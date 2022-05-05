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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حلفاء الصهاينة وورطتهم بما ستؤول اليه الأوضاع العالمية بسبب احداث أوكرانيا
وكالة انباء براثا
82
2022-05-05
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