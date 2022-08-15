اشارات قرآنية عن ابي الفضل العباس عليه السلام (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في زيارة العباس بن علي عليه السلام:وَلَعَنَ اللهُ مَنْ حالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ماءِ الْفُراتِ. فالظالم يزيد وجيشه لهم لعنات الله جل جلاله "أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ" (البقرة 159) الذين ارادوا قتل عائلة آل البيت بالعطش كما قال الله تعالى "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" (الانبياء 30).

كان العباس بن علي بن ابي طالب مستبشرا امام الحق وعبوسا امام الباطل، فهو مطبقا مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قال الشاعر: عبست وجوه القوم خوف الموت * والعبّاس فيهـم ضاحـك متبسّم. فهو بالاضافة الى ذلك العابد الحافظ لحدود الله قال الله تبارك وتعالى "التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ" (التوبة 112).

في زيارة الامام الصادق عليه السلام لعمه العباس عليه السلام (اشهد انك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله) لان معركة بدر فرقت بين الحق والباطل، بين حق محمد صلى الله عليه واله وسلم وباطل ابو سفيان، وبين الاسلام والجاهلية. ومعركة كربلاء فرقت بين حق الحسين عليه السلام وباطل يزيد، وبين اسلام اهل البيت وجاهلية بني امية. ومعركة الحق والباطل مستمرة منذ ولادة ادم عليه السلام حتى الوقوف امام رب العباد " وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" (الزمر 69)

ورد ان الكعبة قائمة على الماء، وان ماء زمزم يخرج من تحت الكعبة. وكذلك وجد ان قبر العباس عليه السلام قائم على الماء. فالكعبة رمز الحياة "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" (الانبياء 30). وكذلك قبر العباس رمز الخير والعطاء ومركز طلب الحاجات لانه باب الحوائج وشفاء المرضى. وعند حفر الاجزاء تحت قبر العباس وجدوا الماء. فكما نزلن الاية المباركة "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (التوبة 19) بحق امير المؤمنين علي عليه السلام، فالسلام على ساقي عطاشى كربلاء.