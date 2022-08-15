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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فشل الثورات من بعد الامام الحسين ع والدرس الذي يجب أن تعيه الأمة نتيجة خذلانه يوم عاشوراء
وكالة انباء براثا
26
2022-08-15
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