقوالا لم يقولوها . منها اول تلفيق على النبي{ص}"نحن معاشر الانبياء لا نورث .زورا وكذبا وهجومهم على بيت النبي .سم ما شئت من التضييق وفي نهاية تخلصوا من النبي قتلا.

***{الروايات حول موت النبي (ص) وردت روايات محاولة اغتيال النبي (ص) بواسطة السم عند السنة والشيعة ، وهي تنقسم إلى قسمين:

الرواية الاولى:إن يهودية دست السم إلى النبي(ص). حين قدمت له ذراع لحم شاة .هذا يستبعد ان انسان يأكل لحم مسموم ويبقى اكثر من اربع سنوات ثم يموت بذلك السم لان الرواية تشير الى اربع سنوات قبل موته.

** الرواية الثانية تقول: إنه مات مسموما على يد بعض زوجاته ..مع بعض التوضيح : رواية عن عائشة أنه قال في مرضه الذي توفي فيه: إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر،يعني الذي اعطتنياه اليهودية. بينما ذكر ابو هريرة انه لما احس بسم اللحم فجمع نساءه وسألهن عن سبب قتله .؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك، وإن كنت نبياً لا يضرك. وروايات عندهم كثيرة حول جريمة قتل النبي من نساءه.

** في سيرة ابن هشام: أن التي سمته زينب بنت الحارث لأنه قتل ابوها وزوجها في خيبر فأرادت الانتقام منه بالسم .لم يكن من السذاجة بحيث يقبل هدية هذه اليهودية، ويأمر أصحابه بالأكل منها.. وهو قد فرغ لتوه من قتل زوجها، واخوها مرحب، وعمها، وغيرهم .فما قصة زينب بنت الحارث..؟رواية عن الامام الصادق(ع) يبرئها ..قال في تفسير قوله تعالى:(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ.)قال الامام أتدرون، مات رسول الله (ص) أو قتل ؟! إنما سقتاه قبل الموت ».يعني زوجتيه.

لما شعر رسول الله بحرارة السم قال يا علي ادنو مني فوضع الامام راس النبي في حجره, ثم قال اين ولدي الحسين والحسين , فرموا بنفسيهما عليه فرفعهم الامام فقال النبي (ص): دعهما يا علي لأتزود منهما,ثم ان الامام وضع فمه على فم رسول الله , وصار يبكي... ثم رفع راسه وقال عظم الله لكم الاجر لقد مات رسول الله فارتفع بكاء الرجال. فجاءت مولاتنا الزهراء تنادي وأبتاه من لليتامى بعدك ومن للفقراء بعدك..

تكله يبو الحسنين يا حلو الجهامة.. غمض عيونه وشيل عن راسه العمامة.. راح وخلانا من بعده يتامه.. بعض الاشعار التي شكتها السيده فاطمه الزهراء روحي لها الفداء عند قبر ابيها .. قال أبو جعفر الباقر (ع) : " والله لو نشرت شعرها لماتوا طرا "فعدلت بعد ذلك إلى قبر ...

فاطم على قبر النبي طاحت اتنادي ** با خبرك باللي جرى يا خير هادي

يا المصطفى فينا الوصية ضيعوها.. وبنتك يبويه عكب عينك ما رعوها

بويه: اشكي سكط حملي وعصري وضربة العين *** لو عصرة البسمار صدري لو كود كسر ضلعين .. لو حرك بيتي وهضمي وكود ابو حسين.. ومن المصايب يا الابو ذايب افوادي..ماذا علي من شم تربة احمد .. ان لا اشم مدى الزما غواليا.. صبت علي مصائب لو انها .. صبت على الايام صرن لياليا ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي