مجلس حسيني ــ من بدأ بقطع الرؤوس في الاسلام

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

إرم السـماء بـنـظرة استهـزاء *** و اجعل شرابك مــن دم الاشلاءِ

واسحق بظلـّكَ كل عـِرضٍ ناصع** واسحق بنعلكَ اعظـُمَ الـضُـعـَـفاء

و اسدرْ بغـيِّـكَ يا يـزيـدُ فـقـد ثوى عـنك الـحُـسينُ مـمَـزّق الاحشاءِ

طالعتُ ظـلكَ يـا يـزيـدُ يـرجهُ ****موجُ اللهيـب وعاصـفُ الانــــواء

و يـدان مـُوثــقـَتـان بالسوط الـذي**** قد كان يعبثُ امس بالأحياء

قمْ واسمعِ اسمَك وهو يغدو سبةً **وانظر لمجدِك وهو محضُ هباءِ

وانظر إلى الأجيالِ يأخذُ مقبلٌ ***** عن ذاهبٍ ذكرى أبي الشهداءِ

كالمشعلِ الوهّاج إلا أنها ********** نــــــور الإلهِ يجلُّ عن إطفاءِ

**عملية قطع الرؤوس من اعمال الدولتين البيزنطية والفارسية حين ينتقمون من غريمهم بعد القتل.. واول من عمل بها في الاسلام بعد وفاة رسول الله{ص} قائد الخليفة الاول خالد بن الوليد. الذي قتل مالك بن نويره وزنى بزوجته . واراد عمر بن الخطاب ان يقيم عليه الحد. الا ان ابا بكر عفاه وقال كلمته الشهيرة "ان خالد اجتهد فاخطأ" هذه الكلمة كلفت المسلمين انهارا من الدماء الى اليوم.. عند ابناء المذاهب والوهابية من اجتهد فاخطأ فله ( حسنة ) هذه البدعة ابتدعها ابو بكر . واستمرت للثاني ووصلت الى يومنا هذا !! لنرجع الى قول رسول الله{ص} قال:" من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالوا : يا رسول الله وما الغش ؟ قال : أن يبتدع لهم بدعة فيعملوا بها)[ كنز العمال ج1 ص 221[ بينما يقول الامامية : لا اجتهاد مقابل نَص" وهو ما نَصَّ عليه القران واحاديث الرسول".

ثانياً :: ( من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)ثالثاً : نحن نقول :بعصمة أئمتنا الاثني عشر فهم احدى الثقلين .. فلا مجال للخطأ ابدا. {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ }.

** الاساس الثاني لعقيدة قطع الرؤوس في الاسلام عند الخوارج: لما أراد الامام علي{ع} تحكيم أبا موسى الأشعري حكمًا أتاه رجلان من الخوارج هما زرعة بن البرج وذي الخويصرة فقالا له: «لا حكم إلا لله»، فقال الامام «لا حكم إلا لله»، وتناظر الخارجيان مع الامام{ع} ثم خرجا من عنده يؤلبان الناس عليه ولما خطب في المسجد قام عدد منهم يصيحون «لا حكم إلا لله»، فقال علي{ع}«الله أكبر كلمة حقٍ يراد بها باطل..

أما إن لكم عندنا ثلاثًا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا نمنعكم العطاء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تبدئونا بقتال".

**ظل الخوارج ساكنين لا يظهرون قتالاً حتى وصل لأسماعهم خروج علي {ع} بأهل العراق لقتال أهل الشام فبدا لهم أن يدخلوا الكوفة فتحركوا على طريق النهروان وفي الطريق حدثت جريمة قتل حيث قتلوا عبد الله بن {خباب بن الأرت وزوجته الحامل وثلاثة نساء أخريات من قبيلة طي} .عروا النساء وشقوا بطونهن ثم قطعوا راس عبد الله بن خباب.

