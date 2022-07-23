الصفحة الإسلامية

العلاقة بين الغدير والقضية المهدوية.


علي الكناني

 

الغدير والقضية المهدوية صنوان، فواقعة الغدير تبليغ لرسالةٍ سماوية وإكمال للدين (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) على يد المعصومين محمد وأل محمد وخاتمةً بيد بقية الله وذرية الأنبياء روحي فداه، والمفاد من التبليغ للرسالة، هو التمسك بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله أولاً، (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ) ثانياً، و دون هذا الخليفة لن يكمل الدين ولا تتم عباده.

 

مجريات الواقعة في غدير خم نوهت إلى أمر بالغ الأهمية أن الرسالة المحمدية لم تبلغ لولا تنصيب الأمام علي عليه السلام بنص قرآني واضح، وتأكيد أن تتمة النعمة بولايتهِ، وأنه سوف يخلفه عترته الأطهار نوراً بعد نور، كما قال الإمام السجاد عليه السلام (بنا فتح الله وبنا يختم) أي أن الأمر بعد ذلك لصاحب الزمان ويختم به نور الإمامة.

 

نتيجة لما رافق الغدير من وقائع! وما تلاها من إجحاف للحق وتسليط يد الجور! وعدم الإمتثال لكلام الله عزّ وجل، فأن الموقف يحتاج إلى مخلص من الجور ومستأصل للظلم، وهذا المنقذ شحُذت به همم المؤمنين منذ الخطبة الغديرية و وصفته بالفرج.

 

بيعة الغدير ليست عاطفية، أنما مشروع رباني لتحقيق مراد الأنبياء والمرسلين، والتكليف كان أنقاذ الناس (لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وذلك دِينُ الْقَيِّمَةِ) وهدايتهم بمحمد وآل محمد، وأن المؤمن يتولاهم ومنتظر لفرجهم بخدمة القضية المهدوية.

 

الغدير نبراس الولاية وبها يمتحن الخلق، والولاية تجلت بقول الرسول صلى الله عليه وآله علي مولى كل مؤمن ومؤمنة والتمسك بعترتة آل بيته الطاهرين، وموالاتهم تمام النعمة وكمال الدين، والنعمة في زماننا هذا هي صاحب الزمان و كمال الدين بظهوره عج، فبالإمام القائم عج ينجز المشروع الرباني، و تملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وبه تُحيى معالم الدين، ويرتضي دين الإسلام للعالمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اشارات الشيخ جلال الدين الصغير عن الامامة في القرآن الكريم (ح 15)
مباهلة الرسول وآله عليهم السلام مع نصارى نجران
الغدير المشروع الالهي المستمر للمهدي (عج)
العلاقة بين الغدير والقضية المهدوية.
مجلس حسيني ـ يوم السابع ـ حرب الاسلام تشابه الادوار
اشارات الشيخ جلال الدين الصغير عن الامامة في القرآن الكريم (ح 14)
اشارات الشيخ جلال الدين الصغير عن الامامة في القرآن الكريم (ح 13)
اشارات الشيخ جلال الدين الصغير عن الامامة في القرآن الكريم (ح 12)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن صراحة الأبعاد العقائدية في آية المباهلة وسورة الدهر ودلالتهما على عصمة المعصومين ع
كربلاء برؤية جديدة /ج5
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك