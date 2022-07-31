المد المتصل وتطبيقات من آيات سورة التوبة (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

من أمثلة المد الطبيعي: الألف الساكنة بعد فتح مثل نال و باب و قائد. الياء الساكنة بعد كسر مثل في و نادي و بصير. الواو الساكنة بعد ضم مثل طيور و رسول و رحوم. قال الله تعالى في سورة التوبة "بَرَاءَةٌ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (التوبة 1)، و "وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" (التوبة 3).

المد المتصل هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، والمد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً، وبالتالي فإن يتشابه المد اللازم والمد المتصل في أن كل منهما يأتي في كلمة واحدة. قال عز من قائل "اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (التوبة 9)، و "لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) هُمُ الْمُعْتَدُونَ" (التوبة 10).

جاء في موقع الالوكة الشرعية: ينقسم العارض للسكون إلى ستة أقسام، وهي: 1- المد العارض للسكون الكَلِمي نحو الْعَالَمِينَ و الرَّحِيمِ و نَسْتَعِينُ. 2- اللين العارض للسكون نحو مِنْ خَوْفٍ و وَذَلِكَ الْفَوْزُ. 3- المتصل العارض للسكون نحو جَاءَ و مِنَ السَّمَاءِ و أَوْلِيَاؤُهُ. 4- البدل العارض للسكون نحو مَآَبٍ و رَءُوفٌ. 5- المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث نحو الصَّلَاة و وَالتَّوْرَاةَ. 6- المد العارض للسكون وهو هاء ضمير نحو عَلَيْه و عَقَلُوهُ. قال الله جل جلاله "وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة 15)، و "مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ" (التوبة 17).

المد اللازم ينقسم إلى قسمين المد اللازم الكلمي و المد اللازم الحرفي. المد اللازم الكلمي المثقَّل وضابطه أن يأتي بعد حرف المدِّ حرفٌ ساكن مُدغَم أي مشدَّد في كلمةٍ نحو الضالِّين و دابَّة و الحاقَّة و الطامَّة و الصاخَّة و ءَالذَّكرين و ءَالله. المد اللازم الكلمي المخفف وضابطه أن يأتي بعد حرفِ المد حرفٌ ساكن أصلي غير مُدغَم في الحالين اي مخفَّف في كلمة نحو ءَالآن. قال الله عز وعلا "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أُولَئِكَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ" (التوبة 18)، و "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود حرف مشدد بعده) وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (التوبة 19)

حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء عن طريق الزيادة والإطالة في حرف المد نتيجة لمجيئه قبل الهمزة أو النون الساكنة أو التنوين، وفي المد يعني هو التطويل والزيادة والإمداد، ويعد المد احد أهم أحكام التجويد. ويطلق علي المد المتصل اسم المد الواجب، ويتعلق ذلك المد بحروف المد الثلاثة واي كما في قوله عز وجل في سورة التوبة "الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) هُمُ الْفَائِزُونَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده)" (التوبة 20)، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) آبَاءَكُمْ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) هُمُ الظَّالِمُونَ" (التوبة 23).

قال الله تبارك وتعالى "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَأَبْنَاؤُكُمْ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا (~: المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ" (التوبة 24)، و "ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) الْكَافِرِينَ" (التوبة 26)، و "ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (التوبة 27).