{في التاريخ قصص لرجال صدقوا على ما عاهدوا الله عليه لا ينعقون مع كل ناعق. اشهر تلك الشخصيات عمر بن الحمق الخزاعي الذي يعتبر من الصفوة الذين وقفوا مع بعد وفاة رسول ‏الله( ص) من مواقفه انه وقف إلى جانب أمير المؤمنين(ع) وهو ممن اشترك في الثورة على عثمان. وشهد حروب أمير المؤمنين كلها شارك فيها بكلّ صلابة وثبات‏ ، وكان ولاؤه للإمام عظيماً حتى قال له يوما : ليت في جُندي مائة مثلك . موقفه مشهور مع امير المؤمنين{ع} قال له:" إنّي والله يا أمير المؤمنين ، ما أجبتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ، ولا لمال تعطيني، ولا لسلطان يُرفع ذكري ولكن أحببتك لخصال فيك: إنّك ابن عمّ رسول ‏الله (ص)وأوّل من آمن به ، وزوج سيّدة النساء {ع}وأبو الذرّيّة التي بقيت فينا من رسول ‏الله{ص} وأعظم رجل من المهاجرين والمجاهدين "فلو نقلت الجبال الرواسي ، ونزحت البحور حتى يأتي عليَّ يومي في أمر اُقوِّي ولايتك واُوهن عدوّك ، ما رأيت أنّي قد أدّيت كلّ حقّك .فقال أمير المؤمنين : اللهمّ نوِّر قلبه بالتقى ، واهدِه إلى صراط مستقيم، ليت أنّ في جندي مائة مثلك. وكان عمرو صاحباً لحجر بن عدي ورفيق دربه من ظلم الاُمويّين‏. وموقفه هو الذي دفع معاوية إلى تدبير مؤامرة قتله {قصة قتل الشيعة بسبب عقيدتهم}!!

** لما قتل الامام عَليّ {ع}بعث مُعَاوِيَة فِي طلب شيعته منهم عَمْرو بن الْحمق الْخُزَاعِيّ فهرب مِنْهُ الى جزيرة الموصل . فامر باعتقال أمراته أَمَنَة بنت الشريد وسجنها فِي دمشق سنتَيْن .في جزيرة الموصل كان والي لمعاوية اسمه عبد الرَّحْمَن ابْن ام الحكم. هذا اللعين ظفر بِعَمْرو بن الْحمق الخزاعي فِي صحراء الجزيرة فَقتله وقطع راسه وَبعثه الى والي الكوفة زياد بن ابيه , وزياد ارسله إِلَى مُعَاوِيَة {وَهُوَ أول راس حمل فِي الإسلام} فَلَمَّا جاءوا مُعَاوِيَة بِالرَّأْسِ بعث بِهِ إِلَى أمْرَأَته أَمَنَة في السجن.

**قَالَ للحرس اسمع مَا تَتَكَلَّم بِهِ واخبرني به ,فتح باب السجن ورما الرَّأْس فِي حجرها. عرفته فصرخت وبكت عاليا وهم يتلذذون على صراخها { حسن الفكرة الدينية الاموية}ثم وضعت يَدهَا على راسها وقَالَت: واحزناه عليه غيبتموه عني طَويلا ثمَّ اهديتموه إِلَى قَتِيلا فأهلا وسهلا بِمن أَنا الْيَوْم لَهُ غير ناسية : ثم قالت للرسول: ارْجع إِلَى مُعَاوِيَة وَقل لَهُ: ايتم الله ولدك وأوحش أهلك وَلَا غفر لَك ذَنْبك.!! فَرجع إِلَى مُعَاوِيَة فَأخْبرهُ بِمَا قَالَت فارسل باحضارها. وقال لها :يَا عدوة الله انت صاحبته لَا معتذرة وَلَا مُنكرَة لَهُ .فَقَالَ احد جلساءه اقتلها يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فوَ اللَّه هي احق من زَوجهَا بِالْقَتْلِ فالتفتت إِلَيْهِ راته ناتىء الشدقين ثقيل اللِّسَان قَالَت تَبًّا لَك وَيلك بَين لحييك كجثمان الضفادع وأَنْت تَدعُوهُ إِلَى قَتْلِي.. ثم اطلقوها. لشِّدْقُ : جانِبُ الفَمِ مِما تحت الخدّ، والتشدق يعني اِسْتِهْزَاءً ،اثناء الكلام غُرُوراً وسُخْرِيَةً وهو من يتكلم خلافا لأمر الله .

