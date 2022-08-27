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امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلس عزاء بمناسبة شهادة السيدة رقية وشهادة الامام الحسن عليهما السلام


دأبا على العادة في كل غرّة شهر صفر  يقام مجلس العزاء السنوي على الامام أبي عبد الله الحسين ع وبالتزامن مع ذكرى وفاة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام في ٥ صفر وكذا ذكرى شهادة الامام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام في ٧ صفر وذلك ابتداءا من يوم الاثنين المصادف ٢٩/ ٨/ ٢٠٢٢ ولغاية عشرة أيام، وسيرتقي المنبر سماحة السيد الخطيب محمد الناجي، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً في منزل سماحته في الجادرية مع مراعاة الضوابط الصحية والشرعية الخاصة بالوباء أعاذ الله أحباب الحسين ع من شره،

وسيكون ثواب المجلس لفقيه أهل البيت ع الفقيد العظيم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره وقادة النصر.

 

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