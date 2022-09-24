تدقيق صحة الأحاديث النبوية مع القرآن الكريم (سورة الاسراء) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

من يريد الضلالة العاجلة فهو بأختياره، ومن يريد سعي الآخرة ايضا بأختياره وكل يعطى ما يريد ولكن عطاء الآخرة لا يقارن بعطاء الدنيا. قال الله تبارك و تعالى: "مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20). انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21)" (الإسراء 21). ولكن كيف السبيل ليكون سعيا مقبولا عند الله تعالى؟ السبيل يكون باتباع نهج محمد وآل بيته الاطهار لانهم الصراط المستقيم الذي يؤدي بنا لنيل الفوز في الآخرة. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).

بين الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان عقوق الوالدين من الكبائر. قال الله جل جلاله: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" (الاسراء 23). قال الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم (خاطبوا الناس على قدر عقولهم) التي توافق قوله تعالى "وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (الاسراء 53). قال الله سبحانه وتعالى "وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا" (الاسراء 55) الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض وافضلهم النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وهو سيد الانبياء وخاتمهم.

روي عن الزهراء عليها السلام (دخل علي رسول الله صل الله عليه وآله وقد إفترشت فراشي للنوم، فقال لي: يا فاطمة لا تنامي إلا وقد عملت أربعة: ختمت القرآن، وجعلت الأنبياء شفعاءك، وأرضيت المؤمنين عن نفسك، وحججت واعتمرت، قال هذا واخذ في الصلاة فصبرت حتى أتم صلاته، فقلت يا رسول الله أمرت بأربعة لا أقدر عليهن في هذا الحال فتبسم صل الله عليه وآله وقال: اذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما ختمت القرآن، واذا صليت علي وعلى الانبياء قبلي كنا شفعاءك يوم القيامة، وإذا إستغفرت للمؤمنين رضوا كلهم عنك، وإذا قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر فقد حججت وأعتمرت). قال الله تعالى "اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا" (الزمر 42) فقبل نومك تذكر الله ومنها ذكر الشهادة فقد ينام الانسان ويذهب الى جوار ربه قبل ان يستيقظ، لذلك يستحب ان ينام الانسان على وضوء. قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم (كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر). جبرائيل عليه السلام نزل بدعاء الجوشن الكبير وهو حديث قدسي الذي ورد فيه (يا من ذكره شرف للذاكرين). قال الله عز وجل "وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" (الاسراء 44) كل هذه الاشياء تسبح ليس بلسانها كما حال الانسان.

قال الله عز من قائل "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الاسراء 78) قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم (الفجر فجران: فاما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. واما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الافق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام). وعن البخاري ان النبي كان يمر ببيت فاطمة الزهراء ستة اشهر خلال وقت الفجر فيقول: الصلاة يا اهل البيت، كما جاء في سورة الاحزاب " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الاحزاب 33). كان الصادق عليه السلام يدعو عند طلوع الفجر (اللهم انت صاحبنا فصل على محمد واله وافضل علينا، عائذا بالله من النار، عائذا بالله من النار، عائذا بالله من النار). قال الله جل جلاله "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا" (الاسراء 79) عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم (إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وافشئ السلام وصلى بالليل والناس نيام).

وعند دخول الرسول صلى الله عليه واله وسلم مكة عند فتحها قام هو وامير المؤمنين بتكسير الاصنام البالغ عددها 360 صنم في الكعبة، واكبرها كسره النبي بعد ان رفعه امير المؤمنين "وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا" (مريم 57) حيث نزلت الاية المباركة "وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا" (الاسراء 81). فالامام علي عليه السلام هو الذي شرف الكعبة وليس العكس، وكما جاء ان دم الانسان المؤمن اكرم من الكعبة الشريفة.