**اذن افتتح معاوية قتل الصحابة والتابعين ..واول من سجن النساء بجريرة ازواجهن , واول من شجع على حمل الرؤوس في الاسلام .واول من امر ان تحمل الرؤوس من بلد إلى بلد.. واستمرت سنة قطع الرؤوس في الاسلام بناء على اجتهاد معاوية {في الدين الاموي}.

** كيف افتتح مشروع الانحراف والقتل باسم الدين واسم العائلة ليس هناك {ما يؤكد أن الإنسان يولد إرهابياً بالفطرة، إنما الإرهاب سلوك تصنعه البيئة الثقافية – الاجتماعية}، كما أن الإرهاب الذي يرفع "راية الشهادتين" ليس وليد القرن العشرين، بل هو سلوك قديم يرجع إلى الصدر الأول (من تاريخ المسلمين ــ وليس تاريخ الإسلام). وما أكثر ما "يتباهى" به اليوم الإرهابيون في العالم الاسلامي على يد عصابات ارهابية تعتبر (قطع الرؤوس) في عقيدتهم من علامات الإيمان والإخلاص لله والدين، مثلا : كل من يذبح عشرة من الروافض "يستحق" مرتبة "أمير".

** نقطة اخرى جديرة بالمطالعة .. ممكن القول، أن بوادر الإرهاب في تاريخ المسلمين، ظهرت بعد أيام من وفاة الرسول الأكرم (ص)، فقد ذكر المؤرخون أن قائد المسلمين خالد بن الوليد في حروب الردة، قتل مالك بن نويرة وعدداً من أبناء قومه، رغم إقرارهم بالشهادتين، واغتصب أرملته، في اليوم نفسه الذي قُتل زوجها. وأمر برؤوس بعض القتلى لتنصب على الصخور ووضع بعضها تحت القدور)، منها رأس مالك، والسبب فيما يرويه المؤرخون كما في الإصابة، أن مالك بن نويرة كان كثير شعر الرأس، فلما قتل أمر خالد برأسه فنصب تحت القدر، فنضج ما في وجهه /ابن كثير 6/322،). ولم يتخذ أبو بكر أي إجراء بحقه بل ابقاه قائداً لجيوش المسلمين في حرب الشام حتّى موت ابي بكر ومجيء عمر بن الخطاب الذي اكتفى بعزله عن القيادة.

** هناك نقطة مهمة في التاريخ :لا بد للمسلمين ان يقفوا عندها. بعد قتل الخليفة عمر بن الخطاب تم تشكيل لجنة شورى بناء على طلبه .وجرت محادثات مطولة ليتم تعيين خليفة للمسلمين. اليك النصوص: جاء في شرح النهج:ج 1 / 188: (فبدأ بعلي وقال له: أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. فقال: بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. فعدل عنه إلى عثمان فعرض ذلك عليه فقال: نعم، فعاد إلى علي{ع} فأعاد قوله، فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثا، فلما رأى أن عليا غير راجع عما قاله وأن عثمان ينعم له بالإجابة، صفق على يد عثمان وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له علي{ع}: والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه، دق الله بينكما {عطر منشم}قيل: ففسدت العلاقة بين عثمان وعبد الرحمن، فلم يكلم أحدهما صاحبه حتى مات عبد الرحمن) ما معنى عطر منشم ..؟

