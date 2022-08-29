كلمات غير متداولة حاليا ومذكورة في القرآن (محضرون، حاضرة، محتضر)

الدكتور فاضل حسن شريف

حضر بمعنى شهد ومنها حضر الموت اي شهد الموت او قرب منه الموت، وحضر القسمة اي شهودها، والمحضر مصدر وهو موضع الحضور. والحضور عكس المغيب فنقول هذا شخص حاضر واخر غائب. والحاضر هو الشاهد او الساكن كما في حاضري المسجد الحرام او حاضرة البحر. المحضرون تأتي بمعنى المجموعون مثلا في العذاب محضرون. والمحتضر يأتي بمعنى الوقت المخصص للحضور مثلا كل شرب محتضر. و احضرت بمعنى قدمت. وردت كلمة حضر ومشتقاتها في القرآن الكريم: حَضَرَ حَاضِرِي حَاضِرَةً مُحْضَرًا وَأُحْضِرَتِ حَاضِرًا لَنُحْضِرَنَّهُمْ يَحْضُرُونِ الْمُحْضَرِينَ مُحْضَرُونَ لَمُحْضَرُونَ حَضَرُوهُ مُحْتَضَرٌ أَحْضَرَتْ.

قال الله جل جلاله "أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" ﴿البقرة 133﴾ حضر يعقوب الموت يعني حضور وشهود الناس عند موت يعقوب عليه السلام، و "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" ﴿البقرة 180﴾ حضر احدكم الموت بمعنى عند حضور موت احدكم، و "ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا" ﴿البقرة 196﴾ حاضري اسم، حاضري المسجد الحرام اي الساكنين في ارض الحرم، و "تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ" ﴿البقرة 282﴾ تجارة حاضرة اي حاضرة بالنقود، و "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ" ﴿آل عمران 30﴾ من خير محضرا اي شاهدا مسجلا، و "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا" ﴿النساء 8﴾ حضر القسمة بمعنى حضور او شهود اشخاص قسمة الميراث، و "وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" ﴿النساء 18﴾ حضر الموت اي شهد او قرب منه الموت، و "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا" ﴿النساء 128﴾ واحضرت: الواو حرف استئناف، احضرت فعل، احضرت الانفس الشح اي ان الشح والبخل حاضر مع النفس، و "الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ" ﴿المائدة 106﴾ حضر الموت اي قرب منه الموت، و "وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ" ﴿الأعراف 163﴾ حاضرة اسم، حاضرة البحر اي المقيم قرب البحر.

قال الله تبارك وتعالى "فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا" ﴿مريم 68﴾ لنحضرنهم: اللام للتوكيد، نحضر فعل، نون التوكيد، هم ضمير، لنحضرنهم اي نجمعهم مع شياطينهم، و "وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ" ﴿المؤمنون 98﴾ يحضرون اي تحضر الجن او الشياطين، و "أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" ﴿القصص 61﴾ من المحضرين اي الذين يحضرون يوم القيامة، و "وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَـٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ" ﴿الروم 16﴾ في العذاب محضرون اي مجموعون لعذاب الاخرة، و "وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ" ﴿سبإ 38﴾ في العذاب محضرون اي مجموعون لعذاب الاخرة، و "وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ" ﴿يس 32﴾ محضرون اي مجموعون للحساب يوم القيامة، و "إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ" ﴿يس 53﴾ محضرون اي مجموعون للحساب يوم القيامة، و "لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ" ﴿يس 75﴾ جند محضرون اي جند يحظرون عذاب النار، و "وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" ﴿الصافات 57﴾ المحضرين، ال هي اداة تعريف، محضرين اسم، من المحضرين اي من الحاضرين معك في النار، و "فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" ﴿الصافات 127﴾، و "وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" ﴿الصافات 158﴾ لمحضرون: اللام للتوكيد، محضرون اسم، لمحضرون اي محضرون للنار، و "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ" ﴿الأحقاف 29﴾، و "وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ" ﴿القمر 28﴾ محتضر اسم، كل شرب محتضر يعني لكل وقت مخصص للحضور لغرض الشرب، و "عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ" ﴿التكوير 14﴾ احضرت فعل بمعنى قدمت.