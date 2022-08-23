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الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن النمط الثاني من انماط الفتن والبلاءات التي تسلط على الجماعة من الناس
وكالة انباء براثا
115
2022-08-23
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن النمط الثاني من انماط الفتن والبلاءات التي تسلط على الجماعة من الناس
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن النمط الأول من انماط الفتن والبلاءات الخاصة التي تمر على المؤمن وغير المؤمن
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