الصفحة الإسلامية

تطبيقات ادغام واخفاء نون تنوين الضم (وو) (سورة النور) (ح 2)


الدكتور فاضل حسن شريف

في المصحف: تعرف نون التنوين المدغمة، بوجود ضمتين متوازيتين ومتقاربتين، أو وجود الفتحتين أو الكسرتين متوازيتين ومتباعدتين عن بعضهما على الحرف الأخير في الكلمة المسبوقة لإحدى هذه الحروف الستة المشددة. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 28)، و "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 32).

 

قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام في القرآن الكريم (إن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه: يا رب هذا اظمأت نهاره، واسهرت ليله، وقويت في رحمتك طمعه، وفسحت في رحمتك أمله، فكن عند ظني فيك وظنه). ومن متطلبات القراءة الصحيحة للقرآن الادغام والاظهار والوقف والوصل. قال الله عز من قائل في سورة النور "وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 33)ن و "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل و سكون الحرف عند الوقف لوجود علامة وقف اختياري ج) نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 35).

 

جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني (مسألة 612: يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (من يرتد منكم عن دينه)، ولا يجب الادغام في مثل (اذهب بكتابي) و (يدرككم) مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الادغام أحوط وأولى.). قال الله جل جلاله "أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل و سكون الحرف عند الوقف لوجود علامة وقف اختياري ج) ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ" (النور 40)، و "وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 45).

 

و تكون النون الساكنـة أصليـة في حالات وتكون زائدة على بنية الكلمـة فـي حالات أخرى بينما لا يأتـي التنوين إلّا زائداً على بنيـة الكلمـة كما قال الله عز وجل في سورة النور "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل مع الاية التالية و سكون الحرف عند الوقف)" (النور 58).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام الجواد عليه السلام والقرآن الكريم (ح 3)
الامام الجواد عليه السلام والقرآن الكريم (ح 2)
الامام الجواد عليه السلام والقرآن الكريم (ح 1)
تطبيقات ادغام واخفاء نون تنوين الضم (وو) (سورة النور) (ح 2)
تطبيقات ادغام واخفاء نون تنوين الضم (وو) (سورة النور) (ح 1)
لقد شجّوا هامة الإيمان
أمير المؤمنين (عليه السلام) راعي الايتام ومعينهم
ليلة القدر احد اهم الازمان المذكورة في القرآن الكريم (ح 3)
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 26)
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 25)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك