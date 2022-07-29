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الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا استحق الائمة من اهل البيت ع العصمة دون غيرهم؟ ولماذا لم تُذكر أسماءهم في القران الكريم؟


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الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا استحق الائمة من اهل البيت ع العصمة دون غيرهم؟ ولماذا لم تُذكر أسماءهم في القران الكريم؟
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