يقول الرواة: هناك امرأةٍ منم اهالي مكة اسمها منشم. عربيّة كانت تبيع العطر في مكّة في العهود القديمة، فكان الناس إذا أرادوا الحربَ عرَّجوا عليها، فتعطّروا بعطرها، فكان يكثر بينهم القتل، فضربت العرب بعطرها المثلَ فقالت: ''أشأمُ مِن عِطْر منشم''!.. جاء في الطبري: 4 / 56: (جاءه ربيعة:قال له: ابايعكم على كتاب الله وسنة رسوله فقال له ربيعة يا ابا الحسن قل:على سنة أبي بكر وعمر! قال له علي{ع}: ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وغيرا سنة رسول الله{ص} ألم يكونا على شئ من الحق)!... ماذا يبين الامام من كلامه هذا لربيعة .. يقول علي{ع} إنما اريد الخلافة لاصحح المسار القرشي القبلي الذي وضعوه فيه الإسلام والأمة! وقال له:(إني سمعت رسول الله{ص}يقول: كيف إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير، ويهرم عليها الكبير، يتخذها الناس سنة، فإذا غيرت منها شئ قيل لي غيرت السنة،(وقد أتى الناس منكرا!)..ثم قال كلاما خطيرا: سوف تشتد البلية وتسبى الذرية وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثقلها، ويتفقهون لغير الله.

ــــ وفعلا صح كلامه. واليوم نتجرع قرارات الانحراف عن سنة رسول الله{ص} واصبح التفقه في تلك النصوص يبعد البعض عن سنة رسول الله. يقول بولص سلامة يصف عليا بتلك المواقف الانسانية الكريمة .

يا امير البيان هذا بياني ******* احمد الله اني خلقت وفيا

سفر خير الانام من بعد طه**** ما راى الكون مثله ادميا

ان لم يكن علي نبيتا ************فان خلقه كان نبويا

حصحص الحق في المسيحي حتى*** عد من فرط حبه علويا

ــ{ هناك روايات يبالغ فيها بعض الخطباء . بينما هم يسيئون لاهل البيت عليهم السلام الاولى : الرواية التي تقول ان الامام امير المؤمنين {ع} لما قتل عمر بن ود العامري في معركة الخندق قطع راسه وجاء به الى النبي{ص} هذه اساءة للنبي وللامام عليهما السلام ..بالعكس الروايات تقول انه لم يسلبه كما يسلب المقاتلون من يقتلونه في الميدان. حتى ان اخته اثنت على الامام بابيات شعر معروفة.. والرواية الثانية عن علي الاكبرانه قتل بكر بن غانم وجاء براسه الى ابيه يطلب جائزة شربة من الماء .. هذه قصة تافهة . ألا يعلم علي الاكبر ان اباه لا يملك في المخيم ماء. فلماذا يحرجه امام التاريخ . لقد الصقوها في عليس الاكبر ليبرروا افعالهم في قطع الرؤوس . فالرواية مختلقة.

** قصة ذو الثدية: عن أنس،اسمه حرقوص بن زهير السعدي بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ{ص} وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا ، أَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ ،فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ، قد َخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فأَضْرِبَ عُنُقَهُ ؟ فَقَالَ : دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.. صحيح البخاري – كتاب المناقب – باب علامات النبوة في الإسلام.. هذا له موقف من علي{ع} هذا الرجل كان يكره الحق فوقف ضد النبي وضد علي( عليهما السلام ) كان يؤلب الناس ضد امير المير المؤمنين.. وكانت دعايات الخوارج تذتع ان ابا الحسن قتل الصحابة وهو لا يحق له ان يكون خليفة. وكان من اشد الناس عليه ذو الثدية.

*** جاء في مسند ابي سعيد الخدري اراد ان يثبت علي{ع} موقفه من قتال المارقين لما قتل ذو الثدية في وأصحابه بالنهروان قال علي: قال رسول الله{ص}تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.في رواية الأوزاعي في صفة ذي الثدية: إن إحدى ثدييه مثل البيضة تدورت يخرجون على خير فرقة المسلمين ..قال أبو سعيد الخدري: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله {ص} وأشهد أن علي بن أبي طالب (ع) قاتلهم وأنا معه فطلب البحث عنه فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله{ص} الذي نعت. لم يقطع راسه ولم يبعثه في البلدان .. وكتب بعض الامويين والعباسيين تبريرا لجرائمهم ان عليا قطع يد او ثدي ذي الثدية.. وهذا كذب وافتراء.. ... اذن اول من يذكره التاريخ هو معاوية بن أبي سفيان انه قطع رأس مسلم، وحمله من بلد إلى بلد، لما أمر عامله في الموصل بقتل الصحابي(عمرو بن الحمق الخزاعي) وإرسال رأسه إلى الشام، بعد أن ألقى بزوجته في السجن، وهي أول مسلمة تسجن بسبب أن زوجها من المعارضين للحزب الأموي.

