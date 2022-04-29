أمير المؤمنين (عليه السلام) راعي الايتام ومعينهم

حسين التميمي

أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام) هو ابن عم النبي الاكرم محمد (صل الله عليه وعلى اله وسلم) أمير الناس ومعين الضعفاء وراعي الإصلاح، و مغيث الايتام في كل مكان و زمان.

قضى امير المؤمنين (عليه السلام) حياته في خدمة الإسلام وقضاء حوائج الايتام وجميع المؤمنين وغيرهم ممن كانوا في حكومتة من الأديان الأخرى، لأنه لا يفرق بين احد وله رعاية خاصة بالايتام كان لهم الاب الروحي والمعنوي والمادي، بحيث لا يغفى له جفن الا وهو يقضي حوائجهم، فهو حقاً ابو الايتام وامير المؤمنين ووصي النبي الاكرم محمد (صلِ الله عيله وعلى اله وسلم)

امير المؤمنين تعلم الإخلاص في عمله ودينه، و اغاثة الايتام من عترة ابن عمه المصطفى (سلام الله عليهم) وله كثير من الوصاية بحق الأيتام، كما أوصى ولديه برعايتهم من بعده حيث ورد في وصية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام) لولديه الحسن والحسين (عليهم السلام) بعدما ضربه اللعين ابن ملجم على راسه «الله الله في الايتام، فلا تغبوا أفواههم، ولا يضيعو بحضرتكم» هذه الكلمات منه تمثل الصرخه أو الاستغاثة، التي يدعو الناس من خلالها الى ان يكونوا بما يشبه حال الطوارئ.

نعلم من خلال وصية امير المؤمنين (عليه السلام) فيما يتعلق بالاهتمام بالايتام، «فلا تغبوا افواههم ومعنى غب الافواه، ألا يشبعوا يوماً ويجوعوا يوماً آخر ولا يضيعوا بحضرتكم» من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية، بل علينا أن نرعاهم من كل النواحي، من خلال تخصيص مكان إنساني مميز لهم في المجتمع، ومن الناحية الاقتصادية، بأن نهيئ لهم فرص العمل والعيش الكريم، فالأيتام أمانه الله عند عباده.

أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب زوج البتول فاطمه الزهراء ابنت النبي المصطفى (سلام الله عليهم) كان لا ينام الليل اذا لم يتفقد جميع رعاياه، فهو أبو الايتام والحاكم العادل الذي حكم بالقسط والعدل بعد النبي (صل الله عليه وعلى اله وسلم) ومن بعدهم ستكون حكومة ولدهم المهدي (عج) الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلا.