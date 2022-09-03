الصفحة الإسلامية

استشهاد الامام الحسن عليه السلام


الدكتور فاضل حسن شريف

كان الانبياء والأئمة عليهم السلام اكثر الناس ابتلاءا ومنهم الامام الحسن بن علي عليهما السلام حيث ابتلى بمجتمع يساند الباطل على الحق فكان صابرا محتسبا على هذا البلاء فقبل الصلح مع معاوية بن ابي سفيان، مع انه كان سيد شباب اهل الجنة وقد تعرض لمحاولات اغتيال عديدة فقد طعن عليه السلام في فخذه بالكوفة قبل قدومه المدينة، ولم تفلح الا المحاولة الاخيرة بواسطة زوجته جعدة بنت الأشعث مع ان ابوها وإخوانها شاركوا في قتل الامام علي وولده الحسين ومسلم بن عقيل عليهم السلام بعد ان قدمت له لبن مسموم في يوم كان فيه صائما ولم تسلم حتى جنازته فضربت بالسهام حيث رفض الاعداء ان تدفن جوار جده المصطفى صلى الله عليه واله وسلم لتدفن في مقبرة البقيع.

وائمة اهل البيت حتى بعد استشهادهم لم تسلم جنازتهم وقبورهم من الاذى فهذا الحسن المجتبى رميت جنازته بالسهام ولم يسمح بدفنه جنب جده المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الذي ورد عنه ان سبطه سيسقى بالسم ويقتل ظلما وعدوانا، وهذا ما اكده عليه السلام قبل ان يلفظ انفاسه الشريفة حيث قال: والله انه عهد عهد الي رسول الله. وكان الامام الحسن عليه السلام يلقب بحليم اهل البيت، فمثل هذا الامام الحليم الصابر الا يستحق ان تسير وراء جنازته الالاف من المشيعين لا ان يرمى بالسهام.

والحقيقة ان الامام عليه السلام تقيأ كتلا من الدم تشبه قطع الكبد وليس كبدا فتقول العرب مجازا تقيأ كبده كما يقال للولد فلذة الكبد او اخرجت الارض افلاذ اكبادها اي ما في جوفها، لان اعداء اهل البيت يدعون ان الكبد لا يخرج من الفم ولم يسم، في حين ان المصادر الاسلامية تذكر انه تقيء دما مخذرا مسموما.

كان الامام الحسن عليه السلام قائدا عسكريا واشترك في معارك منها الجمل و صفين والنهروان. وكان عليه السلام خطيبا بارعا يرسله والده امير المؤمنين عليه السلام لحشد الانصار. نزلت بحقه عليه السلام ايات قرآنية منها اية التطهير واية الاطعام واية المودة واية المباهلة وهو احد اصحاب الكساء. وقد رعاه والده امير المؤمنين بعد جده المصطفى عليهم السلام. ولم يكن له احفاد من اولاده الا من ابنه الحسن المثنى الذي جرح في معركة الطف والذي ينسب له السادة الحسنية. واولاده عليه السلام الآخرين استشهدوا في معركة الطف. وكان اخوه الحسين عليه السلام يزور قبر اخيه عشية كل جمعة. والمعروف بالامويين كذبهم فقد كذبوا ان الامام الحسن عليه السلام كان مطلاقا ودليل كذبهم انه لم يطلق حتى عدوته التي سمته وهو يعرف مدى عدائها له.

لكرامة الامام الحسن عليه السلام عند الله تعالى جعل ذريته منتشرة غرب الارض في المغرب وهم الادارسة والمشرق في الحجاز والعراق واحفاد السيد عبد العظيم في ايران.

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