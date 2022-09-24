مسند الامام الرضا عليه السلام و القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تبارك وتعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الاحزاب 56) عن الحميري قال: قلت للامام الرضا عليه السلام: كيف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دبر المكتوبة وكيف السلام عليه فقال عليه السلام: تقول: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم فصل على محمد وآله أفضل ما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد). الصدوق باسناده عن ابن فضال قال: قال الرضا عليه السلام: (من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما)، قال: وقال: (الصلوات على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير). ورام بن أبي فراس رحمه الله مرسلا عن الرضا عليه السلام أنه قال: (من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه، فليكثر من الصلوات على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما).

قال الله جل جلاله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (الجمعة 9) الكليني قال: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات و يكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله عز و جل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فان مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب). الحميري باسناده عن الرضا عليه السلام قال: (تقرء في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين، والقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع).

قال الله عز وجل "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ" (الصافات 35) الصدوق رحمه الله قال: عن الرضا عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لا إله الا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار). و قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال: لا إله الا الله في ساعة من ليل أو نهار طلست ما في صحيفته من السيئات). الطوسي باسناده عن أبي محمد الفحام قال: حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن الأئمة عليهم السلام (قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في كل يوم مائة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، استجلب به الغنى واستدفع به الفقر وسد عنه باب النار واستفتح به باب الجنة).

قال الله عز من قائل " وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا" (الكهف 39) الصدوق باسناده عن الرضا عن أبيه عن آبائه، عن علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنعم الله تعالى عليه نعمة، فليحمد الله تعالى، ومن استبطأ عليه الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة الا بالله). الطبرسي مرسلا قال الرضا عليه السلام: (كان أبي يقول: من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، صرف الله عنه تسعة وتسعين نوعا من بلاء الدنيا أيسرها الخنق).