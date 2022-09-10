الصفحة الإسلامية

المشي في القرآن الكريم (ح 2)


الدكتور فاضل حسن شريف

تفرعات كلمة المشي اللغوية التي وردت في القرآن الكريم: مَشَوْا، يَمْشِي، يَمْشُونَ، تَمْشِ، تَمْشِي، وَيَمْشِي، وَيَمْشُونَ، مَشْيِكَ، امْشُوا، تَمْشُونَ، فَامْشُوا، مَشَّاءٍ.

تكملة للآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة المشي ومشتقاتها قال الله تبارك وتعالى "إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ" ﴿طه 40﴾ تمشي اختك اي تسير، و "أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ" ﴿طه 128﴾ يمشون في مساكنهم اي يسافرون الى ديارهم، و "وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ﴿النور 45﴾ يمشي اي يسير فالدواب انواع، مثلا حيتان تسير على بطنها، والانسان يسير على رجليه، والانعام تسير على اربعة، و "وَقَالُوا مَالِ هَـٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا" ﴿الفرقان 7﴾ ويمشي: الواو حرف عطف، يمشي فعل، يمشي في الاسواق اي يسير في الاسواق، و "وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا" ﴿الفرقان 20﴾ يمشون في الاسواق اي يسرون في الاسواق، و "وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا" ﴿الفرقان 63﴾ يمشون هونا اي يمشون بهدوء و وقار، و "فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" ﴿القصص 25﴾ تمشي على استحياء اي تمشي اليه بحياء.

قال الله جل جلاله "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا" (مريم 85) جاء في تفسير الميسر: يوم نجمع المتقين إلى ربهم الرحيم وفودًا يمشون مكرمين. ونسوق الكافرين بالله سوقًا شديدًا إلى النار مشاة عِطاشًا. قال الله سبحانه وتعالى "إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ" (ص 31) الجياد جمع جواد. وفي اللغة الجواد الفرس السريعة في المشي والعدو. والعدو يختلف عن المشي كونه سيرا سريعا.

جاء في دليل الحاج حول زيادة لياقة الحاج البدنية قبل الحج: ممارسة الرياضة من 20 الى 60 دقيقة باليوم، ممارسة التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجة والسباحة، والحرص على بداية النشاط البدني بفترة احماء والتي تتراوح ما بين 5-10 دقائق وكذلك فترة تهدئة 5-10 دقائق قبل الانتهاء من النشاط، والتدرج في بذل المجهود. وجاء في الدليل: لا ينصح المشي الذي يؤدي الى ضربة الشمس بعد التعرض لإجهاد جسدي كبير او في حرارة الطقس المرتفعة او نسبة رطوبة عالية. وحتى لا تتعرض للاجهاد الحراري خلال المشي عليك تجنب التعرض المباشر للشمس، وتجنب الحر والزحام، وشرب السوائل، واستخدام ملابس ومظلات فاتحة اللون.

ومن توصيات مشاة اربعين الحسين عليه السلام: على مشاة الأربعين مرضى الضغط والسكر والقلب الحذر من الاكل المالح والمحلى والحاوي على الدهون العالية. عند المشي وخاصة للمسافات الطويلة ومنهم مشاة الاربعين يفضل لبس الاحذية الرياضية. من مستلزمات سلامة مشاة الاربعين الابتعاد عن التجمعات ومواصلة المسير بعيدا عن الازدحام. لبس النظارات الشمسية للحماية من اشعة الشمس والغبار. تغطية الرأس عند السير تحت اشعة الشمس.

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