الشيخ جلال الدين الصغير : هل فعلا ان السيدة حواء ع هي سبب إخراج نبي الله ادم ع من الجنة؟ ما هو منشأ هذا الفهم؟

التعليقات

yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ... الموضوع :

بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!

الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ... الموضوع :

بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس

كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ... الموضوع :

مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .

قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ... الموضوع :

الاستبدال ناقوس خطر..

علي : يا مهدي ... الموضوع :

ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام

احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ... الموضوع :

اغتيال الحق..!

حميد مجيد : أحسنتم الافاده ... الموضوع :

اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي

محرز : مقال جيد ... الموضوع :

فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام

محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ... الموضوع :

اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد