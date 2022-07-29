الشيخ جلال الدين الصغير : من_لثارات_الحسين_غير_المهدي_ع⁩

ثارات الحسين ع معنية بمجاهدة قيم الظلم ورموزه التي بسبب تسلطها كانت فجيعتنا بالحسين ع وهي وان اختلفت الازمان، ولكن مسؤولية الثأر للحسين ع واحدة لن تتغير، وهي تبتدأ من "لن تمحو ذكرنا" وتمرّ ب: "مثلي لا يبايع مثله" وترابط ب: "هيهات منا الذلة".

وآلياتها: "لن نبالي أوقع الموت علينا ام وقعنا على الموت" وتهيج مع: "يا نفس من بعد الحسين هوني"، ويغلي مرجلها من صبر زينب ع ودمعة رقية ع، وتتربى في مدرسة شعائر الحسين ع، حتى ترزق طلب "الثار مع إمام منصور من أهل بيت محمد ص".

‏⁧ #من_لثارات_الحسين_غير_المهدي_ع⁩