بعدها جاءت واقعة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، حيث تم ربطهما بحبل وسحلا في شوارع الكوفة، تشفياً بهما، وإرهاباً للناس، هذه الجريمة بأمر من عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

****ثم كانت نهضة الدم والشهادة في كربلاء، وقد قطع رأس ابن بنت رسول الله{ص} يقول الإمام الصادق (ع): (وجد بالحسين حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة، قال: وجعل سنان بن أنس لا يدنو أحد من الحسين مخافة أن ياخذ رأسه، حتى أخذ رأس الحسين فدفعه إلى خوليّ).وقطعوا رؤوس اهل بيته واصحابه.

لما ضرب الامام علي {ع} جمع ابناءه واهل بيته وقال:يا بني عبد المطّلب لا ألفينّكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون: قُتِل أميرُ المؤمنين ألا لا تقتلنّ بي إلّا قاتلي؛ انظروا إذا أنا مِتّ من ضربته هذه فاضربوه ضربةً بضربة، ولا تمثّلوا بالرّجل فإنّي سمعتُ رسول الله(ص) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هل هذا الحكم خاص ام عام للشيعة .؟

قطع الرأس بعد موت صاحبه : عندنا احكام تقول بحرمة قطع الرأس بعد الموت، بل تجب الدية في مثل هذه الحالات، لا يصح للمقتصّ ممارسة هكذا فعل؛ بعد موت المقتول لانه يعدّ من المثلة المحرمة، فلو قام وليُّ الدم واعتدى على جثّة المقتول لزمته الكفارة، قال السيد المرتضى في هذا الحكم: «ومما انفردت به الإمامية القول: بأنّ مَن قطع رأس الميت فعليه دية مائة دينار تسلم لبيت المال» وهذا من الأحكام الثابتة التي عليها مشهور فقهاء الإمامية ..

.. اما الرؤوس التي تكلمت .. هناك رواية تقول انها ثلاثة .. ورواية انها اربعة .. اول راس تكلم بعد قطعه من الجسد هو راس النبي يحيى بن زكريا والثاني راس حبيب النجارلما قتل يذكر القران قوله . قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي.. والثالث جعفر بن ابي طالب والرابع راس الامام الحسين{ع} .. رواية تستبعد راس جعفر في حال ذكر رؤوس ثلاثة ..

**اما الروايات التي وصلتنا من الكتاب عن حادثة تكلم راس الامام الحسين{ع} لما امر عُبَيدُ اللَّهِ بنُ زِيادٍ، بِرَأسِ الحُسَينِ (ع)، فَديرَ بِهِ في سِكَكِ الكوفَةِ وشوارعها ..رُوِيَ عَن زَيدِ بنِ أرقَمَ أنَّهُ قالَ: مُرَّ بِهِ أي بِرَأسِ الحُسَينِ{ع} وهُوَ عَلى‌ رُمحٍ، فَلَمّا حاذاني سَمِعتُهُ يَقرَأُ: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا»، فَوقف شَعري ونادَيتُ: رَأسُكَ -وَاللَّهِ يَابنَ رَسولِ اللَّهِ- أعجَبُ وأعجَبُ. (الإرشاد، ج 2وكشف الغمّة، ج 2، ص 279؛ إعلام الورى، ج 1 ؛ بحار الأنوار، ج 45،ــ

ب- عن الشعبي: أنَّهُ صُلِبَ رَأسُ الحُسَينِ{ع} بِالصَّيارِفِ فِي الكوفَةِ، فَتَنَحنَحَ الرَّأسُ، وقَرَأَ سورَةَ الكَهفِ إلى‌ قَولِهِ: «إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَهُمْ هُدًى»،(المناقب لابن شهرآشوب، ج 4، وبحار الأنوار، ج 45،

