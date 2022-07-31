المد المنفصل وتطبيقات من آيات سورة القصص (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

إذا كان المد الجائز المنفصل في كلمتين متصلتين رسما نحو هَاأَنتُمْ أو هَؤُلاء فلا يجوز الوقف على الكلمة الأولى، مثلا على ها في هَؤُلاء و هَاأَنتُمْ أو يا في يَأَيُّهَا. قال الله جل جلاله "وَأَوْحَيْنَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِلَى أُمِّ مُوسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِنَّا رَادُّوهُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود حرف مشدود بعده) إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ" (القصص 7)، و "وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أَنْ يَنْفَعَنَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" (القصص 9).

يُلحق بالمد الجائز المنفصل مد الصلة الكبرى. وهو أن تكون هاء الضمير متحركة بين متحركين وبعدها همز في أول الكلمة التالية. نحو مَالُهُو إِذَا وهنا توصل هاء مَالُهُو بواو مدية فتقرأ مالهو إذا وتأخذ حكم المد الجائز المنفصل فتمد أربع أو ست حركات، ويجوز مدها حركتين. و بِهِى إِلَّا توصل هاء به المكسورة بياء مدية فتقرأ بهي إلا وتأخذ حكم المد الجائز المنفصل. قال الله تبارك وتعالى "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" (القصص 14)، و "قَالَ رَبِّ بِمَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ" (القصص 17).

ذكر الإمام ابن الجزري في كتابه النشر أن للقرَّاء قديماً في المدِّ المنفصل سبع مراتب هي القصر، وفويق القصر، والتوسط، وفويق التوسط، والطول، وفويق الطول، والإفراط. قال الله جلت قدرته يقصد بالمد ان الحرف لا يتغير وانما يمد ليستقيم المعنى. قال الله عز وجل "فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ" (القصص 18)، و "فَلَمَّا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ" (القصص 19).

حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء عن طريق الزيادة والإطالة في حرف المد نتيجة لمجيئه قبل الهمزة أو النون الساكنة أو التنوين، وفي المد يعني هو التطويل والزيادة والإمداد، ويعد المد احد أهم أحكام التجويد. ويطلق علي المد المتصل اسم المد الواجب، ويتعلق ذلك المد بحروف المد الثلاثة واي كما في قوله عز وجل في سورة "وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ" (القصص 20)، و "وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) السَّبِيلِ" (القصص 22).

جاء في موقع علمني حول الفرق بين المد المتصل والمنفصل: هُنالك فرق واضح بين كُل من المدِ المُتصل والمد المُنفصل، حيثُ أن المدَ المُنفصل هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى، بينما المد المُتصل أو ما يُعرف بالمد الواجب المُتصل هو أن يأتي الهمز بعد المد مباشرة في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة أو كان في آخرها، وبهذا الحديث نقدم إجابة سؤال الفرق بين المد المتصل والمنفصل، وهي: المد المتصل يكون تكون الهمزة في نفس الكلمة مع المد، ويكون المد وجوبا من 4-5 حركات. بينما المد المنفصل تكون الهمزة منفصلة في كلمة أخرى ويكون المد جوازاً بمقدار ست حركات. قال الله سبحانه"فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" (القصص 24)، و "قَالَ إِنِّي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِنْ شَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" (القصص 27).

قال الله تبارك وتعالى "فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ" (القصص 29)، و "فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِنِّي (~: المد المنفصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (القصص 30)، و "وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود حرف مشدد بعده) وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ" (القصص 31).