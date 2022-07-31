روايات عن الامام الحسين عليه السلام و القرآن الكريم (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كانت تسانده اقلية من قريش في بداية دعوته والاكثرية كافرون كما حال الانبياء السابقين "فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا" (الفرقان 50) و "وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ" (النحل 83) والقليل من اصحابه صالحون "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ" (ص 24) والقليل منهم شاكرون الدعوة "وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" (سبأ 13). واستمر الحال بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم فالمصلح الامام الحسين عليه السلام كان اصحابه هم الاقلية "تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ" (البقرة 246) و "وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ " (المائدة 13) والطاغية يزيد اتباعه الاكثرية التي تلهف وراء المال والجاه.

روي في تفسير القمي في قوله: "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" (الحج 39) قال: نزلت في علي وجعفر وحمزة ثم جرت قوله تعالى: "الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ" (الحج 40) قال: الحسين عليه السلام حين طلبه يزيد لعنه الله، ليحمله الى الشام فهرب الى الكوفة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل مروان بن الحكم المدينة، قال: فستلقى على السرير وثم مولى الحسين عليه السلام فقال: "ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ" (الانعام 62) .قال: فقال الحسين لمولاه: ماذا قال حين دخل. قال: إستلقى على السرير فقرأ : "رُدُّوا إِلَى اللَّهِ موليهم الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ" (الانعام 62).قال: فقال الحسين عليه السلام: نعم، والله رُدِدت أنا وأصحابي الى الجنة، وردّ هو اي مروان وأصحابه الى النار.

لما طلب منه قيس بن الأشعث أن ينزل على حكم يزيد، قال له الحسين عليه السلام ولمن معه قوله عز من قائل "إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ" (غافر 27). الامام الحسين عليه السلام الذي قال (إني لم أخرج أشراً، ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي) كان متمسكا ومتبعا سيرة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم كما قال عز من قائل"قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" (ال عمران 31).

ومن معاجز الحسين عليه السلام ان رأسه الشريف قد نطق. أخرج بن عساكر عن المنهال بن عمرو أنه قال: (أنا والله رأيت رأس الحسين بن علي حين حمل وانا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتى بلغ قوله تعالى: "أَم حَسِبتَ أَنَّ أَصحَابَ الكَهفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا" (الكهف 9)، قال فانطق الله الرأس بلسان ذرب، فقال أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي). ويقولُ الفاضلُ الدربنديّ في أسرار الشهادة عن مسلمة بن كهيل قال: رأيتُ رأس الحسين عليه‌ السلام على قناةٍ وهو يقرأ: "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (البقرة 137). ورَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ صُلِبَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ عليه السّلام بِالصَّيَارِفِ فِي الْكُوفَةِ، فَتَنَحْنَحَ الرَّأْسُ وَقَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ إِلَى قَوْلِهِ: "إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى" (الكهف 13)، فَلَمْ يَزِدْهُمْ ذَلِكَ إِلَّا ضَلَالًا. وَفِي أَثَرٍ أَنَّهُمْ لَمَّا صَلَبُوا رَأْسَهُ عَلَى الشَّجَرِ سُمِعَ مِنْهُ: "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" (الشعراء 227)، وَسُمِعَ أَيْضاً صَوْتُهُ فِي دِمَشْقَ يَقُولُ: لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَسُمِعَ أَيْضاً وَهُوَ يَقْرَأُ: "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا" (الكهف 9)، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَمْرُكَ أَعْجَبُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. وإلى ذلك قال الشاعر: لهْفِي لرأسِكَ فوقَ مَسلوبِ القَنا يَكسُوهُ مِنْ أنوارِهِ جِلْبابا يتلُو الكِتابَ عَلى السِّنانِ وَإنَّما رَفَعُوا بهِ فوقَ السِّنان كِتابا.