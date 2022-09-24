الفرق بين النظر والنضر في القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

من معاني نظر: رأى، ونضر: حسُن. ورد في القرآن الكريم نظر ومشتقاتها في آيات عديدة. وهذه المشتقات: تَنظُرُونَ، النَّاظِرِينَ، انظُرْنَا، يُنظَرُونَ، فَانظُرْ، وَانظُرْ، فَنَظِرَةٌ، يَنظُرُ، فَانظُرُوا، وَانظُرْنَا، انظُرْ، انظُرُوا، انتَظِرُوا، مُنتَظِرُونَ، أَنظِرْنِي، الْمُنظَرِينَ، فَانتَظِرُوا، الْمُنتَظِرِينَ، وَانظُرُوا، لِلنَّاظِرِينَ، فَيَنظُرَ، أَنظُرْ، يَنظُرُوا، نَظَرَ، لِنَنظُرَ، يَنتَظِرُونَ، وَانتَظِرُوا، فَيَنظُرُوا، مُنظَرِينَ، فَأَنظِرْنِي، فَلْيَنظُرْ، مُنظَرُونَ، سَنَنظُرُ، فَانظُرِي، فَنَاظِرَةٌ، نَنظُرْ، وَانتَظِرْ، يَنتَظِرُ، نَاظِرِينَ، فَنَظَرَ، نَظْرَةً، انظُرُونَا، وَلْتَنظُرْ، نَاظِرَةٌ. بينما لم ترد كلمة نضر ومشتقاتها الا في آيات ثلاثة بكلمتين: نَاضِرَةٌ، نَضْرَةً. وردت كلمة نظر ومشتقاتها 129 مرة في القرآن الكريم.

قال الله جل جلاله عن كلمة النظر ومشتقاتها في آيات منها "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" ﴿آل عمران 77﴾ النظر تقليب البصر والبصيرة لادراك شيء ورؤيته، و "خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ" ﴿آل عمران 88﴾، و "قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" ﴿آل عمران 137﴾، و "وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ" ﴿آل عمران 143﴾، و "أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ" ﴿النساء 46﴾، و "انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا" ﴿النساء 50﴾، و "مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ" ﴿المائدة 75﴾، و "وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ" ﴿الأنعام 8﴾، و "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" ﴿الأنعام 11﴾، و "انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ" ﴿الأنعام 24﴾.

وكذلك قال عز من قائل حول النظر "أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (البقرة 259) النظر تقليب البصر والبصيرة لادراك شيء ورؤيته، و "وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ" ﴿محمد 20﴾ ينظرون اليك خوفا او كراهة من القتال، و "ثُمَّ نَظَرَ" ﴿المدثر 21﴾ نظر اي تأمل، و "وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ" ﴿البقرة 50﴾ تنظرون: تنظر فعل، ون ضمير، تنظرون كيف يغرقون، و "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ" ﴿البقرة 55﴾ تنظرون كيف حل بكم بعد نزول الصاعقة، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" ﴿البقرة 104﴾ انظرنا: انظر فعل، نا ضمير، انظرنا اي انظر الينا او انتظرنا، و "خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ" ﴿البقرة 162﴾ ينظرون بضم الياء اي يؤخرون ويمهلون عن العذاب، و "هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" ﴿البقرة 210﴾.

من معاني النظر التأمل "ثُمَّ نَظَرَ" ﴿المدثر 21﴾. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل، ما رضَّعت والدة ولدها، ولا غَرَس غارسٌ شجراً) وليس الامل بجمع المال والمتاع بدون النظر في الآخرة "ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" (الحجر 3). والفرق بين كلمتي نظر و نضر هي تبديل الظاء اخت الطاء بالضاد اخت الصاد. قال الشاعر في ابيات تكثر فيها كلمات تحوي ظاء اخت الطاء التي في حقيقتها كلمات قليلة في العربية نسبة لكلمات فيها ضاد اخت الصاد: ظَفرت شواظ بحظها من ظلمنا فكَظَمت غيظ عظيم ما ظنت بنا وظعنْتُ أنظر في الظهيرة ظلةً وظللت أنتظر الظلال لحفظنا وظمِئت في الظلماء ففي عظمي لظى ظهر الظهار لأجل غلظة وعظنا أنظرت لَفْظي كي تيقظ فظه وحَظرْت ظهر ظهيرها.

النضر: الحسن ووقع منه في القرآن ثلاثة مواضع في قوله جل جلاله "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ" (القيامة 22) ناضرة اسم اي مضيئة مشرقة، و "وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا " (الانسان 11) النضرة اي البهجة في الوجه والسرور في القلب، و "تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ " (المطففين 24) نضرة النعيم اي بهجة النعيم. جاء في المعاني: نَضْر: اسم علم مذكر عربي قديم، وهو مصدر بمعنى: النعومة، النضارة، الحسن، الجمال، الذهب والفضة. ونضر بن الحارث ( ت 2هـ) حامل لواء المشركين يوم بدر وابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم. اصل اسم نَضْر: عربي. اسماء ذات صلة: النضر، نَضْر، نَضير، نُضار، نضرة.

قال الله تبارك وتعالى " فَوَقَـهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّـهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً" (الانسان 11) نضرة بمعنى ظهور البهجة والسرور على الانسان، وهو تعويض عن الخوف من الله ومن يوم القيامة. لقاهم يعني استقبالهم. ورد عن يوم الغدير: فإذا لقى المؤمن أخاه يقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، وهو يوم التبسم في وجوه الناس من أهل الايمان فمن تبسم في وجه أخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم القيمة بالرحمة، وقضى له ألف حاجة، وبنى له قصرا في الجنة من درة بيضاء ونضر وجهه). كما يلاحظ النظر الى الوجه النضر. من معاني النضير المثيل فنقول قل نضيرها اي قل مثيلها. ومن اسماء النضير بنو النضير.