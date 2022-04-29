تطبيقات ادغام واخفاء نون تنوين الضم (وو) (سورة النور) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

في المصحف: تعرف نون التنوين المدغمة، بوجود ضمتين متوازيتين ومتقاربتين، أو وجود الفتحتين أو الكسرتين متوازيتين ومتباعدتين عن بعضهما على الحرف الأخير في الكلمة المسبوقة لإحدى هذه الحروف الستة المشددة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 28)، و "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 32).

قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام في القرآن الكريم (إن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه: يا رب هذا اظمأت نهاره، واسهرت ليله، وقويت في رحمتك طمعه، وفسحت في رحمتك أمله، فكن عند ظني فيك وظنه). ومن متطلبات القراءة الصحيحة للقرآن الادغام والاظهار والوقف والوصل. قال الله عز من قائل في سورة النور "وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 33)ن و "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل و سكون الحرف عند الوقف لوجود علامة وقف اختياري ج) نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 35).

جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني (مسألة 612: يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (من يرتد منكم عن دينه)، ولا يجب الادغام في مثل (اذهب بكتابي) و (يدرككم) مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط وأولى.). قال الله جل جلاله "أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل و سكون الحرف عند الوقف لوجود علامة وقف اختياري ج) ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ" (النور 40)، و "وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 45).

و تكون النون الساكنـة أصليـة في حالات وتكون زائدة على بنية الكلمـة فـي حالات أخرى بينما لا يأتـي التنوين إلّا زائداً على بنيـة الكلمـة كما قال الله عز وجل في سورة النور "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 58).