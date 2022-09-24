تدقيق صحة الأحاديث النبوية مع القرآن الكريم (سورة الاسراء) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

في روايات اهل البيت عليهم السلام بان الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم عندما اسري به الى المسجد الأقصى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الاسراء 1) وعرج الى السماء العليا شاهد الجنة بدرجاتها واكل من تفاحها الذي نتج عنها نطفة الزهراء البتول عليها السلام، وانه صلى الله عليه واله وسلم عندما كان يشم الزهراء عليها السلام كان يقول ان رائحتها رائحة الجنة التي عرج اليها ليلة الإسراء والمعراج.

جاء في الموسوعة الحرة ويكيبديا عن الاسراء و المعراج: الإسراء بالروح أم الجسد. أنقسم رأي العلماء والسلف إلى ثلاث، فمنهم من يقول أن الإسراء والمعراج كان بالروح، ومنهم من يقول كان بالجسد، ومنهم من يقول كان بالروح والجسد، وهذا ما ذهب عليه معظم السلف والمسلمين في اليقظة. أما الإسراء فقد نص عليه القرآن في سورة الإسراء، وجاءت أحاديث كثيرة تدل عليه، وقد ذكر الطبري وابن كثير والبغوي في تفاسيرهم كثيرا منها، وذهب إلى القول بكونه أسري بجسد النبي محمد يقظة ليلة الإسراء وعرج به إلى السماء جمهور أهل العلم، ورجحه كثير من أعلام المفسرين وعلى رأسهم الطبري وابن العربي وابن كثير والبغوي والبيضاوي، وقال القرطبي: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه، وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابيا. وقال الشوكاني في قتح القدير: والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة. ويكفي أن الإسراء والمعراج كان بجسده الشريف لقوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (الاسراء 1) وقوله تعالى: "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (13) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (17) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (18)" (النجم 13-18). قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله حمله على البراق، حتى أتاه به، وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل، فأراه ما أراه من الآيات. ولا معنى لقول من قال: أسري بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون دليلاً على نبوته، ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه، إذ لم يكن منكراً عندهم ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو مسيرة شهر أو أقل. وبعد فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده، ولم يخبرنا بأنه أسري بروح عبده، وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قاله الله إلى غيره. بل الأدلة الواضحة، والأخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أسرى به على دابة يقال لها البراق، ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجساد. قيل أن الحكمة في المعراج أن الله تعالى أراد أن يشرف بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم السماوات كما شرف ببركاته الأرضين فسرى به إلى المعراج، وسئل أبو العباس الدينوري: لم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماء ؟ فقال: لأن الله تعالى كان يعلم أن كفار قريش كانوا يكذبونه فيما يخبرهم به من أخبار السماوات فأراد أن يخبرهم من الأرض التي قد بلغوها وعاينوها وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيت المقدس قط فلما أخبرهم بأخبار بيت المقدس على ما هو عليه لم يمكنهم أن يكذبوه في أخبار السماء بعد أن صدقوا أخبار الأرض.

ورد ان المسجد الأقصى بقي متروكًا كما هو دون بناء. قال الله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (الاسراء 1). في عام 614 احتل الفرس مدينة بعد حرب طويلة ضد البيزنطيين في الفترة التي بُعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. والاسراء من معجزات رسول الله حيث انتقل بسرعة غير مألوفة في وقتها من مكة الى القدس في ليلة واحدة. لذلك وردت كلمة سبحان في بداية الآية. والسبح بالعربية المرور السريع في الماء او الهواء كسرعة النجوم "كُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ" (الانبياء 33). لذلك يشار الى سبحان الله كونه قادر على حركة الاشياء التي لا يتصورها العقل. وكما حصل في قصة ملكة سبأ قبل قصة اسراء ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

لا توجد اية فيها كلمة كتابة بحروفها. ولكن من مفهوم الكتابة نستطيع ان نعرف مصطلحاتها وبالتالي الوصول الى الايات التي تشير الى هذه المصطلحات. فالكتابة هي اداة لقراءة اللغات "اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا" (الاسراء 14). ولكن هنالك كتب ومنها اسلامية مثل كتاب صحيح البخاري يعتقد البعض ان ما ورد فيها عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم صحيح 100%، ولو وضعنا احاديث النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الواردة في صحيح البخاري في ميزان القرآن الكريم لوجدنا الكثير منها بعيدة عن الصحة، وهذا ما اشار اليه عدد من كتاب المذاهب الاسلامية. وليس العيب بالكاتب البخاري وانما العيب بالذي يقول انه صحيح 100% "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" (الاسراء 36).