ج- عن المنهال بن عمرو: أنَا وَاللَّهِ رَأَيتُ رَأسَ الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ (ع) حينَ حُمِلَ، وأنَا بِدِمَشق، سمعت رجلا يَقرَأُ سورَةَ الكَهفِ ،لما بَلَغَ قَولَهُ تَعالى: «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا»، قالَ: فَأَنطَقَ اللَّهُ الرَّأسَ بِلِسانٍ فصيح، فَقالَ:راسي أعجَبُ مِن أصحابِ الكَهفِ وقَتلي وحَملي. (تاريخ دمشق، ج 60، ص 370؛ الخرائج والجرائح، ج 2، ص 577 ح 1؛ الثاقب في المناقب، ص 333، ح 274)

د-عن الشعبي: لَمّا صَلَبوا رَأسَهُ عَلَى الشَّجَرَةِ سُمِعَ مِنهُ: «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ». وسُمِعَ أيضاً صَوتُهُ بِدِمَشقَ يَقولُ: «لَا حول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». وسُمِعَ أيضاً يَقرَأُ: «أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا»،..

يقول الراوي: هناك امراة من بني اسلم , استشهد زوجا في يوم عاشوراء , وحملت مع السبايا , لما دخلن الكوفة اجتمع الناس للتفرج عليهن ,وحدثت بعض الحوادث منها ان الأطفال كانوا جياع وعطاشى . والطفل حين يجوع يرق له قلب العدو والصديق من في قلبه إنسانية . فجاء أطفال بيدهم خبز قدموه للاطفال . فنظر الاطفال لعمتهم زينب . فقالت نحن ال بيت النبوة لا تحل الصدقة علينا ..فنادت امراة من بني اسلم ( وا اسلماه ) فجاءها بنو عمومتها وسالوها عهن الشعار الذي نادت به , فقالت انا اسلمية فذهبوا الى ابن زياد وقالوا قتلت زوها والان اتركها هذه بنت عمنا. وهكذا جاءت كل عشيرة يسالون النساء من منكن من العشيرة الفلانية .. ارتفع النهار لم يبق الا بنات رسول الله(ص) صارت زينب تلتفت يمينا وشمالا .. ليس لها معيل ,التفت الى راس ابي عبد الله .

:خويه كلمن عشيرتها لفوها **** وبين المحامل طلعوها ** بس انا العشيرتها جفوها *** وينك يبو فاضل يخوها . تسمع باذنها شتم ابوها .

اشمال النّاس تتفرج علينه ** عمت عينه اليصد بالعين لينه *** يخسه الگال لن غايب ولينه *** وراسه اعلى الرمح لينه ايتفكر. جَرَتِ المَدَامِعُ يَوْمَ شِمْرٌ شَمَّرَا ...عَنْ سَاعِدَيْهِ وَمَتْنَ زَيْنَبَ أَثَّرَا ...صَرَخَتْ وَنَادَتْ وَالفُؤَادُ تَفَطَّرَا ...أَنْعِمْ جَوَابَاً يَا حُسَيْنُ أَمَا تَرَى ...شِمْرَ الخَنَا بِالسَّوْطِ كَسَّرَ أَضْلُعِي*** فَأَجَابَهَا مِنْ فَوْقِ شَاهِقَةِ القَنَا قُضِيَ القَضَاءُ بِمَا جَرَى فَاسْتَرْجِعِ وتكفلي حال اليتامى واصبري **ما كنت اصنع فيهم فاصنعي ..

اوصيج يا زينب بالعيال **عينج دحطيهم يم الاطفال

تدريهم اربات دلال .... ومن الشمس ينرادلهم ظلال

تكله بعيني لاباريلك عيالك .. وبروحي لسجتلك اطفالك

ولون الموت يرضى بدالك ....... رحنا تره كلنا فدالك