اشارات قرآنية عن ابي الفضل العباس عليه السلام (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في زيارة العباس بن علي عليه السلام: بِما صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَاَعَنْتَ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ. من صفات المحتسب الورع، ومعرفة حدود الله، وحسن الخلق لكف شر الاعداء كما قال الله تعالى "فقولا له قولاً ليناً" (طه 44). أما الصابرون قال عز من قائل عنهم "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ" (الزمر 10)، و "سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ" ولهم عقبى الدار (الرعد 24). و اعانة العباس كانت على البر والتقوى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" (المائدة 2).

ولو ان الانبياء في نفس العصمة ولا نفرق بينهم ولكنهم مختلفين في الدرجات نتيجة العلم واليقين. فالعباس بن علي من اهل البيت الذين طهرهم الله "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الاحزاب 33). فقد ورد انه يصنف في الدرجة الاولى بالعصمة وصفات الجهاد والاخلاص والوفاء، و الدرجة الثانية في الامامة الكبرى. فالحسين والعباس عليهما السلام عليهما السلام بنفس العصمة ولكنهما مختلفين بدرجة الامامة، وهو من الاولياء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم (ما من نبي ولا وصي الا شهيد). فهو في مقام الخضر عليه السلام الحاكم بولايته على مقام رسالة النبي موسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى "وَإِذ قالَ موسى لِفَتاهُ لا أَبرَحُ حَتّى أَبلُغَ مَجمَعَ البَحرَينِ أَو أَمضِيَ حُقُبًا * فَلَمّا بَلَغا مَجمَعَ بَينِهِما نَسِيا حوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحرِ سَرَبًا" (الكهف 60-61).

الذي يقاتل في سبيل الله كما هو حال العباس بن علي عليه السلام، يكون تحت انظاره تبارك وتعالى "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (البقرة 244). ولقب ابي الفضل بوزير اخيه الحسين "وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي" (طه 29-31).

قال الإمام السجاد عليه السلام لعمه العباس عليه السلام (رحم اللّه عمّي العبّاس بن علي، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتّى قُطعت يداه، فأبدله اللّه عزّوجلّ جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، إنّ للعبّاس عند اللّه تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة). فهو المقاتل في سبيل اعلاء كلمة الله وطمس كلمة الظالمين كما قال الله تعالى "وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا" (التوبة 40) و "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" (البقرة 190).