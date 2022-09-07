المشي في القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تبارك وتعالى "وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ" ﴿لقمان 18﴾ لا تمشي في الارض مرحا اي لا تمشي متبخترا ومتكبرا، و "أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ" ﴿السجدة 26﴾ يمشون في مساكنهم اي يسافرون الى ديارهم، و "وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ" ﴿ص 6﴾ امشوا اي استمروا على عبادة آلهتكم، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" ﴿الحديد 28﴾ تمشون: تمش فعل، ون ضمير، المشي يأتي السير او الذهاب او الاستمرارية، و "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" ﴿الملك 15﴾ فامشوا: الفاء حرف استئناف، امش فعل، الواو ضمير، في مناكبها اي في جوانبها، و "أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" ﴿الملك 22﴾ يمشي فعل، سويا اي منتصب القامة لا يعثر، بينما مكبا اي متعثرا، و "هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ" ﴿القلم 11﴾ مشاء صفة، مشاء بنميم اي ينقل الكلام للتفرقة بين الناس، مشاء اصلها من المشي اي ان المشاء يمشي بين الناس.

قال الله جل جلاله "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" ﴿لقمان 19﴾ مشيك: مشي اسم، والكاف ضمير، اقصد في مشيك اي كن معتدلا في مسيرك بين السرعة والبطأ، و "يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ﴿البقرة 20﴾ مشوا: مش فعل، الواو ضمير، والمشي احيانا يعطي معنى حسب مساق الجملة، كلما اضاء لهم اي كلما اضاء الاسلام بنوره مشوا فيه اي بالاسلام يسيرون بعز واصلاح، و "أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" ﴿الأنعام 122﴾ الميت بمعنى الكفر والحياة بمعنى الهدى والاسلام، نورا يمشي به اي يتبصر به الحق عن الباطل كما جاء في مساق الآية، و "أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ" ﴿الأعراف 195﴾ يمشون: يمش فعل، الواو ضمير، والمعنى هل الآلهة والاصنام لهم ارجل يمشون بها اي يدفعون الاذى عنكم، و "وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا" ﴿الإسراء 37﴾ لا تمش مرحا يعني لا تمشي متكبرا مختالا عند سيرك باقدامك، و "قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا" ﴿الإسراء 95﴾ لو كان في الارض ملائكة يمشون فالرسول يكون من جنس الملائكة، ولكن في الارض بشرا فالرسول الذي يمشي ينهم يكون من جنسهم.

اصل المشي من فعل مشى يمشي امش، والمفعول ممشى والفاعل ماش. مشى فلان يعني سار بقدميه فهو ذهب. اما مشى الوضع اي استمر على ما هو عليه. اما المشي بتشديد الشين يعني جعله يمشي. مش الوضع بتشديد الشين اي استمر فيه مع شئ من عدم الرضا. ممشى اسم مكان اي ممر وعادة يكون للمشي بالاقدام، وقد يكون ممشى بوسائط نقل اخرى كممشى السيارات والطائرات. و وتأتي كلمة المشي مقترنة بكلمات اخرى بمعاني مختلفة مثلا نورا تمشون به اي تهتدون به.

ورد عن الاطباء: أن ممارسة المشي يؤدي إلى تخفيض الإصابة بأمراض القلب ‏ويحسن التنفس عند الإنسان، ويعزز نظام المناعة، ويقضي على الكآبة، ويساعد ‏على الوقاية من نخر العظام، ويساعد على التخفيف من مرض السكر، كما ‏يساعد على السيطرة على الوزن الزائد.