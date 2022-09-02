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تغطية مصورة لليوم الرابع من مجلس العزاء الحسيني المقام في منزل سماحة الشيخ الصغير ويستمر المجلس لعشرة ايام


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تغطية مصورة لليوم الرابع من مجلس العزاء الحسيني المقام في منزل سماحة الشيخ الصغير ويستمر المجلس لعشرة ايام
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تغطية مصورة لليوم الثالث من مجلس العزاء الحسيني المقام في منزل سماحة الشيخ الصغير ويستمر المجلس لعشرة ايام
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