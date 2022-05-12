تطبيقات ادغام واخفاء نون تنوين الضم (وو) (سورة النور) (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

تطرقنا في الحلقات السابقة عن ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية او وجود علامات للوقف مثل (ج) و (قلى) و سكون الحرف عند الوقف. اما في حالة ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي بدون وقفتكملة لايات سورة النور كما قال الله تبارك وتعالى "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ" (النور 41)، و "وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ" (النور 47).

الادغام لغة الادخال واصطلاحا كما ورد (التقاء حرف ساكن، بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة وقيل هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا. حروف إدغامهما: ي، ر، م، ل، و، ن مجموعة في كلمة يرملون). قال الله جل جلاله "وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ" (النور 48)، و "وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (النور 53).

النون الساكنة هي حرف الهجاء المثبت في بناء الكلمة ولا حركة لها وتكون في الاسم أو الفعل أو الحرف، وتكون وسطا وطرفا. وتثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. اما التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. و أحكامها أربعة: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، و الإخفاء. قال الله عز من قائل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)"، و "وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) حَكِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 59).

قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم (ألا من تعلم القرآن وعلّمه وعمل بما فيه فأنا له سائق إلى الجنة، ودليل إلى الجنة) و (ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك، وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما). قال الله جل وعلا "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)"، و "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (النور 61)، و "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) رَحِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 62).