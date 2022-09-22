زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام في في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن أبي حماد الاعرابي، عن سدير الصيرفي، قال : كنا عند أبي جعفر عليه السلام فذكر فتى قبر الحسين عليه السلام، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أتاه عبد فخطا خطوة الا كتب الله له حسنة وحط عنه سيئة. قال الله تعالى "إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" (الفرقان 70).

يروى أن الإمام الصادق عليه السلام قال: (حقٌ على الغني أن يأتي قبر الحسين في السنة ِمرتين وحق ٌ على الفقير أن يأتيه في السنة مرة) ويقول (مروا شيعتنا بزيارة قبرالحسين فأن إتيانه يزيد في الرزق ويمد ٌ في العمر ويدفع السوء، و إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامام من الله). من علامات المؤمن الموالي لأهل البيت كما ورد في الروايات ( صلاة إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). الصحابي جابر الانصاري رضوان الله عليه وقف امام قبر الامام الحسين عليه السلام يوم الاربعين قائلا (حبيب لا يجيب حبيبه).

ان ادعية اهل البيت عليهم السلام وكتيبات زياراتهم هي مصداق لكتاب الله المنزل منها (تَرْعُدُ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، وَتَرْجُفُ الأَرْضُ وَعُمَّارُهَا، و وَتَمُوجُ البِحَارُ وَمَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا) المستخرجة من آيات قرآنية منها قوله تبارك وتعالى "تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ الاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" (الإسراء44).

من الاهداف النبيلة ان يطلب الانسان قيام حكومة عادلة ويكون احد المساهمين فيها. قال الله سبحانه "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" (يوسف 40). والله تعالى جعل الانسان خليفة في الارض ليحكم بالعدل ويعمرها لا يظلم ويفسد فيها "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (البقرة 30) وعندما يكون الحاكم ظالم على الأخرين التصدي له واستبداله بحاكم عادل "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ" (محمد 22). فيزيد تولى الحكم ظلما وجورا وافسد في الارض واستباح الارحام فلا يصح ان يكون خليفة على الناس كما اراد الله من الانسان ان يحكم في الارض كما اراد الله سبحانه. فقام الامام الحسين عليه السلام امام يزيد ليوقفه عن ظلمه استنادا الى كتاب الله عز وجل.

جاء في المعاني الجامع: زائِرٌ: جمع: ون، ات، زُوَّارٌ، زُوَّرٌ. (ز و ر). جاءكَ زائِراً: مَنْ يَأْتِي للالْتِقاءِ بِكَ وَزِيارَتِكَ لِغَرَضٍ مَّا. زُوَّارُ الوَلِيِّ الصَّالِحِ: الآتونَ للزِّيارَةِ بِهَدَفِ التَّبَرُّكِ أَوْ ما يُعْتقَدُ فيهِ. أَسَدٌ زَائِرٌ: أَيْ يَزْأَرُ.

من اقوال الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام عن كتاب الله القرآن الكريم: (مَنْ قَرَأ آيَةً مِنْ كِتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ في صَلاتِهِ قائِماً يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْف مِئَةُ حَسَنَة، فَإِذا قَرَأَها في غَيْرِ صَلاة كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْف عَشْرَ حَسَنات، وَإِنِ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْف حَسَنَةً، وَإِنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ لَيْلاً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتّى يُصْبِحَ، وَإِنْ خَتَمَهُ نَهاراً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَفَظَةُ حَتّى يُمْسِيَ، وَكانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُجابَةٌ، وَكانَ خَيْراً لَهُ مِمّا بَيْنَ السَّماءِ إِلىَ الأْرْضِ). وعنه عليه السلام (أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه، فإنّ السنّة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أُحييت).